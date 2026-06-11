Никс с исторически обрат срещу Тотнъм, на победа от първа титла от 1973 г.

Ню Йорк Никс направиха едно от най-запомнящите се завръщания във финалите на НБА, след като наваксаха 29 точки изоставане и победиха Сан Антонио Тотнъм със 107:106. Така „оранжево-сините“ поведоха с 3:1 в серията и се доближиха на една победа от първата си титла от 1973 г.

Драмата достигна своя връх 1,2 секунди преди края, когато OG Ануноби се оказа на точното място в точния момент. След пропуск на Джейлън Брънсън от тройката, Ануноби улови топката и отбеляза победния кош, който завърши историческия обрат.

А началото изглеждаше като кошмар за домакините. Тотнъм доминираха през първото полувреме и поведоха с 27 точки, а авансът им достигна 81:52 в третата четвърт. Но Никс отказаха да се предадат. Джейлън Брънсън поведе щурма с 36 точки, а Ануноби добави още 33, превръщайки мача в спектакъл, който феновете на „Медисън Скуеър Гардън“ няма да забравят.

Според статистиката на НБА, откакто лигата води пълни записки за всички четири четвърти (от 1997 г.), никой отбор не е обръщал финален мач от повече от 24 точки. До тази вечер.

Мач №5 е в събота в Сан Антонио, където Тотнъм ще се опитат да удължат серията, а Никс — да сложат край на 53-годишното чакане.