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Урсула фон дер Лайен: Европейският съюз предлага пълна забрана за влизане на руски военни в ЕС
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен: Европейският съюз предлага пълна забрана за влизане на руски военни в ЕС

9 Юни, 2026 16:33 1 369 160

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • урсула фон дер лaйен-
  • европейска комисия

Предложението предвижда включването на всички руски бойци, независимо от ранга им, в черния списък на съюза, за да се гарантира, че участниците в агресията няма да могат да се възползват от правото на пътуване в Европа

Урсула фон дер Лайен: Европейският съюз предлага пълна забрана за влизане на руски военни в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейската комисия предлага за първи път да се въведе пълна забрана за влизане на територията на Европейския съюз на абсолютно всеки, който е служил в руските въоръжени сили от началото на пълномащабното нахлуване срещу Украйна, предава Европейская правда, цитирана от Фокус.

Това бе обявено официално във вторник, 9 юни, в Брюксел по време на представянето на новия, 21-ви пакет от санкции срещу Русия, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Още новини от Украйна

''Ключовият момент в този нов аспект е, че за първи път предлагаме да се забрани влизането в Европейския съюз на всеки, който е служил в руските въоръжени сили от началото на войната. Така Европа остава затворена за всеки, който е участвал в нахлуването в Украйна. Толкова е просто'', заяви тя.

Предложението предвижда включването на всички руски бойци, независимо от ранга им, в черния списък на съюза, за да се гарантира, че ''участниците в агресията няма да могат да се възползват от правото на пътуване в Европа''.

Какво още включва 21-вият пакет от санкции?

Новите ограничителни мерки, представени съвместно с ръководителя на европейската дипломация Кая Калас, са мащабни и целят да сринат основите на руската военна икономика. Пакетът включва:

Удар по ''флота в сянка'' на Русия

Санкционират се още 30 танкера (общо 662 досега). Всякакви кораби по света, които снабдяват, презареждат или обслужват черните танкери с петрол, също ще попадат под ударите на санкциите.

Замразяване на тавана на цените

Предлага се временно замразяване на механизма за преразглеждане на "тавана на цените“ на руския петрол до януари следващата година, за да се стабилизира пазарът и да се ограничи руският кешов поток.

Финансов и крипто блок

Блокират се активите на близо 90 банки и се налагат трансакционни забрани за над 30 финансови институции и 11 крипто платформи в Русия и трети страни.

Удар по ВПК и ембарго за първи път върху риболова

Санкции за над 30 компании в сектора на дроновете и нов експортен контрол върху 50 компании, включително от Китай, Турция, Киргизстан, Казахстан, ОАЕ и Индия.

21-вият пакет от санкции на ЕС срещу Русия трябва да бъде окончателно обсъден от държавите членки и одобрен до 15 юли.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    23 71 Отговор
    Братушките да си седят в Мордор-там им е най-хубаво!

    Коментиран от #99

    16:35 09.06.2026

  • 2 Платен провокатор

    64 18 Отговор
    А ЕС има ли списък, на служилите? Руснаците едва ли са им дали.

    Коментиран от #26, #53

    16:36 09.06.2026

  • 3 добре са дошли у нас

    68 19 Отговор
    някаква мъърша немой да говори от името на всички

    16:36 09.06.2026

  • 4 Жан Бойко

    39 12 Отговор
    Направо ги нападнете каво си играете

    Коментиран от #153

    16:37 09.06.2026

  • 5 БайДанчо

    57 16 Отговор
    Тая урсузасъвсем е Изкукала.

    16:37 09.06.2026

  • 6 Без име

    58 16 Отговор
    Урсуло, дементна Урсуло, те, решат ли, ще дойдат с танкове. Забрави ли?

    Коментиран от #32

    16:37 09.06.2026

  • 7 !!!!!!!!!!

    53 15 Отговор
    Урсула фон дер Лайен се явила на интервю за работа - Госпожо, във Вашето СV пише, че имате 7 деца? - Да.
    - А с ръцете си нещо умеете ли да правите?

    Коментиран от #110

    16:37 09.06.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    39 15 Отговор
    Урсулите да внимават, че ако рекат да дойдат повече на веднъж ще стане интересно...

