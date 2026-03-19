Мохамед Салах вписа името си със златни букви в историята на Шампионската лига

Вълнуваща вечер на "Анфийлд" донесе нова порция футболна магия за феновете на Ливърпул, след като "червените" разгромиха Галатасарай с 4:0 и си осигуриха място сред най-добрите осем в Европа. С общ резултат 4:1 английският гранд ще се изправи срещу добре познатия си съперник – Пари Сен Жермен, който миналия сезон сложи край на техния европейски поход.

Героят на вечерта безспорно бе египетската звезда Мохамед Салах. Макар да пропусна дузпа в самия край на първото полувреме, Салах не се остави на разочарованието и след почивката се реваншира по блестящ начин – отбеляза красиво попадение и асистира за още един гол. С този изключителен гол египетският национал достигна внушителната кота от 50 попадения в най-престижния клубен турнир на Стария континент, превръщайки се в първия африкански футболист, който преминава тази граница.

Постижението на Салах го нарежда сред елитната компания на едва 11 играчи в историята на Шампионската лига, които са реализирали поне 50 гола.

Освен това, египтянинът може да се похвали и с 20 асистенции в 97 изиграни мача в турнира – статистика, която затвърждава статута му на един от най-ярките нападатели на съвременния футбол.

След Салах, най-резултатните африканци в Шампионската лига остават Дидие Дрогба с 44 гола и Самуел Ето’о с 30.

