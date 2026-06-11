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Бомбена заплаха в навечерието на Мондиал 2026: открити 59 взривни устройства в Мексико Сити

Бомбена заплаха в навечерието на Мондиал 2026: открити 59 взривни устройства в Мексико Сити

11 Юни, 2026 08:29 484 2

  • мондиал 2026-
  • световно първенство-
  • футбол-
  • бомбени заплахи

Извънредни мерки от президента на Мексико

Бомбена заплаха в навечерието на Мондиал 2026: открити 59 взривни устройства в Мексико Сити - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Правоохранителните служби в Мексико Сити откриха 59 взривни устройства само часове преди началото на Световното първенство по футбол 2026. Според информация на Mexicosolidarity устройствата са били намерени по време на засилените проверки в централната част на града, където продължава мащабният протест на работници от образователния сектор.

Стачката създава сериозни затруднения за организацията на Мондиала. Фензоната, изградена специално за първенството, е била окупирана от протестиращите, които са разпънали палатки и отказват да напуснат зоната. Това поражда опасения за сигурността и за нормалното протичане на церемонията по откриването.

В отговор на напрежението президентът на Мексико Клаудиа Шейнбаум издаде извънредна заповед, с която отменя учебните занятия през първата седмица на Мондиала и призовава работодателите да позволят на служителите си да работят от домовете си. Целта е да се намали трафикът в столицата и да се предотвратят задръствания, които могат да забавят откриването на първенството. Мярката не важи за служителите в здравеопазването и службите за сигурност.

Очакванията са, че протестиращите ще се опитат да блокират подстъпите към стадион „Ацтека“, където тази вечер от 22:00 ч. ще се проведе мачът на откриването. Властите уверяват, че са предприети всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на феновете и участниците, но ситуацията остава напрегната.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Халапеньо

    3 0 Отговор
    Всяка консерва мексикански боб с люти чушки си е един вид "взривно устройство" и химическо оръжие едновременно.

    08:31 11.06.2026

  • 2 Айляк

    1 0 Отговор
    Наркокартелите и разните му там Хизбула и Хамас могат да направят трудно провеждането на световното първенство.
    Във ФАЩ и Канада ще е затегнато положението, но в Мексико няма да е трудно с взривните устройства и боНбите.
    Дано мине всичко както трябва, но...
    Ще видим.

    08:44 11.06.2026

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