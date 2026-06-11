Новини
Свят »
Кувейт »
Кувейт затвори въздушното си пространство

Кувейт затвори въздушното си пространство

11 Юни, 2026 08:56 2 109 18

  • иран-
  • кувейт-
  • близък изток-
  • въздушно пространство-
  • сащ-
  • бахрейн

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн обяви, че сирените за тревога отекват в цялата територия

Кувейт затвори въздушното си пространство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кувейт временно затваря въздушното си пространство за граждански полети след подновения ирански обстрел, като пристигащите в страната полети са пренасочени към алтернативни летища, съобщиха тази сутрин кувейтските власти в мрежата Екс, цитирани от ДПА, предаде БТА.

"Мярката се въвежда предвид това, че държавата Кувейт е подложена на престъпна иранска агресия и поради потенциалните рискове от тези действия за трафика на гражданска авиация в региона", заяви кувейтската Главна дирекция за гражданска авиация (DGCA) в Екс.

Кувейтските военни съобщиха, че противовъздушната отбрана е задействана, а Министерството на вътрешните работи на Бахрейн обяви, че сирените за тревога отекват на цялата територия на кралството и призова жителите да запазят спокойствие и да потърсят безопасни места.

Иранските въоръжени сили по-рано заявиха, че са атакували двете си съседки в Персийския залив в отговор на ударите, нанесени през нощта от САЩ по мишени в Иран.

Както в Бахрейн, така и в Кувейт има американски военни бази, а двете страни се намират едва на няколкостотин километра от Иран.

Иранските държавни медии съобщиха, че регионалният щаб на американските военноморски сили в Бахрейн е бил обект на атака с дронове камикадзе, чиято мишена са били системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е атакувал общо 18 цели в две американски военновъздушни бази в Кувейт и една в Бахрейн, както и щаба на Пети американски флот в Бахрейн.

По-късно КГИР съобщи, че е нанесъл удари за втора поредна нощ по американската военновъздушна база "Ал Азрак" в Йордания, като е изстрелял по нея 12 балистични ракети, отбелязва Ройтерс.

САЩ и Иран си размениха въздушни атаки за втори пореден ден, като президентът Доналд Тръмп заплаши с нови удари, ако Техеран не се съгласи незабавно на мирно споразумение. Ескалацията на военните действия започна по-рано тази седмица със свалянето на американски хеликоптер "Апачи" близо до Ормузкия проток, което предизвика поредица от ответни удари по Иран и по американски бази в региона.


Кувейт
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сащисан кравар

    39 8 Отговор
    Слугите на САЩ страдат, страдат!

    Коментиран от #7, #9

    08:57 11.06.2026

  • 2 Ааа...

    39 9 Отговор
    Да не са давали бази на престъпната говедарска армия !!!

    08:58 11.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    39 3 Отговор
    Едно е да атакуват САШтинска база в Кувейт
    и съвсем друго е
    да атакуват държавата Кувейт❗

    08:59 11.06.2026

  • 4 Тръмп съм

    39 2 Отговор
    Очаквам днес да победя Иран за 36-ти път! Безусловно, завинаги! И тоя път ще ми се молят да спра но се надявам че утре може би ще ги победя за 37-ми път, а пък други ден ще ги победя за 38-ми път........

    Коментиран от #10

    09:02 11.06.2026

  • 5 Ал Салам

    12 1 Отговор
    И прибира камилите в хангара.

    09:03 11.06.2026

  • 6 Путин

    6 15 Отговор
    Бавн0 ра 3 виващи сме вееее....
    Ние бакшишите не сме като Иран и не можем да скачаме на запада ахахахаха

    09:04 11.06.2026

  • 7 Демокрад

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "сащисан кравар":

    Всички сме слуги и го ядем на САЩ и евреите.

    Коментиран от #12

    09:05 11.06.2026

  • 8 Възраждане

    20 6 Отговор
    Боят настана, тупкат сърца ни! Ето вече е близо тоталния разгром на нацистка Америка. Слава на братската революционна гвардия

    09:07 11.06.2026

  • 9 Мими Кучева🐕

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "сащисан кравар":

    Да,слугата на САЩ страда,
    така както се страда в либерална балада.
    🐄🐄🐄🥳🤣👍

    09:13 11.06.2026

  • 10 Тръмпанар съм

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тръмп съм":

    Тъпака Доналд вместо да укроти топката поне по време на световното продължава да се репчи и да създава още по-големи проблеми. Отдавна трябваше да е разбрал че не може да победи Иран, не може и да ги излъже така че малко по малко трябваше да се изниже от там, сключвайки взаимно приемливо споразумение.

    09:23 11.06.2026

  • 11 Оппаа

    22 2 Отговор
    ""Мярката се въвежда предвид това, че държавата Кувейт е подложена на престъпна иранска агресия"

    Какво е престъпното на това Иран да атакува базите на САЩ след като САЩ атакува Иран? Държавата Куваейт да разкара американските бази и проблема решен? И мир и спокойствие! За какво са им тия бази там?

    09:34 11.06.2026

  • 12 Зеленски

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Демокрад":

    Ами ревете си, ама не спирайте да плащате.

    09:38 11.06.2026

  • 13 име

    14 2 Отговор
    Лошо няма иранците да дънят по краварите и марионетките им, обаче най-много трябва да наблягат на ционитката кочина. От там идват всички проблеми, велоятно те са свалили апачито, че да го лепнат на иранците и да направят пак патаклама.

    09:44 11.06.2026

  • 14 9689

    9 1 Отговор
    В това време Иран нанесе мощен удар по басата на САЩ Муваффак Салти в Йордания.За това чучулото реве.

    09:59 11.06.2026

  • 15 САЩтерор

    6 2 Отговор
    САЩ удратя по язовири за питейна вода в държава с хронично малко вода - евроценност ли е това или евроатлантическа - защото и двете вкарват санкции на Иран - жертвата, се подлага на санкции .... лъсна запдното лицемерие за 67653483254823 път.

    Коментиран от #18

    10:03 11.06.2026

  • 16 отец Румба

    5 2 Отговор
    Марийке каква е тази .."престъпна иранска агресия " която си написала......Иран се защитава от престъпната американска и ционистка агресия....това е правилния текст

    10:09 11.06.2026

  • 17 Нека да пиша

    2 0 Отговор
    Въздушното пространство на Кувейт си работи,отворено е!

    10:20 11.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.