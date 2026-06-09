Урсула фон дер Лайен: Европейският съюз предлага пълна забрана за влизане на руски военни в ЕС

Европейската комисия предлага за първи път да се въведе пълна забрана за влизане на територията на Европейския съюз на абсолютно всеки, който е служил в руските въоръжени сили от началото на пълномащабното нахлуване срещу Украйна, предава Европейская правда, цитирана от Фокус.

Това бе обявено официално във вторник, 9 юни, в Брюксел по време на представянето на новия, 21-ви пакет от санкции срещу Русия, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

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''Ключовият момент в този нов аспект е, че за първи път предлагаме да се забрани влизането в Европейския съюз на всеки, който е служил в руските въоръжени сили от началото на войната. Така Европа остава затворена за всеки, който е участвал в нахлуването в Украйна. Толкова е просто'', заяви тя.

Предложението предвижда включването на всички руски бойци, независимо от ранга им, в черния списък на съюза, за да се гарантира, че ''участниците в агресията няма да могат да се възползват от правото на пътуване в Европа''.

Какво още включва 21-вият пакет от санкции?

Новите ограничителни мерки, представени съвместно с ръководителя на европейската дипломация Кая Калас, са мащабни и целят да сринат основите на руската военна икономика. Пакетът включва:

Удар по ''флота в сянка'' на Русия

Санкционират се още 30 танкера (общо 662 досега). Всякакви кораби по света, които снабдяват, презареждат или обслужват черните танкери с петрол, също ще попадат под ударите на санкциите.

Замразяване на тавана на цените

Предлага се временно замразяване на механизма за преразглеждане на "тавана на цените“ на руския петрол до януари следващата година, за да се стабилизира пазарът и да се ограничи руският кешов поток.

Финансов и крипто блок

Блокират се активите на близо 90 банки и се налагат трансакционни забрани за над 30 финансови институции и 11 крипто платформи в Русия и трети страни.

Удар по ВПК и ембарго за първи път върху риболова

Санкции за над 30 компании в сектора на дроновете и нов експортен контрол върху 50 компании, включително от Китай, Турция, Киргизстан, Казахстан, ОАЕ и Индия.

21-вият пакет от санкции на ЕС срещу Русия трябва да бъде окончателно обсъден от държавите членки и одобрен до 15 юли.