    16:37 09.06.2026

  • 9 Мдаа

    14 33 Отговор
    Раша -С.Корея 2

    16:37 09.06.2026

  • 10 мамооо

    4 5 Отговор
    ич не слага балсам

    16:37 09.06.2026

  • 11 Гост

    51 11 Отговор
    Брюкселските луди жаби се чудят каква простотия да измислят за да продължи войната и за да не секнат комисионните към тях от оръжейните компании за сметка на убитите украинци и руснаци и за сметка на нашите джобове! ВАЖНОТО Е ТЕХНИТЕ ДЖОБОВЕ ДА СЕ ПЪЛНЯТ! Ако не е КОВИД, ще е Война или може би НАШЕСТВИЕ НА ИЗВЪН ЗЕМНИ, но все нещо ще е!

    16:37 09.06.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 34 Отговор
    знаете ли че? Сърбия провежда учения с НАТО и им дава повече привилегии , отколкото на РАША?

    Коментиран от #18

    16:38 09.06.2026

  • 13 Хо-ха-ха

    38 13 Отговор
    И как ще ги спре ако решат да посетят ЕС?

    Коментиран от #22, #25, #75

    16:38 09.06.2026

  • 14 Питащ

    50 10 Отговор
    Ще има ли подобна мярка и за случилите в израелската армия? Нима те не извършват престъпления срещу човечеството

    16:38 09.06.2026

  • 15 гост

    17 38 Отговор
    На всички руски барани трябва да се забрани да влизат в ЕС,не само на военните...Тези полирани мозъци,нямат място при свободните хора...тотална изолация,докато не надигнат глави и подгонят Кремълските фашисти.

    16:39 09.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Недопустимо

    16 22 Отговор
    Че това още ли не е направено?!? Каква е тази либерастия и разпасана команда в ЕС! Досега какво се чакали? Да дойдат руснаците и да ни изколят ли?!? Незабавна забрана за стъпване на каквито и да е руснаци на територията на Европейския съюз! По най-бързия начин!

    Коментиран от #56

    16:39 09.06.2026

  • 18 Без име

    17 8 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Е, и? Русия разчита само на армията и флота си.

    Коментиран от #30

    16:39 09.06.2026

  • 19 Дон Корлеоне

    14 25 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    16:39 09.06.2026

  • 20 Трол

    7 25 Отговор
    Няма да помогне тази забрана. Рускините трябва да спрат, не войниците.

    Коментиран от #46

    16:40 09.06.2026

  • 21 Съдията

    33 12 Отговор
    Те пък щото ще ви питат. Това урсулите са пълни Мики Мауси.😂

    Коментиран от #130

    16:40 09.06.2026

  • 22 СССССССССССССС

    9 7 Отговор

    До коментар #13 от "Хо-ха-ха":

    черен печат по г,,а

    Коментиран от #34

    16:40 09.06.2026

  • 23 604

    9 10 Отговор
    Тааа съ сети...въх

    16:41 09.06.2026

  • 24 Кире Либерало

    12 20 Отговор
    Хаяско пусна ли Фейсбука в кочината?

    16:41 09.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Аз съм

    14 20 Отговор
    Никой не им забранява да пътуват до Северна Корея, Китай или Куба , защо е този плач?

    16:42 09.06.2026

  • 28 Фашизоидна Германия, Фашизоидна Украйна

    24 9 Отговор
    във от ЕС.

    16:42 09.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 19 Отговор

    До коментар #18 от "Без име":

    на ,,армията,, само/ то флот май не остана

    16:42 09.06.2026

  • 31 ЗИЛ 117

    16 9 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #94

    16:42 09.06.2026

  • 32 В Киев за три дни

    7 20 Отговор

    До коментар #6 от "Без име":

    С тия от парада ли??? Само да уточните, че не ми ясно!

    16:43 09.06.2026

  • 33 ЗИЛ 117

    22 8 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    16:43 09.06.2026

  • 34 Хихихи

    13 7 Отговор

    До коментар #22 от "СССССССССССССС":

    Еврейска звезда за Биби

    16:43 09.06.2026

  • 35 Бай Гуцан

    15 9 Отговор
    Как граниичните власти на ЕС ще знаят кой е служил и кой не е?Или по правилото"покрай сухото и суровото..."

    Коментиран от #39

    16:43 09.06.2026

  • 36 Софиянец

    13 8 Отговор
    Бухахах, те па ще ви питат все едно!

