Урсула фон дер Лайен: Европейският съюз предлага пълна забрана за влизане на руски военни в ЕС

Европейската комисия предлага за първи път да се въведе пълна забрана за влизане на територията на Европейския съюз на абсолютно всеки, който е служил в руските въоръжени сили от началото на пълномащабното нахлуване срещу Украйна, предава Европейская правда, цитирана от Фокус.
Това бе обявено официално във вторник, 9 юни, в Брюксел по време на представянето на новия, 21-ви пакет от санкции срещу Русия, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
''Ключовият момент в този нов аспект е, че за първи път предлагаме да се забрани влизането в Европейския съюз на всеки, който е служил в руските въоръжени сили от началото на войната. Така Европа остава затворена за всеки, който е участвал в нахлуването в Украйна. Толкова е просто'', заяви тя.
Предложението предвижда включването на всички руски бойци, независимо от ранга им, в черния списък на съюза, за да се гарантира, че ''участниците в агресията няма да могат да се възползват от правото на пътуване в Европа''.
Какво още включва 21-вият пакет от санкции?
Новите ограничителни мерки, представени съвместно с ръководителя на европейската дипломация Кая Калас, са мащабни и целят да сринат основите на руската военна икономика. Пакетът включва:
Удар по ''флота в сянка'' на Русия
Санкционират се още 30 танкера (общо 662 досега). Всякакви кораби по света, които снабдяват, презареждат или обслужват черните танкери с петрол, също ще попадат под ударите на санкциите.
Замразяване на тавана на цените
Предлага се временно замразяване на механизма за преразглеждане на "тавана на цените“ на руския петрол до януари следващата година, за да се стабилизира пазарът и да се ограничи руският кешов поток.
Финансов и крипто блок
Блокират се активите на близо 90 банки и се налагат трансакционни забрани за над 30 финансови институции и 11 крипто платформи в Русия и трети страни.
Удар по ВПК и ембарго за първи път върху риболова
Санкции за над 30 компании в сектора на дроновете и нов експортен контрол върху 50 компании, включително от Китай, Турция, Киргизстан, Казахстан, ОАЕ и Индия.
21-вият пакет от санкции на ЕС срещу Русия трябва да бъде окончателно обсъден от държавите членки и одобрен до 15 юли.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #99
16:35 09.06.2026
2 Платен провокатор
Коментиран от #26, #53
16:36 09.06.2026
3 добре са дошли у нас
16:36 09.06.2026
4 Жан Бойко
Коментиран от #153
16:37 09.06.2026
5 БайДанчо
16:37 09.06.2026
6 Без име
Коментиран от #32
16:37 09.06.2026
7 !!!!!!!!!!
- А с ръцете си нещо умеете ли да правите?
Коментиран от #110
16:37 09.06.2026
8 ДрайвингПлежър
16:37 09.06.2026
9 Мдаа
16:37 09.06.2026
10 мамооо
16:37 09.06.2026
11 Гост
16:37 09.06.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #18
16:38 09.06.2026
13 Хо-ха-ха
Коментиран от #22, #25, #75
16:38 09.06.2026
14 Питащ
16:38 09.06.2026
15 гост
16:39 09.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Недопустимо
Коментиран от #56
16:39 09.06.2026
18 Без име
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Е, и? Русия разчита само на армията и флота си.
Коментиран от #30
16:39 09.06.2026
19 Дон Корлеоне
16:39 09.06.2026
20 Трол
Коментиран от #46
16:40 09.06.2026
21 Съдията
Коментиран от #130
16:40 09.06.2026
22 СССССССССССССС
До коментар #13 от "Хо-ха-ха":черен печат по г,,а
Коментиран от #34
16:40 09.06.2026
23 604
16:41 09.06.2026
24 Кире Либерало
16:41 09.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Аз съм
16:42 09.06.2026
28 Фашизоидна Германия, Фашизоидна Украйна
16:42 09.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #18 от "Без име":на ,,армията,, само/ то флот май не остана
16:42 09.06.2026
31 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #94
16:42 09.06.2026
32 В Киев за три дни
До коментар #6 от "Без име":С тия от парада ли??? Само да уточните, че не ми ясно!
16:43 09.06.2026
33 ЗИЛ 117
16:43 09.06.2026
34 Хихихи
До коментар #22 от "СССССССССССССС":Еврейска звезда за Биби
16:43 09.06.2026
35 Бай Гуцан
Коментиран от #39
16:43 09.06.2026
36 Софиянец
Коментиран от #77
16:46 09.06.2026
37 Тези санкции
Коментиран от #145
16:46 09.06.2026
38 Руснаков
16:47 09.06.2026
39 ......
До коментар #35 от "Бай Гуцан":В 21 век се знае името на всеки руснак участвал в злополучното ес ве о.
И украинският спецназ ги знае.Прошка нулева!?!
16:48 09.06.2026
40 Раковски
Коментиран от #81
16:48 09.06.2026
41 хихи
16:48 09.06.2026
42 Смех с ватенки
16:49 09.06.2026
43 Ген. Мунчев
16:49 09.06.2026
44 не може да бъде
16:51 09.06.2026
45 Обикновен човек
16:51 09.06.2026
46 Рускини
До коментар #20 от "Трол":В Европа отдавна няма, украинките хем са много, хем навсякъде, и подбиват яко цените - та и далавера няма.
Коментиран от #54
16:51 09.06.2026
47 горски
16:51 09.06.2026
48 Хижа Петрохан
Коментиран от #60
16:52 09.06.2026
49 Лаеняната
16:52 09.06.2026
50 Рамбо
16:53 09.06.2026
51 Смях в залата
😆
Коментиран от #62, #67
16:53 09.06.2026
52 рускан без крак
16:54 09.06.2026
53 Не им трябва списък
До коментар #2 от "Платен провокатор":Всички руснаци са персона нон грата в ЕС, освен ако не докажат че са опозиционери. Това е в сила много отдавна.
16:55 09.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 хахахахха
16:55 09.06.2026
56 Боруна Лом
До коментар #17 от "Недопустимо":ДАНО СЕ МАЙТАПИШ?
16:55 09.06.2026
57 Отец Дионисий
Коментиран от #71, #93
16:56 09.06.2026
58 Урсул
16:56 09.06.2026
59 Бай онзи
16:56 09.06.2026
60 Боги
До коментар #48 от "Хижа Петрохан":И как точно Радев се гъ... зи на руснаците, я дай конкретен пример!
16:57 09.06.2026
61 Айляк
Ами те сами ще се самопоканят у Европа, ако искат.
Имат известен опит в тази насока.
Малко известен факт - в края на ВСВ малка, заблудила се армийка на рашките стига до...Люксембург. И там ги посрещат добре.
Но после айде обратно до Берлин.
16:58 09.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Ха ха
16:58 09.06.2026
64 гладен руснак без крак
16:58 09.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Въпросче
16:59 09.06.2026
67 Роберт Бровди- Мадяр
До коментар #51 от "Смях в залата":Той хубаво иска, ама съм му подготвил хиляди дронове с мръсни бойни глави и една дузина ракети с водороден термоядрен заряд. Партизаните от ates са заредили няколко атомни централи с пластичен експлозив и държат пръст върху копчето на дистанционното.
16:59 09.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Ба бааааа
16:59 09.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Бъркаш се
До коментар #57 от "Отец Дионисий":Всяка сутрин 8 милиарда човека по света се събуждат щастливи,че не са родили евр0гейт@ци или хахли.
17:00 09.06.2026
72 Хахаха!🎺🥳😀
17:00 09.06.2026
73 хахаха
Коментиран от #88
17:00 09.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Руснаци няма в Европа.
До коментар #13 от "Хо-ха-ха":Подлагани са на непрекъснати унижения. Ако има такива останали при заварено положение, отпреди войната, се представят за украинци- бежанци, страх ги е да не се конфронтира някой с тях, ако кажат че са руснаци. Тъжна картинка.
Коментиран от #100, #104
17:01 09.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 хихи
До коментар #36 от "Софиянец":на руснаци визи за САЩ и ЕС не се издават
и да искат да дойдат, няма как.
17:02 09.06.2026
78 Факти
Коментиран от #90
17:02 09.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 гочето
А за цели руски дивизий ще важи ли?
Щото като гледам работата отива на организирано посещение на ЕС от няколко дивизий!
