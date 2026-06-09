Доналд Тръмп: Иранците свалиха нашия хеликоптер и ще отговарят за това

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Иран е свалил американски боен хеликоптер „Апачи“, който е патрулирал над Ормузкия проток през нощта и обеща, че САЩ ще отговорят на атаката, без обаче да предостави допълнителни подробности, предадоха световните агенции, цитирати от БТА.
„Току-що бях информиран от нашите велики въоръжени сили, че снощи иранците са свалили един от нашите високотехнологични хеликоптери „Апачи“, докато е патрулирал над Ормузкия проток“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.
"Двамата пилоти са в безопасност и са невредими, но въпреки това САЩ са принудени да отговорят на тази атака", каза Тръмп.
Асошиейтед прес припомня, че изказването на Тръмп идва след като дрон спаси екипажа на бойния хеликоптер, разбил се близо до стратегическия воден път, който Иран на практика затвори по време на войната си със САЩ и Израел.
Това беше първото известно спасяване с дрон в морето от американските военни, каза капитан Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ. Той каза, че безпилотният плавателен съд е локализирал двамата пилоти и ги е довел до брега, след като са прекарали около два часа във водата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какво
Коментиран от #71
21:11 09.06.2026
2 Мишо Дудикоф 🥷
"Високотехнологичен Апаче" аххахаа това е техника от 60-те бе Тръмпоч! Нямате ли нов модел хахаха кравари изпаднали
Коментиран от #7, #62
21:11 09.06.2026
3 хаха
А Иванушка Дурака пуши ли пуши...
Коментиран от #51, #70
21:12 09.06.2026
4 ИРАНЦИТЕ
Коментиран от #65
21:12 09.06.2026
5 Сатана Z
21:13 09.06.2026
6 ДА ПОПИТАМ
Коментиран от #36
21:13 09.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ами може да се каже
21:14 09.06.2026
9 Град София
21:15 09.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 7777
21:16 09.06.2026
12 Айляк
Докато дойдат междинните избори във ФАЩ...и е готов, приготвен.
И после кат се почне с аферата Епщайн, кой ще го отнесе най-много?
Как кой?
Бай Дончо.
И ще се моли да не е жив.
Засега обаче, беснее.
21:17 09.06.2026
13 някой си
Коментиран от #25, #26, #60
21:18 09.06.2026
14 Пишман-атлантик
21:18 09.06.2026
15 Доналд Дък, паток
Коментиран от #68
21:19 09.06.2026
16 Николова , София
21:20 09.06.2026
17 Ама голямо изхвърляне,голямо чудо!
😝🤣😂
Коментиран от #45
21:20 09.06.2026
18 Последния Софиянец
21:23 09.06.2026
19 Мутата
21:23 09.06.2026
20 РУСИЯ УНИЖАВА НАТО
Коментиран от #41
21:24 09.06.2026
21 Р Радев
Премиерът Румен Радев смята украинския случай за „обречен“, съобщава Politico.
Краят на помощта засилва позицията на новото проруско правителство на страната срещу подкрепата на ЕС за Киев след убедителната победа на Радев на парламентарните избори през април.
Коментиран от #33
21:24 09.06.2026
22 Ами
на езерото Онтарио, иранците нямаше да го свалят :)
21:25 09.06.2026
23 Раковски
Това вече не е „демилитаризация“, а истинска поредица от рекорди:
❌ 20 руски генерали загинаха по време на войната.
❌ 4 — в тила.
❌ Няколко генерали паднаха от прозорци или починаха внезапно поради сърдечни проблеми.
❌ Десетки се озоваха зад решетките.
Коментиран от #49, #66
21:27 09.06.2026
24 Бокото
21:28 09.06.2026
25 Да бе да
До коментар #13 от "някой си":Особено цивилизовани в Хирошима и Нагазаки
21:28 09.06.2026
26 Боруна Лом
До коментар #13 от "някой си":ТИ СИ ,,НИКОЙ СИ,,
21:29 09.06.2026
27 Бай онзи
21:33 09.06.2026
28 Иран
Следва задушаване и ….. Байдън беше лош, но Тръмп е много по- лош!
Това е доброто, което може да се каже за рижавия!
21:36 09.06.2026
29 Мишел
Иран ще получи от Китай, Русия и Северна Корея и по- далекобойни ракети за следващия конфликт.
21:39 09.06.2026
30 ???
21:40 09.06.2026
31 Гого
Интересно какво ли е очаквал бай Дончо ...
21:42 09.06.2026
32 Алекс
21:43 09.06.2026
33 Добре звучи и е така
До коментар #21 от "Р Радев":Само , че външната министърка каза друго! Каза, че ще продължаваме да подкрепяме Украйна. Само не каза , какво от останалото от Украйна ще подкрепяме!
ЕС щял да тегли 90 милиярда заем за Украйна.
Това го изтръбиха, като корабна свирка, но никой не казва, България подкрепятли този заем и ние с какво участваме в него?