    Коментиран от #77

    16:46 09.06.2026

  • 37 Тези санкции

    15 8 Отговор
    Са толкова прости, но съблюдаването на спазването им изисква огромен човешки ресурс и сигурно е доста скъпо. В един момент на западноевропейците ще им писне да ги управляват Урси, Кая и компания и ще ги изметат, но търпимостта на европейците е пословична и това няма да стане скоро.

    Коментиран от #145

    16:46 09.06.2026

  • 38 Руснаков

    10 14 Отговор
    Пак се е събрал в сайта на хранилка,проруският добитък..

    16:47 09.06.2026

  • 39 ......

    10 15 Отговор

    До коментар #35 от "Бай Гуцан":

    В 21 век се знае името на всеки руснак участвал в злополучното ес ве о.
    И украинският спецназ ги знае.Прошка нулева!?!

    16:48 09.06.2026

  • 40 Раковски

    7 19 Отговор
    А ние как ще разберем коя ватенка е военен и коя не е. Тука трябва да има зверски контрол и проверки. И най-добре никакви руски граждани да не се допускат, защото вероятността да влязат терористи, главорези и агенти е много голяма.

    Коментиран от #81

    16:48 09.06.2026

  • 41 хихи

    11 8 Отговор
    .... пълна забрана за влизане на руски военни в ЕС с Т-72 или без

    16:48 09.06.2026

  • 42 Смех с ватенки

    10 14 Отговор
    Отнасят се с руснаците като с чумави.😅

    16:49 09.06.2026

  • 43 Ген. Мунчев

    9 12 Отговор
    Ако и Русия забрани реципрочно , язък ,изгоря ми картата за почивка в слънчевото Коми.

    16:49 09.06.2026

  • 44 не може да бъде

    12 6 Отговор
    Подкрепям ...в никакъв случай да не влизат руски военни в ЕС ...особено на танкове бронетранспортьори и бойни машини на пехотата БМП!? Навсякъде в ЕС по пътищата трябва да се поставят забранителни табели -забранено движението на руски танкове БМП и т.н !?също -забрана за руските танкове да се движат по пътищата на ЕС със скорост по висока от 50 км!?също да се забрани на територията ЕС да падат руски ракети дронове и управляеми бомби!?

    16:51 09.06.2026

  • 45 Обикновен човек

    9 12 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    16:51 09.06.2026

  • 46 Рускини

    15 5 Отговор

    До коментар #20 от "Трол":

    В Европа отдавна няма, украинките хем са много, хем навсякъде, и подбиват яко цените - та и далавера няма.

    Коментиран от #54

    16:51 09.06.2026

  • 47 горски

    16 9 Отговор
    Жив да не бях,да гледам как се завръща комунизма само че от към то европейската страна....Навремето не допускаха чужденци в соц лагера и обратното....Тази болест е неизлечима...и ще прогресира утре в недопускане на българи в Германия,и Поляци в Гърция и т.н.. Тотален контрол ,този път съчетан с помощ и от ИИ.Няма спиране лудостта....

    16:51 09.06.2026

  • 48 Хижа Петрохан

    10 14 Отговор
    Радев да взема пример и да спре да се гъzи на руснаците да не го огъzим ние.

    Коментиран от #60

    16:52 09.06.2026

  • 49 Лаеняната

    11 9 Отговор
    Пак се изходи😀🇷🇺🇧🇬

    16:52 09.06.2026

  • 50 Рамбо

    10 9 Отговор
    То и наш Мунчо и всички боташистки зелени чорапи също трябва да не влизат.

    16:53 09.06.2026

  • 51 Смях в залата

    8 9 Отговор
    Руски политик поиска ядрен удар по Украйна и в Санкт Петербург му изключиха микрофона. Петиция до Владимир Путин за стрелба с ядрени ракети по Украйна, защото нищо в продължаващата вече пета година война не върви по плана на Русия - това поиска Виктор Перов, ръководител на главния политически отдел на Партията за социална защита - и той беше набързо прекъснат.

    😆

    Коментиран от #62, #67

    16:53 09.06.2026

  • 52 рускан без крак

    7 13 Отговор
    "Окупаторите от 337-и полк спешно напускат Кинбурнската коса, тъй като снабдяването им с боеприпаси, гориво и храна е напълно прекъснато от Специалните сили на Украйна. Руснаците са претърпели тежки загуби в жива сила и са се оказали абсолютно безпомощни срещу украинските безпилотни апарати. Загубата на полуострова е тежък удар за защитата на окупирания Крим. На този фон руският военен експерт генерал-лейтенант Евгений Бужински предупреди, че Киев подготвя мащабна десантна операция за превземане на позиции в Крим."

