Кувейт затвори въздушното си пространство

Кувейт временно затваря въздушното си пространство за граждански полети след подновения ирански обстрел, като пристигащите в страната полети са пренасочени към алтернативни летища, съобщиха тази сутрин кувейтските власти в мрежата Екс, цитирани от ДПА, предаде БТА.
"Мярката се въвежда предвид това, че държавата Кувейт е подложена на престъпна иранска агресия и поради потенциалните рискове от тези действия за трафика на гражданска авиация в региона", заяви кувейтската Главна дирекция за гражданска авиация (DGCA) в Екс.
Кувейтските военни съобщиха, че противовъздушната отбрана е задействана, а Министерството на вътрешните работи на Бахрейн обяви, че сирените за тревога отекват на цялата територия на кралството и призова жителите да запазят спокойствие и да потърсят безопасни места.
Иранските въоръжени сили по-рано заявиха, че са атакували двете си съседки в Персийския залив в отговор на ударите, нанесени през нощта от САЩ по мишени в Иран.
Както в Бахрейн, така и в Кувейт има американски военни бази, а двете страни се намират едва на няколкостотин километра от Иран.
Иранските държавни медии съобщиха, че регионалният щаб на американските военноморски сили в Бахрейн е бил обект на атака с дронове камикадзе, чиято мишена са били системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът".
Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е атакувал общо 18 цели в две американски военновъздушни бази в Кувейт и една в Бахрейн, както и щаба на Пети американски флот в Бахрейн.
По-късно КГИР съобщи, че е нанесъл удари за втора поредна нощ по американската военновъздушна база "Ал Азрак" в Йордания, като е изстрелял по нея 12 балистични ракети, отбелязва Ройтерс.
САЩ и Иран си размениха въздушни атаки за втори пореден ден, като президентът Доналд Тръмп заплаши с нови удари, ако Техеран не се съгласи незабавно на мирно споразумение. Ескалацията на военните действия започна по-рано тази седмица със свалянето на американски хеликоптер "Апачи" близо до Ормузкия проток, което предизвика поредица от ответни удари по Иран и по американски бази в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сащисан кравар
Коментиран от #7, #9
08:57 11.06.2026
2 Ааа...
08:58 11.06.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
и съвсем друго е
да атакуват държавата Кувейт❗
08:59 11.06.2026
4 Тръмп съм
Коментиран от #10
09:02 11.06.2026
5 Ал Салам
09:03 11.06.2026
6 Путин
Ние бакшишите не сме като Иран и не можем да скачаме на запада ахахахаха
09:04 11.06.2026
7 Демокрад
До коментар #1 от "сащисан кравар":Всички сме слуги и го ядем на САЩ и евреите.
Коментиран от #12
09:05 11.06.2026
8 Възраждане
09:07 11.06.2026
9 Мими Кучева🐕
До коментар #1 от "сащисан кравар":Да,слугата на САЩ страда,
така както се страда в либерална балада.
🐄🐄🐄🥳🤣👍
09:13 11.06.2026
10 Тръмпанар съм
До коментар #4 от "Тръмп съм":Тъпака Доналд вместо да укроти топката поне по време на световното продължава да се репчи и да създава още по-големи проблеми. Отдавна трябваше да е разбрал че не може да победи Иран, не може и да ги излъже така че малко по малко трябваше да се изниже от там, сключвайки взаимно приемливо споразумение.
09:23 11.06.2026
11 Оппаа
Какво е престъпното на това Иран да атакува базите на САЩ след като САЩ атакува Иран? Държавата Куваейт да разкара американските бази и проблема решен? И мир и спокойствие! За какво са им тия бази там?
09:34 11.06.2026
12 Зеленски
До коментар #7 от "Демокрад":Ами ревете си, ама не спирайте да плащате.
09:38 11.06.2026
13 име
09:44 11.06.2026
14 9689
09:59 11.06.2026
15 САЩтерор
Коментиран от #18
10:03 11.06.2026
16 отец Румба
10:09 11.06.2026
17 Нека да пиша
10:20 11.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.