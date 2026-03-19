Левски получава щедър стимул: Двоен бонус при шампионска титла

Футболистите на Левски ще имат още по-голяма мотивация да се преборят за златните медали в Първа лига този сезон. Водещият спонсор на „сините“, обяви, че при триумф в първенството ще възнагради отбора с изключителна шампионска премия, която ще удвои стандартния бонус за трофей, информира "Мач Телеграф".

Тази новина бе съобщена на специална вечеря, организирана от спонсора, където играчите и треньорският щаб, начело с Хулио Веласкес, получиха заслужени аплодисменти за отличното си представяне до момента. Спонсорът не пропусна да изрази благодарността си към отбора, като припомни и допълнителните премии, които бяха раздадени за успешното участие на Левски в европейските турнири.

След като отпаднаха от надпреварата за Купа България, сините насочиха цялото си внимание към шампионската титла – цел, която в началото на сезона изглеждаше по-далечна, но сега е напълно реалистична. Очаква се допълнителният финансов стимул да даде още повече заряд на отбора в решаващите мачове до края на кампанията.