    16:54 09.06.2026

  • 53 Не им трябва списък

    8 11 Отговор

    До коментар #2 от "Платен провокатор":

    Всички руснаци са персона нон грата в ЕС, освен ако не докажат че са опозиционери. Това е в сила много отдавна.

    16:55 09.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 хахахахха

    13 6 Отговор
    то пък щото му е притрябвало на някой руснак да ходи в джендърландия(к0чин@т@ наречена ес)

    16:55 09.06.2026

  • 56 Боруна Лом

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Недопустимо":

    ДАНО СЕ МАЙТАПИШ?

    16:55 09.06.2026

  • 57 Отец Дионисий

    6 13 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или севернокорейци.

    Коментиран от #71, #93

    16:56 09.06.2026

  • 58 Урсул

    11 5 Отговор
    Да отскочи до Майорка, Кан Пастия - и да чуе как местните я псуват заради отсъствието на руските туристи. И да им обясни (ако може) срещу кого са санкциите, че тези добри хорица не ги разбират, но ги усещат пэ джоба си!

    16:56 09.06.2026

  • 59 Бай онзи

    10 5 Отговор
    Забранете и вятъра,който духа от Русия!

    16:56 09.06.2026

  • 60 Боги

    9 5 Отговор

    До коментар #48 от "Хижа Петрохан":

    И как точно Радев се гъ... зи на руснаците, я дай конкретен пример!

    16:57 09.06.2026

  • 61 Айляк

    13 4 Отговор
    Точно на руските военни ли забрана мъ, Мърсуло?
    Ами те сами ще се самопоканят у Европа, ако искат.
    Имат известен опит в тази насока.
    Малко известен факт - в края на ВСВ малка, заблудила се армийка на рашките стига до...Люксембург. И там ги посрещат добре.
    Но после айде обратно до Берлин.

    16:58 09.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ха ха

    14 4 Отговор
    Проблема ще дойде от украинските бивши военни, не от руските. Запомнете го.

    16:58 09.06.2026

  • 64 гладен руснак без крак

    5 9 Отговор
    "Крахът на руската отбрана при Кинбурнската коса: Логистичен колапс и масово бягство "

    16:58 09.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Въпросче

    8 4 Отговор
    Аха ! Ама за руски танкове може , нали ?

    16:59 09.06.2026

  • 67 Роберт Бровди- Мадяр

    5 6 Отговор

    До коментар #51 от "Смях в залата":

    Той хубаво иска, ама съм му подготвил хиляди дронове с мръсни бойни глави и една дузина ракети с водороден термоядрен заряд. Партизаните от ates са заредили няколко атомни централи с пластичен експлозив и държат пръст върху копчето на дистанционното.

    16:59 09.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ба бааааа

    8 5 Отговор
    Урсулът в затвора

    16:59 09.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Бъркаш се

    10 4 Отговор

    До коментар #57 от "Отец Дионисий":

    Всяка сутрин 8 милиарда човека по света се събуждат щастливи,че не са родили евр0гейт@ци или хахли.

    17:00 09.06.2026

  • 72 Хахаха!🎺🥳😀

    10 4 Отговор
    Хитлер с шест милионна армия не можа да забрани на Червената армия да посети Берлин! Два милиона германки останаха много доволни. Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣😀🤣❗

    17:00 09.06.2026

  • 73 хахаха

    3 6 Отговор
    е сега вече ще го разплачете дядяпутя

    Коментиран от #88

    17:00 09.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Руснаци няма в Европа.

    7 8 Отговор

    До коментар #13 от "Хо-ха-ха":

    Подлагани са на непрекъснати унижения. Ако има такива останали при заварено положение, отпреди войната, се представят за украинци- бежанци, страх ги е да не се конфронтира някой с тях, ако кажат че са руснаци. Тъжна картинка.

    Коментиран от #100, #104

    17:01 09.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 хихи

    6 3 Отговор

    До коментар #36 от "Софиянец":

    на руснаци визи за САЩ и ЕС не се издават
    и да искат да дойдат, няма как.

