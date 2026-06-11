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Иновативно лечение на рани започва в България

Иновативно лечение на рани започва в България

11 Юни, 2026 08:52 970 4

  • negative pressure wound therapy-
  • рани-
  • вакуумни превръзки-
  • лечение

В София се проведе първият национален конгрес по лечение на рани с вакуумни превръзки. От тази седмица методът навлиза системно и в университетската болница „Д-р Георги Странски“ – Плевен

Иновативно лечение на рани започва в България - 1
Снимка: Авторът
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лечението на рани с отрицателно налягане (на английски Negative Pressure Wound Therapy, NPWT) е сред съвременните методи, които променят грижата за трудно зарастващи и следоперативни рани. На 5 и 6 юни 2026 г. в София се състоя Първият конгрес по лечение на рани с вакуумни превръзки „Български вакуумни дни“ – събитие, събрало над 80 медицински специалисти от България и чужбина: лекари, медицински сестри, фелдшери, лекарски асистенти и студенти по медицина.

Сред движещите сили зад форума са водещи специалисти в областта, обединени в сдружение „Българска академия за лечение и изучаване на рани“ (БАЛИР), чийто представител е д-р Илиян Илиев – специалист по обща и висцерална хирургия в Болницата на Ордена на милосърдните братя във Виена и доц. д-р Паулина Владова от Медицинския университет в Плевен

Принципът на метода е едновременно прост и ефективен. Върху раната се поставя специална превръзка, която се запечатва херметично и се свързва с апарат, поддържащ контролирано отрицателно налягане. Така се отвежда излишният ексудат, намалява се отокът и възпалението и се стимулира образуването на гранулационна тъкан. Подобряват се притокът на кръв и доставката на кислород към тъканите, а рискът от инфекции при сложни рани намалява. Методът се прилага при хронични язви, диабетно стъпало, декубитални рани (рани от натиск), обширни следоперативни и травматични рани.

Представители на Медицински университет – Плевен и УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ бяха сред най-многобройните на форума – шестима участници, четирима от които хирурзи. Именно в плевенската университетска болница „Д-р Георги Странски“ вакуумните превръзки вече започват да се прилагат системно – следоперативно, при труднозарастващи и декубитални рани.

Програмата на конгреса обхвана както основите на метода, така и по-сложни приложения – поставянето на вътрекоремни вакуумни превръзки, комбинираните подходи при сложни рани, а също и типичните грешки при работа с тях. Голям интерес предизвикаха практическите занятия, в които участниците сами поставяха превръзки върху симулационни модели.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А за цената

    2 1 Отговор
    ще напишете ли нещо,защото всички знаем т.н. доктори в какво ги бива най-много.

    09:10 11.06.2026

  • 2 Платен провокатор

    3 0 Отговор
    Този метод се използва в България от над 30 години. Но е скъп и не се поема от здравната каса.

    09:46 11.06.2026

  • 3 Пациент

    2 0 Отговор
    Сетила се мара да се побара! Един малък подвижен апарат и малко читава хирургия. И не е скъп но в БГ измеренията са други - на над световно ниво! :)

    Коментиран от #4

    09:52 11.06.2026

  • 4 дядо дръмпир-пита

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пациент":

    В бг може ли да се закупи и колко струва!явно написаното от журналиста е с цел реклама,продажба и пари,но не е написано...колко струва този апарат и какъв ефект има върху рани!

    10:38 11.06.2026