Треньорът на Португалия: Напълно сме подготвени за Световното първенство

След края на контролата с Нигерия, спечелен с 2:1, селекционерът на Португалия Роберто Мартинес анализира срещата, като засегна и представянето на Кристиано Роналдо.

Това беше приятелски мач с голямо значение за нас. Играхме срещу африкански отбор, много подобен на ДР Конго. Като цяло, винаги е важно да печелиш и да се подобряваш. През първото полувреме имахме много добри възможности, но Нигерия рискуваше много с агресивен среден блок и ние, когато успявахме да пробием, създавахме голови положения. Но след това и те имаха някои възможности. През второто полувреме Нигерия нямаше удар към вратата. Контролирахме мача, отбелязахме гол и съм много доволен от работата, свършена от играчите. Използвахме 26 играчи в два мача, всички са готови да отидат на Световното първенство", коментира Мартинес.

"Планът, който имахме за Кристиано Роналдо, беше да играе 45 или 60 минути. Имаме седем дни до следващия мач и това беше, което бяхме подготвили за Кристиано. Всички играчи имаха индивидуален план: Нуно Мендеш имаше план за 30 минути, Витиня имаше план за 45 минути, Гонсало Рамош имаше план за 30 минути и Жоао Невеш имаше план за 45 минути. Така че, важното е да се работи върху индивидуалния аспект, но да имаме отбор, който може да добави ритъм на игра, който може да завърши мача по-силен, отколкото го е започнал. Това показва добре свършената работа на играчите индивидуално по време на тренировките, фокуса, яснотата при изпълнението на концепциите и мисля, че сега сме много по-подготвени след двата мача, които изиграхме", обясни специалистът.

"Все още нямам стартов състав, тепърва ще решавам. Няма съмнения. Имаме голяма яснота какво искаме. Има много играчи, които са на добро ниво и могат да изпълняват същата функция и същата работа на терена. Така че, стартовият състав е следствие от цялата работа до последния ден. Винаги сме работили така. През последните три години и половина имаше 40 мача. Имам цялата тази информация, имам целия този опит и това помага много. Както вече знаете, националният отбор не работи с един титулярен състав, работи с играчи, които се борят да бъдат в стартовите единадесет и създаваме състезателен аспект до деня преди мача", добави Роберто Мартинес.