    17:02 09.06.2026

  • 78 Факти

    4 5 Отговор
    Целта на тази мярка е да се засили още повече контрола над чумавите. Ако не го хареса граничен контрол му казва, че е участвал във войната и толкоз. Той колкото и да отрича не може да го докаже. Кръгом и обратно в блатото. Покрай сухото ще изгори и мокрото, но това си е проблем на чумавите. Тия дето протестираха срещу Путин вече ги прибрахме. Робите да се спасяват сами.

    Коментиран от #90

    17:02 09.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 гочето

    4 4 Отговор
    ХАХАХА
    А за цели руски дивизий ще важи ли?
    Щото като гледам работата отива на организирано посещение на ЕС от няколко дивизий!
    Лично Урсула ще ги посреща с китки в Брюксел!

    17:02 09.06.2026

  • 81 Българин 🇧🇬

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Раковски":

    Ей , остатък ! Казах ти да не скверниш името на Раковски ! Той лично е организирал военно разузнаване в помощ на Руската армия "Тайното общество" , докато е бил турски чиновник .

    17:02 09.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ха ХаХа

    5 3 Отговор

    До коментар #76 от "ФАКТ":

    Помак калташки марш в Анадола

    17:03 09.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 В Европа са 27 държави

    4 4 Отговор
    В света са 192. Като махнем и САЩ, Канада и GB, остават 160 - глт.е. елизбор богат, и в тях местните не отказват да вземат парите на руснаците. А Урсуза да обясни на хотелиерите и кръчмарите в Европа защо в тази криза ги лишава от приходи?

    17:03 09.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 хахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #73 от "хахаха":

    да не може да лови риба - ужас

    17:04 09.06.2026

  • 89 Факуракис

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Оди да се шлякаш мусаре

    17:04 09.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Хо-ха-ха

    3 5 Отговор
    И урсулка как ще ги спре ако решат да посетят ЕС? Вече не е смешно, трагично е положението с глупостите на европейските елити. Едни се нашмъркали и поставят глупави ултиматоми , тази пък забранява на чужди войници.

    17:04 09.06.2026

  • 92 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    5 5 Отговор
    Урсулооо а с Т34 можна приехать

    Коментиран от #155

    17:04 09.06.2026

  • 93 Читател

    2 5 Отговор

    До коментар #57 от "Отец Дионисий":

    Не . Повечето се събуждаме радостни , че не сме русофоби-хомосексуалисти .

    17:05 09.06.2026

  • 94 Ха-ха

    5 3 Отговор

    До коментар #31 от "ЗИЛ 117":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 12 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    17:05 09.06.2026

  • 95 Вече

    5 5 Отговор

    До коментар #76 от "ФАКТ":

    явно не сме нормална държава ...

    Преди проповядването на омраза и расизъм беше не само неприемливо, но и забранено!

    17:05 09.06.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Ха ХаХа

    2 5 Отговор

    До коментар #87 от "БЪЛГАРИЯ Е С ЕС И НАТО":

    Господ ти е Монголското куче Тангра татар азиатски

    Коментиран от #157

    17:05 09.06.2026

  • 99 И аз им се чудя

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Турция, Египет, азиатските курорти ще посрещнат русите с Добро пожалавать! Крим пак ще е пълен въпреки терора.
    А ние европейците тук ще посрещаме мигранти от братски държави, участвали в терористични групировки и пр.

    17:05 09.06.2026

  • 100 Пенсионер 69 годишен

    6 5 Отговор

    До коментар #75 от "Руснаци няма в Европа.":

    Откога им разправям, че 30 години живея до Брюксел и срещнах само двама руснаци. Единият хирург с частна клиника в Белгия, а другият беше избягал от националистите в Украйна.
    Пълно е с говорещи руски украинци. Интересно, че не говорят украински, защото такъв език НЯМА.

    Коментиран от #106

    17:06 09.06.2026

  • 101 Факти

    6 6 Отговор

    До коментар #70 от "Нещастници":

    Украинците са ни братя и искат да влязат в ЕС. Техният враг е и наш враг. Иранските цигани не са ни никакви. Да се оправят сами.

    Коментиран от #113

    17:06 09.06.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Аве педи

    4 5 Отговор

    До коментар #75 от "Руснаци няма в Европа.":

    Познавам много Руснаци в Германия и никой не смее да ги пипне.А във Източна Германия са на почит.Така че много си далеч от истината

    Коментиран от #107

    17:07 09.06.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 имам много приятели в Германия руснаци

    5 7 Отговор

    До коментар #104 от "Аве педи":

    Всичките не са се прибирали в Русия от 5 години... що ли?
    Не смеели да ги пипнат... ха ха ха... не смеят да се приберат, че отиват на фронта веднага.

