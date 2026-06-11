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Икер Касияс съди Порто за 3,7 млн. евро

Икер Касияс съди Порто за 3,7 млн. евро

11 Юни, 2026 09:00 773 3

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  • дело

Легендарният страж твърди, че инфарктът на миокарда, който претърпя през май 2019 г. по време на тренировка, е бил причинен от прекомерни физически натоварвания в португалския клуб

Икер Касияс съди Порто за 3,7 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Бившият вратар на „Реал Мадрид и националния отбор на Испания Икер Касияс е завел дело срещу Порто, настоявайки за обезщетение в размер на 3,7 милиона евро за нанесени вреди на здравето му. Легендарният страж твърди, че инфарктът на миокарда, който претърпя през май 2019 г. по време на тренировка, е бил причинен от прекомерни физически натоварвания в португалския клуб.

Касияс е подал иск за компенсация поради загуба на трудоспособност и сериозни здравословни последици, от които страда вече седем години. Инцидентът сложи край на състезателната му кариера.

„Ходя на фитнес, играя падел, но не мога да тичам – най-много 20-50 метра. Повече не се получава“, заяви 45-годишният Касияс по време на съдебното заседание в Португалия.

В иска се посочва, че тогавашният лекар на отбора Нелсон Пуга е твърдял, че вратарят „се чувства добре, състоянието му е стабилно, а проблемът е решен“. Според неговите думи, Касияс е трябвало да се „възстанови напълно“ след прекараното заболяване. Лекарят също така е настоявал, че физическото натоварване по време на тренировката не е свързано със сърдечния пристъп.

Става ясно, че застрахователната компания Fidelidade вече е изплатила на футболиста 1,5 милиона евро, което представлява максималната годишна компенсация по застраховка „Злополука“. От своя страна, от Порто заявяват, че са изплащали на Касияс пълната му заплата (над 1 милион евро) през целия период на възстановяване, докато той не е взел окончателно решение да прекрати кариерата си. Поради тези причини и клубът, и застрахователят отказват да изплащат каквито и да било допълнителни суми.

Сега португалският съд трябва да реши дали Касияс има право на обезщетение за пълна и постоянна загуба на трудоспособност по основната си професия. Размерът на подобна компенсация може да достигне 2,5 милиона евро, което се равнява на 70% от заплатата, която той би получил в клуба до юни 2021 г. – датата на изтичане на договора му


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  • 1 Хейт

    5 1 Отговор
    Да ги съди. Съсипаха го човека.

    09:01 11.06.2026

  • 2 Наглостта е

    4 0 Отговор
    На почит в съвременния свят!

    09:10 11.06.2026

  • 3 Жоро

    5 0 Отговор
    Как някой не написа, че инфарктът му е от ковид ваксините? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Не съм го очаквал.

    09:25 11.06.2026

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