Спортът по ТВ в четвъртък (11 юни)

11.00 Волейбол, Словения – Полша МАХ Спорт 2
11.00 Петобой, световна купа БНТ 3
12.00 Тенис, турнир в Щутгарт МАХ Спорт 3
12.00 Тенис, турнир в Хертогенбош МАХ Спорт 1
14.30 Петобой, световна купа БНТ 3
15.30 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, Световен шампионат, трета свободна тренировка Евроспорт 2
16.20 Колоездене: Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, пети етап, мъже Евроспорт 1
20.45 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, Световен шампионат, хиперпол Еврпоспорт 1
21.00 Баскетбол, полуфинал на испанското първенство Нова спорт
22.00 Мексико – ЮАР БНТ 1, БНТ 3
22.00 Голф: PGA тур, Канада оупън, първи ден Евроспорт 2
22.30 Волейбол, България – Иран МАХ Спорт 2, МАХ One
03.00 НХЛ, Каролина – Вегас МАХ Спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА