Новини
Спорт »
Тенис »
45-годишната Винъс Уилямс отпадна в първия кръг в Маями

20 Март, 2026 09:30 568 3

  • винъс уилямс-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • маями

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Трикратната шампионка Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка WТА 1000 в Маями (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

45-годишната Уилямс, която участва с "уайлд кард", загуби от британката Франческа Джоунс с 5:7, 5:7 за час и 52 минути.

Американката, която спечели титлите в Маями през 1998, 1999 и 2001 година, водеше с 5:4 в първия сет, но съперничката ѝ направи обрат с три поредни гейма, а във втората част събитията на корта се развиха по същия начин.

Джоунс постигна първа победа в турнира WТА1000 и то срещу Винъс Уилямс, което тя определя като едно от своите вдъхновения. След като прекара години в боготворене на сестрите Уилямс, британката имаше шанса да играе срещу една от тях и да я победи.

Във втория кръг Джоунс ще играе с друга американка - Джесика Пегула.

19-годишната чехкиня Тереза Валентова също постигна успех при дебюта си в надпреварата, след като надделя над квалификантката Кейти Волинец (САЩ) с 6:2, 6:4.

В други срещи Паола Бадоса (Испания) се справи с Александра Саснович (Беларус) - 7:5, 6:3, Алиша Паркс (САЩ) победи Синя Краус (Австрия) със 7:5, 7:6(4), италианката Елизабета Кочарето елиминира Даря Семенистая (Латвия) с 6:4, 6:1, а Юлия Стародубцева (Украйна) се наложи над германката Ева Лис с 6:1, 6:4.

Рускинята Анастасия Захарова също продължава напред след успех над Анна Бондар (Унгария) с 5:7, 6:3, 6:1, Александра Иала (Филипините) се наложи над Лауза Зигемунд (Германия) с 6:7(6), 6:3, 6:3, а Пейтън Стърнс (САЩ) победи Виктория Голубич (Швейцария) със 7:6(6), 6:4 за близо два часа игра.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маямник 1000

    4 0
    Ще полеят загубата на някое парти заедно с Гришо.

    09:39 20.03.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0
    Сигурно ѝ се е счупил бастуна, докато се подпира на него, затова е паднала...

    09:39 20.03.2026

  • 3 Алфонс

    5 0
    Братята Уинъс имат по-големи бицари от Гришнята !

    10:16 20.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове