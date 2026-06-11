Александър Николов: Разочароващо! Много жалко, наистина!

Националният отбор по волейбол стартира със загуба в Лига на нациите с 1:3 от Белгия. Двубоят се проведе в Бразилия.

“Много жалко, наистина. Ако бяхме задържали още няколко минути нивото от първия и началото от втория гейм, щяхме да постигнем категорична победа. И после Белгия влезе в мача и...", започна Александър Николов.

"Съжалявам, защото загубихме много точки от Белгия за световната ранглиста. Разочароващо!”, заяви Александър Николов след мача.

Иран е по-сериозен отбор, на хартия, от Белгия. Смятам, че ако излезем малко по-агресивно, ще може да победим”, добави Алекс Николов.