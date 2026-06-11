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Александър Николов: Разочароващо! Много жалко, наистина!

Александър Николов: Разочароващо! Много жалко, наистина!

11 Юни, 2026 06:17 669 1

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  • спорт

Иран е по-сериозен отбор, на хартия, от Белгия

Александър Николов: Разочароващо! Много жалко, наистина! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният отбор по волейбол стартира със загуба в Лига на нациите с 1:3 от Белгия. Двубоят се проведе в Бразилия.

“Много жалко, наистина. Ако бяхме задържали още няколко минути нивото от първия и началото от втория гейм, щяхме да постигнем категорична победа. И после Белгия влезе в мача и...", започна Александър Николов.

"Съжалявам, защото загубихме много точки от Белгия за световната ранглиста. Разочароващо!”, заяви Александър Николов след мача.

Иран е по-сериозен отбор, на хартия, от Белгия. Смятам, че ако излезем малко по-агресивно, ще може да победим”, добави Алекс Николов.


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  • 1 Блатен Асечки

    1 0 Отговор
    Няма случайни неща туй с Хамерика беше такова

    06:20 11.06.2026

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