    Коментиран от #119

    17:08 09.06.2026

  • 108 УдоМача

    4 7 Отговор
    Ще умирате във война скапани европейци! Скоро!!!

    17:09 09.06.2026

  • 109 хахаха

    1 3 Отговор
    а в 22рия пакет от санкции издайте нова карта на европа, в която на мястото на русия да пише славаукраине толкова е просто, затваряш очи и проблема изчезва

    17:09 09.06.2026

  • 110 Майтапа настрана

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "!!!!!!!!!!":

    Тая женица наистина има 7 деца.
    Така правят аристократите, женят се млади, отглеждат си децата. А на плебса разказват как първо е кариерата, а след 40 деца. Безумие..!!.

    Коментиран от #118

    17:09 09.06.2026

  • 111 Съгласен

    4 8 Отговор
    Московската орда няма място в Европа!

    Коментиран от #117

    17:09 09.06.2026

  • 112 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 5 Отговор
    СИГУРНО НЯКОЙ ВЕЧЕ Е ПИСАЛ
    .....
    ЧЕ НА СТАРШИНА ИВАН ВАТНИКОВ НЕ МУ ТРЯБВА ВИЗА
    ЗА ДА ОТИДЕ ДО БЕРЛИН ...
    ... ВСЕКИ ВЕК 18, 19, 20 ГО ПРАВИ Е ПРАВИЛ ПО ВЕДНЪЖ:)

    17:10 09.06.2026

  • 113 9ти септември

    4 4 Отговор

    До коментар #101 от "Факти":

    На теб може но не и на мен никой не ги иска в Европа наглите пияни укри

    17:11 09.06.2026

  • 114 Трепя русофоби

    4 6 Отговор

    До коментар #103 от "ВЪН НА МЪРШАВИТЕ ПЕ ДЕ РАССНАЧЕТА":

    Всички русофоби вън от България или публично и3треп@ни!!!

    17:11 09.06.2026

  • 115 Ха ХаХа

    4 10 Отговор

    До коментар #97 от "ФАКТ":

    Ген.Колев с 4 турски дивизии изклали 57 000 българи в Одринско срещу Русия и Румъния.
    Румънците превзеха София бе калтак.
    Взеха ни цялата Добруджа.
    ПСВ срещу Русия с Германия..Взеха ни Македония ,Беломорска Тракия и Одринско, Добруджа.
    40% територии та до сега.
    ВСВ ако не беше влязъл Сталин ,станахме картофена нива на Чърчил.
    Руският император е трябвало да знае че ат турски роби става само предатели и са ни остави на турците а не да плаща с 86 млн.златни франка Съединението на Султана

    Коментиран от #121, #124

    17:12 09.06.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Ехо муциии

    5 6 Отговор

    До коментар #111 от "Съгласен":

    Учи Руски ще ти трябва

    17:12 09.06.2026

  • 118 Кога ги изцвъка

    5 4 Отговор

    До коментар #110 от "Майтапа настрана":

    кога се разви в кариерата?

    17:13 09.06.2026

  • 119 Бъркаш се

    3 5 Отговор

    До коментар #107 от "имам много приятели в Германия руснаци":

    единствено хахлите не смеят да се приберат в уср@йна и да станат храна за червеите,в Русия е доста трудно да се запишеш за СВО

    17:14 09.06.2026

  • 120 Яков Джавински

    5 5 Отговор
    Да, те командирите на Т90М ще питат Урсулата и зеления нацист дали може да се поразходят из ЕС.

    17:15 09.06.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Царев

    3 5 Отговор

    До коментар #121 от "ФАКТ":

    Само едно ще ти кажа кретенСи и долен лъжец!

    Коментиран от #125

    17:17 09.06.2026

  • 123 Пенсионер 69 годишен

    2 4 Отговор

    До коментар #106 от "Факти":

    Да бе, не разбирам. Работих 15 години с тях в една фирма и не съм разбирал. Имам ЧЕРВЕНА ДИПЛОМА по руски език, ако знаеш какво означава това.

