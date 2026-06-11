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Спортът по ТВ в четвъртък (11 юни)

Спортът по ТВ в четвъртък (11 юни)

11 Юни, 2026 06:24 361 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (11 юни) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

11.00 Волейбол, Словения – Полша МАХ Спорт 2

11.00 Петобой, световна купа БНТ 3

12.00 Тенис, турнир в Щутгарт МАХ Спорт 3

12.00 Тенис, турнир в Хертогенбош МАХ Спорт 1

14.30 Петобой, световна купа БНТ 3

15.30 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, Световен шампионат, трета свободна тренировка Евроспорт 2

16.20 Колоездене: Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, пети етап, мъже Евроспорт 1

20.45 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, Световен шампионат, хиперпол Еврпоспорт 1

21.00 Баскетбол, полуфинал на испанското първенство Нова спорт

22.00 Мексико – ЮАР БНТ 1, БНТ 3

22.00 Голф: PGA тур, Канада оупън, първи ден Евроспорт 2

22.30 Волейбол, България – Иран МАХ Спорт 2, МАХ One

03.00 НХЛ, Каролина – Вегас МАХ Спорт 2


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