Бомбена заплаха в навечерието на Мондиал 2026: открити 59 взривни устройства в Мексико Сити

Правоохранителните служби в Мексико Сити откриха 59 взривни устройства само часове преди началото на Световното първенство по футбол 2026. Според информация на Mexicosolidarity устройствата са били намерени по време на засилените проверки в централната част на града, където продължава мащабният протест на работници от образователния сектор.

Стачката създава сериозни затруднения за организацията на Мондиала. Фензоната, изградена специално за първенството, е била окупирана от протестиращите, които са разпънали палатки и отказват да напуснат зоната. Това поражда опасения за сигурността и за нормалното протичане на церемонията по откриването.

В отговор на напрежението президентът на Мексико Клаудиа Шейнбаум издаде извънредна заповед, с която отменя учебните занятия през първата седмица на Мондиала и призовава работодателите да позволят на служителите си да работят от домовете си. Целта е да се намали трафикът в столицата и да се предотвратят задръствания, които могат да забавят откриването на първенството. Мярката не важи за служителите в здравеопазването и службите за сигурност.

Очакванията са, че протестиращите ще се опитат да блокират подстъпите към стадион „Ацтека“, където тази вечер от 22:00 ч. ще се проведе мачът на откриването. Властите уверяват, че са предприети всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на феновете и участниците, но ситуацията остава напрегната.