Лично Урсула ще ги посреща с китки в Брюксел!
17:02 09.06.2026
81 Българин 🇧🇬
До коментар #40 от "Раковски":Ей , остатък ! Казах ти да не скверниш името на Раковски ! Той лично е организирал военно разузнаване в помощ на Руската армия "Тайното общество" , докато е бил турски чиновник .
17:02 09.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Ха ХаХа
До коментар #76 от "ФАКТ":Помак калташки марш в Анадола
17:03 09.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 В Европа са 27 държави
17:03 09.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 хахаха
До коментар #73 от "хахаха":да не може да лови риба - ужас
17:04 09.06.2026
89 Факуракис
До коментар #26 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Оди да се шлякаш мусаре
17:04 09.06.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Хо-ха-ха
17:04 09.06.2026
92 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
Коментиран от #155
17:04 09.06.2026
93 Читател
До коментар #57 от "Отец Дионисий":Не . Повечето се събуждаме радостни , че не сме русофоби-хомосексуалисти .
17:05 09.06.2026
94 Ха-ха
До коментар #31 от "ЗИЛ 117":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 12 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
17:05 09.06.2026
95 Вече
До коментар #76 от "ФАКТ":явно не сме нормална държава ...
Преди проповядването на омраза и расизъм беше не само неприемливо, но и забранено!
17:05 09.06.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Ха ХаХа
До коментар #87 от "БЪЛГАРИЯ Е С ЕС И НАТО":Господ ти е Монголското куче Тангра татар азиатски
Коментиран от #157
17:05 09.06.2026
99 И аз им се чудя
До коментар #1 от "Атина Палада":Турция, Египет, азиатските курорти ще посрещнат русите с Добро пожалавать! Крим пак ще е пълен въпреки терора.
А ние европейците тук ще посрещаме мигранти от братски държави, участвали в терористични групировки и пр.
17:05 09.06.2026
100 Пенсионер 69 годишен
До коментар #75 от "Руснаци няма в Европа.":Откога им разправям, че 30 години живея до Брюксел и срещнах само двама руснаци. Единият хирург с частна клиника в Белгия, а другият беше избягал от националистите в Украйна.
Пълно е с говорещи руски украинци. Интересно, че не говорят украински, защото такъв език НЯМА.
Коментиран от #106
17:06 09.06.2026
101 Факти
До коментар #70 от "Нещастници":Украинците са ни братя и искат да влязат в ЕС. Техният враг е и наш враг. Иранските цигани не са ни никакви. Да се оправят сами.
Коментиран от #113
17:06 09.06.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Аве педи
До коментар #75 от "Руснаци няма в Европа.":Познавам много Руснаци в Германия и никой не смее да ги пипне.А във Източна Германия са на почит.Така че много си далеч от истината
Коментиран от #107
17:07 09.06.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 имам много приятели в Германия руснаци
До коментар #104 от "Аве педи":Всичките не са се прибирали в Русия от 5 години... що ли?
Не смеели да ги пипнат... ха ха ха... не смеят да се приберат, че отиват на фронта веднага.
Коментиран от #119
17:08 09.06.2026
108 УдоМача
17:09 09.06.2026
109 хахаха
17:09 09.06.2026
110 Майтапа настрана
До коментар #7 от "!!!!!!!!!!":Тая женица наистина има 7 деца.
Така правят аристократите, женят се млади, отглеждат си децата. А на плебса разказват как първо е кариерата, а след 40 деца. Безумие..!!.
Коментиран от #118
17:09 09.06.2026
111 Съгласен
Коментиран от #117
17:09 09.06.2026
112 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЧЕ НА СТАРШИНА ИВАН ВАТНИКОВ НЕ МУ ТРЯБВА ВИЗА
ЗА ДА ОТИДЕ ДО БЕРЛИН ...
... ВСЕКИ ВЕК 18, 19, 20 ГО ПРАВИ Е ПРАВИЛ ПО ВЕДНЪЖ:)
17:10 09.06.2026
113 9ти септември
До коментар #101 от "Факти":На теб може но не и на мен никой не ги иска в Европа наглите пияни укри
17:11 09.06.2026
114 Трепя русофоби
До коментар #103 от "ВЪН НА МЪРШАВИТЕ ПЕ ДЕ РАССНАЧЕТА":Всички русофоби вън от България или публично и3треп@ни!!!
