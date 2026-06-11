Никс с исторически обрат срещу Тотнъм, на победа от първа титла от 1973 г.

Ню Йорк Никс направиха едно от най-запомнящите се завръщания във финалите на НБА, след като наваксаха 29 точки изоставане и победиха Сан Антонио Тотнъм със 107:106. Така „оранжево-сините“ поведоха с 3:1 в серията и се доближиха на една победа от първата си титла от 1973 г.
Драмата достигна своя връх 1,2 секунди преди края, когато OG Ануноби се оказа на точното място в точния момент. След пропуск на Джейлън Брънсън от тройката, Ануноби улови топката и отбеляза победния кош, който завърши историческия обрат.
А началото изглеждаше като кошмар за домакините. Тотнъм доминираха през първото полувреме и поведоха с 27 точки, а авансът им достигна 81:52 в третата четвърт. Но Никс отказаха да се предадат. Джейлън Брънсън поведе щурма с 36 точки, а Ануноби добави още 33, превръщайки мача в спектакъл, който феновете на „Медисън Скуеър Гардън“ няма да забравят.
Според статистиката на НБА, откакто лигата води пълни записки за всички четири четвърти (от 1997 г.), никой отбор не е обръщал финален мач от повече от 24 точки. До тази вечер.
Мач №5 е в събота в Сан Антонио, където Тотнъм ще се опитат да удължат серията, а Никс — да сложат край на 53-годишното чакане.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тотнъм
07:16 11.06.2026
3 Все бях виждал
Дънооооо
07:22 11.06.2026
4 Пловдив
07:30 11.06.2026
5 Лелееее,
07:34 11.06.2026
6 Браво на
07:38 11.06.2026
7 Индиеца
07:43 11.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хотспърс
Коментиран от #12
08:20 11.06.2026
10 ко речи ко речи
Ти добре ли си , бе човек? Списваш за нещо от които си нямаш хал хабер.
Като повечето в тази чужда медия, апропо.
08:22 11.06.2026
11 Гост
08:24 11.06.2026
12 виж ся
До коментар #9 от "Хотспърс":Има доста отбори с прозвище "шпорите".
Само че този баскетболен тим от НБА няма нищо общо с отбора от Висшата Лига по фурбол.
Нерде Сан Антонио САЩ, нерде Лондон. ЮК.....
Грамотност от селския хоремаг.
08:25 11.06.2026
13 ггхх
08:28 11.06.2026