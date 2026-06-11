Португалия победи Нигерия в последната контрола преди Световното

Португалия спечели последната си контрола преди началото на Световното първенство, след като победи с 2:1 Нигерия на "Ещадио Д-р Магаляеш Песоа" в Лейрия. Преди няколко дни тимът на Роберто Мартинес надигра със същия резултат и отбора на Чили, така че "мореплавателите" ще посрещнат първия си тест от Мондиал 2026 с добро самочувствие. Кристиано Роналдо и компания започват участието си на турнира на 17 юни срещу ДР Конго. Иначе днешният успех на Португалия бе напълно заслужен. Педро Нето (23') даде преднина на домакините, а Акор Адамс (37') изравни за "суперорлите", които през първото полувреме направиха някои доста опасни атаки. Кристиано Роналдо пропусна две чудесни възможности, а след почивката удар на Жоао Феликс срещна гредата. Франсиско Консейсао донесе заслужената победа на Португалия 1/4 час преди края.

Кристиано Роналдо започна на върха на атаката за Португалия, а по крилата действаха Тринкао и Педро Нето. Тримата в средата на терена, които стартираха, бяха Бруно Фернандеш, Витиня и Жоао Невеш, а бранителите пред Диого Коща бяха Нелсон Семедо, Рубен Диаш, Гонсало Инасио и Диого Далот.

Нигерийците излязоха с двама нападатели в лицето на Моузес Саймън и Акор Адамс. В халфовата линия на гостите личаха имената на Алекс Иуоби, Фисайо Деле-Баширу, Точукву Нади и Уилфред Ндиди, а двойка централни защитници бяха Калвин Баси и Семи Аджайи.

"Мореплавателите" владееха топката в над 70% от времето в първите десетина минути, но първия точен удар отправи Калвин Баси от границата на наказателното поле. Коща нямаше проблем да улови. В деветата минута пред Кристиано Роналдо се откри огромна възможност. Семедо центрира много добре към него по земя отдясно, капитанът на Португалия се измъкна на ръба на засадата, но останал сам срещу вратаря на гостите, стреля встрани.

Нигерийците отговориха също с много сериозен шанс. Акор Адамс проби в наказателното поле и стреля от няколко метра, но и неговият изстрел премина покрай гредата.

Педро Нето даде преднина на домакините в 23-тата минута. Диого Далот получи отляво, след което върна по земя към крилото на Челси, който между двама бранители успя много прецизно да насочи топката към далечния ъгъл, вкарвайки едва третия си гол за националния отбор.

Десетина минути след това португалците имаха две последователни възможности да удвоят преднината си. Първо Фернандеш намери добре топката от ждроб, но Окойе изби. При последвалото центриране от корнер Кристиано Роналдо засече с глава, но топката премина над напречната греда.

Тринкоа също отправи опасен удар, който профуча над вратата.

В 37-ата минута Окойе изпрати силно топката напред, Акор Адамс се пребори с Инасио и Далот, чукна топката към Деле-Баширу, който веднага му върна, след което нападателят на Севиля промуши топката между краката на Диего Коща за 1:1.

За началото на второто полувреме Роберто Мартинес направи девет промени в състава си, като единствено Диого Коща и Кристиано Роналдо запазиха местата си.

В самото начало на второто полувреме Жоао Феликс нанесе два страхотни удара. Окойе изби първия, а вторият рикошира в напречната греда, след което топката падна на голлинията, но не я премина с целия си обем, така че втори гол нямаше.

Доминацията на "мореплавателите" през втората част бе доста сериозна, но домакините не стигаха до голов удар.

В 64-тата минута Кристиано Роналдо също напусна терена, заменен от Гонсало Рамош.

В 75-ата минута продължителна атака на Португалия бе изострена от Франсиско Консейсао, който добре влезе отдясно в наказателното поле, нагласи си топката на левия крак и много точно я пласира до далечната греда за крайното 2:1.