17:11 09.06.2026
115 Ха ХаХа
До коментар #97 от "ФАКТ":Ген.Колев с 4 турски дивизии изклали 57 000 българи в Одринско срещу Русия и Румъния.
Румънците превзеха София бе калтак.
Взеха ни цялата Добруджа.
ПСВ срещу Русия с Германия..Взеха ни Македония ,Беломорска Тракия и Одринско, Добруджа.
40% територии та до сега.
ВСВ ако не беше влязъл Сталин ,станахме картофена нива на Чърчил.
Руският император е трябвало да знае че ат турски роби става само предатели и са ни остави на турците а не да плаща с 86 млн.златни франка Съединението на Султана
Коментиран от #121, #124
17:12 09.06.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Ехо муциии
До коментар #111 от "Съгласен":Учи Руски ще ти трябва
17:12 09.06.2026
118 Кога ги изцвъка
До коментар #110 от "Майтапа настрана":кога се разви в кариерата?
17:13 09.06.2026
119 Бъркаш се
До коментар #107 от "имам много приятели в Германия руснаци":единствено хахлите не смеят да се приберат в уср@йна и да станат храна за червеите,в Русия е доста трудно да се запишеш за СВО
17:14 09.06.2026
120 Яков Джавински
17:15 09.06.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Царев
До коментар #121 от "ФАКТ":Само едно ще ти кажа кретенСи и долен лъжец!
Коментиран от #125
17:17 09.06.2026
123 Пенсионер 69 годишен
До коментар #106 от "Факти":Да бе, не разбирам. Работих 15 години с тях в една фирма и не съм разбирал. Имам ЧЕРВЕНА ДИПЛОМА по руски език, ако знаеш какво означава това.
17:17 09.06.2026
124 отгоре на това
До коментар #115 от "Ха ХаХа":Русия е била ПРОТИВ съединението. За това толкова ни мразят. Насъскват Сърбия в Балканските войни да ни нападне, но ги разпердушинваме след 3 дневен поход от съседната граница.
БЪДИ БЪЛГАРИН БЕ !!!!!! Стига си бил родоотстъпник и подложка на внуците на тези които уж те освободиха. Какви заслуги имат тия в момента бе? Ако баща ти е пе дал - ти пе дал ли си? Аман от прегърбени подложки!
Коментиран от #126
17:18 09.06.2026
125 ФАКТ
До коментар #122 от "Царев":Факт е че не можеш да обориш и за това даваш САМО епитети с/у опонента си.
Слаба ракия си.
Коментиран от #128
17:19 09.06.2026
126 хахахахха
До коментар #124 от "отгоре на това":и продължаваш да лъжеш,чак толкова ли си гладен
17:20 09.06.2026
127 Кравария убер алес
17:20 09.06.2026
128 Аве мишкар
До коментар #125 от "ФАКТ":ти пък какви факти си дал,надраска 10 реда лъжи и взе да се пениш
Коментиран от #159
17:21 09.06.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Няма как. Руснаците по
До коментар #21 от "Съдията":принцип много трудно пътуват. Повечето от държавите са наложили пълна забрана за руснаци. А там където няма пълна забрана, задължително трябва да кандидатстват за визи, има голям филтър, няма директни полети, скъпо е и т.н. Така е измислено, че уж няма пълна забрана, но пак не може руснака да влезе в съответната държава.
Коментиран от #158
17:22 09.06.2026
131 ХиХи
17:22 09.06.2026
132 Пенсионер 69 годишен
Когато лихвата стане 18%, ще ви изхвърлят от панелките и ще се върнете на село, където ви е мястото.
17:24 09.06.2026
133 Това е безспорен
До коментар #121 от "ФАКТ":Факт.
17:24 09.06.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Ба бааааа
17:28 09.06.2026
136 Пенсионер 69 годишен
17:28 09.06.2026
137 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:30 09.06.2026
138 Ха ХаХа
До коментар #134 от "Млъкни, бе":Петрохански турчине боли ли те?
Коментиран от #147
17:31 09.06.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Руските агресори
ДА ХОДЯТ НА МОРЕ В КИТАЙ И ИНДИЯ!
Коментиран от #149, #151
17:31 09.06.2026
141 Пенсионер 69 годишен
С въздишка съчувствам на господин Румен Радев. Дано ви оправи, но трябват още 30 години икономии и мизерия.
17:32 09.06.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Т Живков
17:34 09.06.2026
144 Къв ЕС
До коментар #87 от "БЪЛГАРИЯ Е С ЕС И НАТО":Ве мухал кво нато ти явно си падаш по дюнержии
Коментиран от #160
17:34 09.06.2026
145 хаха
До коментар #37 от "Тези санкции":Европейците в момента са в капан. Мислят си, че с избори и демокрация могат да променят нещо. А всъщност в Брюксел е изградена система тотално изолирана от гласоподавателите. ЕК се назначава от договорки в самия Брюксел, никой не е гласувал за членовете й, не знае грам какви политики следва и защо предлага едно или друго решение. В същото време ЕК през директиви и наказания за несъответствие с тях контролира националните правителства.
Та гражданите мислят, че със знамена в Париж ще променят нещо, Урсула се смее. Как се изкриви така демокрацията в ЕС е неясно. А всъщност ЕК налага данъци, лимити за кеш, следене в интернет, цифрово евро, СО2 квоти, забрани на автомобили и какво ли не. И реално никой гражданин не е гласувал никога за тези неща, не са му казвани до обявяването "В закъснение сме с приемането и ще спират фондове, та ще гласуваме закона.".
17:35 09.06.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Оня с парчето
До коментар #138 от "Ха ХаХа":Като цяло ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.
Коментиран от #154
17:36 09.06.2026
148 анонимен
17:36 09.06.2026
149 Пенсионер 69 годишен
До коментар #140 от "Руските агресори":Плюс от мене. Мойта бившата беше в Турция, Египет, Емиратите и Виетнам. Обикновена руска инженерка. Искаше да ми дойде на гости, но ме е срам да я посрещна в Белгия, защото съм много по-беден и ще ми се смее на акъла, че избягах от Русия.
17:36 09.06.2026
150 Само да добавя
17:37 09.06.2026
151 Ха ХаХа
До коментар #140 от "Руските агресори":Агресорите които отнеха Косово от Сърбия обаче ходят в гробищата
17:37 09.06.2026
152 Русоебб
До коментар #146 от "Вальо":Мляскаш ли кuреве?
Коментиран от #156
17:38 09.06.2026
153 селяк
До коментар #4 от "Жан Бойко":баце не знам дали са сещаш ама нема големите еФропейци да пратат в месомелачката а мършоляка кат назе :Д ти оди аз неща
17:38 09.06.2026
154 Ха ХаХа
До коментар #147 от "Оня с парчето":Ти ли бе татарски еерасино окапал.?
Който не те хванал само той не те е онождал
17:39 09.06.2026
155 да питам
До коментар #92 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":защо на парадите в Мацква вече го няма и картонения макет на Армата ?
17:40 09.06.2026
156 Вальо
До коментар #152 от "Русоебб":Опиташ ли на полюциите ми лакомнико.
Удави се бе, изплюй ги
17:41 09.06.2026
157 Много сте заблуден в обстановката.
До коментар #98 от "Ха ХаХа":Такова куче Тангра просто не съществува. Тангра означава и е "Бог на синьото небе".
17:43 09.06.2026
158 хахаха
До коментар #130 от "Няма как. Руснаците по":не ги мислете руснаците - украинците като станат европеици и руснаците ще се промъкнат покрай тях, също както макетата с бг паспорти
17:50 09.06.2026
159 абе мишок
До коментар #128 от "Аве мишкар":Написах това което пише в БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕБНИЦИ !!!!!
Това дето си пропуснал докато си шмъркал лепило в храстите.
Ако беше истински МЪЖ и БЪЛГАРИН - щеше да го знаеш.
17:52 09.06.2026
160 Абе мухъл
До коментар #144 от "Къв ЕС":изчезни от БЪЛГАРИЯ. България е в ЕВРОПА. България е в ЕС и България е в НАТО.
Мухъли като тебе се пените и чекнете по форумите, но ви преброихме на изборите. Не успяхте да влезете в парламента дори.
17:54 09.06.2026