    17:17 09.06.2026

  • 124 отгоре на това

    7 7 Отговор

    До коментар #115 от "Ха ХаХа":

    Русия е била ПРОТИВ съединението. За това толкова ни мразят. Насъскват Сърбия в Балканските войни да ни нападне, но ги разпердушинваме след 3 дневен поход от съседната граница.
    БЪДИ БЪЛГАРИН БЕ !!!!!! Стига си бил родоотстъпник и подложка на внуците на тези които уж те освободиха. Какви заслуги имат тия в момента бе? Ако баща ти е пе дал - ти пе дал ли си? Аман от прегърбени подложки!

    Коментиран от #126

    17:18 09.06.2026

  • 125 ФАКТ

    6 2 Отговор

    До коментар #122 от "Царев":

    Факт е че не можеш да обориш и за това даваш САМО епитети с/у опонента си.
    Слаба ракия си.

    Коментиран от #128

    17:19 09.06.2026

  • 126 хахахахха

    3 5 Отговор

    До коментар #124 от "отгоре на това":

    и продължаваш да лъжеш,чак толкова ли си гладен

    17:20 09.06.2026

  • 127 Кравария убер алес

    1 4 Отговор
    Толкова си проста....

    17:20 09.06.2026

  • 128 Аве мишкар

    3 4 Отговор

    До коментар #125 от "ФАКТ":

    ти пък какви факти си дал,надраска 10 реда лъжи и взе да се пениш

    Коментиран от #159

    17:21 09.06.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Няма как. Руснаците по

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "Съдията":

    принцип много трудно пътуват. Повечето от държавите са наложили пълна забрана за руснаци. А там където няма пълна забрана, задължително трябва да кандидатстват за визи, има голям филтър, няма директни полети, скъпо е и т.н. Така е измислено, че уж няма пълна забрана, но пак не може руснака да влезе в съответната държава.

    Коментиран от #158

    17:22 09.06.2026

  • 131 ХиХи

    0 6 Отговор
    Можело само с танк дето има место за бременни урцули

    17:22 09.06.2026

  • 132 Пенсионер 69 годишен

    4 6 Отговор
    Докато се забавлявате да плюете по Путин и Русия, България фалира и тегли заем след заем да ви плаща заплатите и пенсиите. Като ви вдигнат лихвите като на Гърция, ще мрете от глад в панелките.
    Когато лихвата стане 18%, ще ви изхвърлят от панелките и ще се върнете на село, където ви е мястото.

    17:24 09.06.2026

  • 133 Това е безспорен

    5 3 Отговор

    До коментар #121 от "ФАКТ":

    Факт.

    17:24 09.06.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Ба бааааа

    4 4 Отговор
    Урсулът от вируси да не се отърве

    17:28 09.06.2026

  • 136 Пенсионер 69 годишен

    2 5 Отговор
    Гърция има туризъм, селско стопанство и корабоплаване. България има само цигани и дългове. Голям глад ви чака, сълзи и скърцане със зъби!

    17:28 09.06.2026

  • 137 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 6 Отговор
    Че какво са виновни младите русначета и техните дядовци, че ги мобилизират и пращат на фронта? Те ще влязат в Урсуландия и без покана и пак ще развеят знамето на Райхстага!

    17:30 09.06.2026

  • 138 Ха ХаХа

    3 4 Отговор

    До коментар #134 от "Млъкни, бе":

    Петрохански турчине боли ли те?

    Коментиран от #147

    17:31 09.06.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Руските агресори

    6 3 Отговор
    нямат работа в ЕС!

    ДА ХОДЯТ НА МОРЕ В КИТАЙ И ИНДИЯ!

    Коментиран от #149, #151

    17:31 09.06.2026

  • 141 Пенсионер 69 годишен

    3 4 Отговор
    Последните три правителства преди льотчика са изтеглили три пъти повече заеми, отколкото Тодор Живков за 30 години.
    С въздишка съчувствам на господин Румен Радев. Дано ви оправи, но трябват още 30 години икономии и мизерия.

    17:32 09.06.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Т Живков

    5 1 Отговор
    Само така!

    17:34 09.06.2026

  • 144 Къв ЕС

    1 5 Отговор

    До коментар #87 от "БЪЛГАРИЯ Е С ЕС И НАТО":

    Ве мухал кво нато ти явно си падаш по дюнержии

    Коментиран от #160

    17:34 09.06.2026

  • 145 хаха

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "Тези санкции":

    Европейците в момента са в капан. Мислят си, че с избори и демокрация могат да променят нещо. А всъщност в Брюксел е изградена система тотално изолирана от гласоподавателите. ЕК се назначава от договорки в самия Брюксел, никой не е гласувал за членовете й, не знае грам какви политики следва и защо предлага едно или друго решение. В същото време ЕК през директиви и наказания за несъответствие с тях контролира националните правителства.
    Та гражданите мислят, че със знамена в Париж ще променят нещо, Урсула се смее. Как се изкриви така демокрацията в ЕС е неясно. А всъщност ЕК налага данъци, лимити за кеш, следене в интернет, цифрово евро, СО2 квоти, забрани на автомобили и какво ли не. И реално никой гражданин не е гласувал никога за тези неща, не са му казвани до обявяването "В закъснение сме с приемането и ще спират фондове, та ще гласуваме закона.".

    17:35 09.06.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Оня с парчето

    2 1 Отговор

    До коментар #138 от "Ха ХаХа":

    Като цяло ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    Коментиран от #154

    17:36 09.06.2026

  • 148 анонимен

    4 4 Отговор
    Урсула няма право да говори от името на Европейския съюз! Не съюза, а комисията ръководена от нея предлагат това. Гениколожката съвсем се самозабрави.

    17:36 09.06.2026

  • 149 Пенсионер 69 годишен

    0 4 Отговор

    До коментар #140 от "Руските агресори":

    Плюс от мене. Мойта бившата беше в Турция, Египет, Емиратите и Виетнам. Обикновена руска инженерка. Искаше да ми дойде на гости, но ме е срам да я посрещна в Белгия, защото съм много по-беден и ще ми се смее на акъла, че избягах от Русия.

    17:36 09.06.2026

  • 150 Само да добавя

    6 4 Отговор
    Искам да предложа ПЪЛНА збрана на урсула фон дер лайън!

    17:37 09.06.2026

  • 151 Ха ХаХа

    2 3 Отговор

    До коментар #140 от "Руските агресори":

    Агресорите които отнеха Косово от Сърбия обаче ходят в гробищата

    17:37 09.06.2026

  • 152 Русоебб

    2 0 Отговор

    До коментар #146 от "Вальо":

    Мляскаш ли кuреве?

    Коментиран от #156

    17:38 09.06.2026

  • 153 селяк

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Жан Бойко":

    баце не знам дали са сещаш ама нема големите еФропейци да пратат в месомелачката а мършоляка кат назе :Д ти оди аз неща

    17:38 09.06.2026

  • 154 Ха ХаХа

    3 3 Отговор

    До коментар #147 от "Оня с парчето":

    Ти ли бе татарски еерасино окапал.?
    Който не те хванал само той не те е онождал

    17:39 09.06.2026

  • 155 да питам

    3 2 Отговор

    До коментар #92 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    защо на парадите в Мацква вече го няма и картонения макет на Армата ?

    17:40 09.06.2026

  • 156 Вальо

    0 3 Отговор

    До коментар #152 от "Русоебб":

    Опиташ ли на полюциите ми лакомнико.
    Удави се бе, изплюй ги

    17:41 09.06.2026

  • 157 Много сте заблуден в обстановката.

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "Ха ХаХа":

    Такова куче Тангра просто не съществува. Тангра означава и е "Бог на синьото небе".

    17:43 09.06.2026

  • 158 хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #130 от "Няма как. Руснаците по":

    не ги мислете руснаците - украинците като станат европеици и руснаците ще се промъкнат покрай тях, също както макетата с бг паспорти

    17:50 09.06.2026

  • 159 абе мишок

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Аве мишкар":

    Написах това което пише в БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕБНИЦИ !!!!!
    Това дето си пропуснал докато си шмъркал лепило в храстите.
    Ако беше истински МЪЖ и БЪЛГАРИН - щеше да го знаеш.

    17:52 09.06.2026

  • 160 Абе мухъл

    0 0 Отговор

    До коментар #144 от "Къв ЕС":

    изчезни от БЪЛГАРИЯ. България е в ЕВРОПА. България е в ЕС и България е в НАТО.
    Мухъли като тебе се пените и чекнете по форумите, но ви преброихме на изборите. Не успяхте да влезете в парламента дори.

    17:54 09.06.2026

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