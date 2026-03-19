Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мохамед Салах вписа името си със златни букви в историята на Шампионската лига

19 Март, 2026 11:55 688 1

  • мохамед салах-
  • ливърпул-
  • шампионска лига-
  • африкански футболист-
  • рекорд-
  • галатасарай-
  • пари сен жермен-
  • футболни новини-
  • спорт-
  • голове-
  • асистенции

Египетският национал достигна внушителната кота от 50 попадения в най-престижния клубен турнир на Стария континент

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща вечер на "Анфийлд" донесе нова порция футболна магия за феновете на Ливърпул, след като "червените" разгромиха Галатасарай с 4:0 и си осигуриха място сред най-добрите осем в Европа. С общ резултат 4:1 английският гранд ще се изправи срещу добре познатия си съперник – Пари Сен Жермен, който миналия сезон сложи край на техния европейски поход.

Героят на вечерта безспорно бе египетската звезда Мохамед Салах. Макар да пропусна дузпа в самия край на първото полувреме, Салах не се остави на разочарованието и след почивката се реваншира по блестящ начин – отбеляза красиво попадение и асистира за още един гол. С този изключителен гол египетският национал достигна внушителната кота от 50 попадения в най-престижния клубен турнир на Стария континент, превръщайки се в първия африкански футболист, който преминава тази граница.

Постижението на Салах го нарежда сред елитната компания на едва 11 играчи в историята на Шампионската лига, които са реализирали поне 50 гола.

Освен това, египтянинът може да се похвали и с 20 асистенции в 97 изиграни мача в турнира – статистика, която затвърждава статута му на един от най-ярките нападатели на съвременния футбол.

След Салах, най-резултатните африканци в Шампионската лига остават Дидие Дрогба с 44 гола и Самуел Ето’о с 30.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ма ДУРО

    1 0 Отговор
    "пасти да яде" пред мистър Кауфланд...

    12:11 19.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове