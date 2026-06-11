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Никс с исторически обрат срещу Тотнъм, на победа от първа титла от 1973 г.

Никс с исторически обрат срещу Тотнъм, на победа от първа титла от 1973 г.

11 Юни, 2026 06:59 918 13

  • ню йорк никс-
  • нба-
  • бскетбол-
  • сан антонио тотнъм-
  • спорт

Драмата достигна своя връх 1,2 секунди преди края, когато OG Ануноби се оказа на точното място в точния момент

Никс с исторически обрат срещу Тотнъм, на победа от първа титла от 1973 г. - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Ню Йорк Никс направиха едно от най-запомнящите се завръщания във финалите на НБА, след като наваксаха 29 точки изоставане и победиха Сан Антонио Тотнъм със 107:106. Така „оранжево-сините“ поведоха с 3:1 в серията и се доближиха на една победа от първата си титла от 1973 г.

Драмата достигна своя връх 1,2 секунди преди края, когато OG Ануноби се оказа на точното място в точния момент. След пропуск на Джейлън Брънсън от тройката, Ануноби улови топката и отбеляза победния кош, който завърши историческия обрат.

Никс с исторически обрат срещу Тотнъм, на победа от първа титла от 1973 г.

А началото изглеждаше като кошмар за домакините. Тотнъм доминираха през първото полувреме и поведоха с 27 точки, а авансът им достигна 81:52 в третата четвърт. Но Никс отказаха да се предадат. Джейлън Брънсън поведе щурма с 36 точки, а Ануноби добави още 33, превръщайки мача в спектакъл, който феновете на „Медисън Скуеър Гардън“ няма да забравят.

Никс с исторически обрат срещу Тотнъм, на победа от първа титла от 1973 г.

Според статистиката на НБА, откакто лигата води пълни записки за всички четири четвърти (от 1997 г.), никой отбор не е обръщал финален мач от повече от 24 точки. До тази вечер.

Мач №5 е в събота в Сан Антонио, където Тотнъм ще се опитат да удължат серията, а Никс — да сложат край на 53-годишното чакане.

Никс с исторически обрат срещу Тотнъм, на победа от първа титла от 1973 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тотнъм

    11 1 Отговор
    Хотспърс е футболен отбор, Сан Антонио Спърс е баскетболния отбор, за който автора на материала пише.

    07:16 11.06.2026

  • 3 Все бях виждал

    13 0 Отговор
    ама Сан Антонио Тотнъм... не е истина!!!
    Дънооооо

    07:22 11.06.2026

  • 4 Пловдив

    7 0 Отговор
    Глупаци сте,Не Тотнъм,а Спърс,вие сте трагедия.Жалки хора,необразовани.

    07:30 11.06.2026

  • 5 Лелееее,

    7 0 Отговор
    лелееее Сан Антонио Ливърпул, майко мила.........

    07:34 11.06.2026

  • 6 Браво на

    7 0 Отговор
    кадрите завършили ВСУ "Черноризец Храбър",спортен журналист от 2010 година. Майко мила.

    07:38 11.06.2026

  • 7 Индиеца

    6 0 Отговор
    Авторът явно е на силни медикаменти. Няма да се изненадам следващият мач да е Уулвърхямптън от Минесота срещу Селтик от Бостън:)

    07:43 11.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хотспърс

    2 0 Отговор
    Някой от снощи се е нашпорил яко.

    Коментиран от #12

    08:20 11.06.2026

  • 10 ко речи ко речи

    4 0 Отговор
    Тотнъм ли?

    Ти добре ли си , бе човек? Списваш за нещо от които си нямаш хал хабер.
    Като повечето в тази чужда медия, апропо.

    08:22 11.06.2026

  • 11 Гост

    4 0 Отговор
    аФтора е смехуран...

    08:24 11.06.2026

  • 12 виж ся

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хотспърс":

    Има доста отбори с прозвище "шпорите".
    Само че този баскетболен тим от НБА няма нищо общо с отбора от Висшата Лига по фурбол.
    Нерде Сан Антонио САЩ, нерде Лондон. ЮК.....
    Грамотност от селския хоремаг.

    08:25 11.06.2026

  • 13 ггхх

    3 0 Отговор
    Ае, чал, некадърници...

    08:28 11.06.2026

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