Кой казва истината: Радев или посадената министърка, че била много умна, ама нищо че хал хабер ситняма от дипломация!
Коментиран от #38, #48
21:45 09.06.2026
34 Мишел
Иран ще получи от Китай, Русия и Северна Корея и по- далекобойни ракети за следващия конфликт.
САЩ вече трябва да воюват само държави, които нямат далекобойни оръжия.
Впрочем, САЩ и сега воюва само с държави, които нямат оръжия с обсег до Вашингтон
Коментиран от #42, #67
21:47 09.06.2026
35 Беро
Вие какво правите там? Същото, което правихте и в Ирак! Убивате хора!
21:47 09.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Смешник
21:48 09.06.2026
38 Смешник
До коментар #33 от "Добре звучи и е така":Съмнявам се че тая министърка скоро.ще бъде сменена
21:50 09.06.2026
39 чалмите
21:52 09.06.2026
40 1234
21:59 09.06.2026
41 в ред ли си?
До коментар #20 от "РУСИЯ УНИЖАВА НАТО":брадатия им вожд отиде при вечните кози пътеки🐐💥✌️
22:00 09.06.2026
42 Така Излиза че
До коментар #34 от "Мишел":раша прави грешката да асвабадят съседите
22:02 09.06.2026
43 Има сделка
22:04 09.06.2026
44 Гост
Що не си пасете мулетата в Уайоминг?
22:06 09.06.2026
45 Интересно...?!
До коментар #17 от "Ама голямо изхвърляне,голямо чудо!":Уж ,,ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ хеликоптери",пък иранците го свалили с прашка...😝?!
22:07 09.06.2026
46 Дзак
22:07 09.06.2026
47 долу сащ
22:08 09.06.2026
48 Гост
До коментар #33 от "Добре звучи и е така":България ще плати заемите на Европа, като закупи стари железа на златна цена от новите си партньори.
Ние ще трупаме дългове, за да се топят техните.
22:10 09.06.2026
49 Дай пак отначало
До коментар #23 от "Раковски":Само не разбрах нас Българите какво ни вълнуват тия руски генерали?
22:14 09.06.2026
50 бай Спецов
Нали уж били спецове ...
22:19 09.06.2026
51 Жорко
До коментар #3 от "хаха":Тъпунгер,пиши по темата.
22:20 09.06.2026
52 читател
22:20 09.06.2026
53 Ццц
22:21 09.06.2026
54 бръмбар сламка носеше
22:22 09.06.2026
55 Иван
22:24 09.06.2026
56 Паветник, праззз и любовчия на мъже
22:24 09.06.2026
57 гост
22:24 09.06.2026
58 Не съм Робот
22:25 09.06.2026
59 Бае Ганя
22:26 09.06.2026
60 Жорко
До коментар #13 от "някой си":Ама пача изкукала,ти знаеш ли колко древен народ са иранците?Говориш като посадени мушкато,умница!😄
Коментиран от #64
22:28 09.06.2026
61 Лангли щата Вирджиния
22:36 09.06.2026
62 старо желязо
До коментар #2 от "Мишо Дудикоф 🥷":Не баш от 60-те, по-скоро от каря на 70-те. Голяма реклама на Апачи беше навремето "Огнени птици". Нещо като "Топ Гън" ама за хеликоптери.
22:38 09.06.2026
63 Иран не е Венецуела
Лесната победа във Венуцуела ще вкара Америка в гроба в Иран...
22:39 09.06.2026
64 Не говори така
До коментар #60 от "Жорко":Мушкатото е красиво цвете, както и всички цветя, ама № 13 си е направо троскот. Плевел, който трябва да бъде изкоренен!
22:45 09.06.2026
65 Така е
До коментар #4 от "ИРАНЦИТЕ":Тръмп затъва в Иран, както Путин в Украйна. Каквото повикало, тва се обадило. Всемирен закон!
22:48 09.06.2026
66 Каблешков
До коментар #23 от "Раковски":Ами британските служби просто опитват да я карат, генерал за генерал. И пак не могат да насмогнат. Що натовски офицери дадоха фира при атаката над КиеФ, знаеш ли?
Украйнците нямат особено участие в терористичните акции, но пък обират "славата"
22:48 09.06.2026
67 Демократ
До коментар #34 от "Мишел":И коя матматика подкрепя твърдението че рейнджа на противокоръбна ракета надвишава тази на самолет
22:48 09.06.2026
68 Ами
До коментар #15 от "Доналд Дък, паток":Те и руснаците бяха велика сила, ама утекоха в канала! Същото го чака и бай Дончо.
22:50 09.06.2026
69 Само че
22:51 09.06.2026
70 Точно
До коментар #3 от "хаха":Браво на украинците! Истински славяни! Яко млатят руския фашистки башибозук.
22:52 09.06.2026
71 Само че
До коментар #1 от "Какво":Ормузкият проток не е територия на Иран
Коментиран от #74
22:52 09.06.2026
72 А50
22:59 09.06.2026
73 Ъъъъ
23:03 09.06.2026
74 Ъъъ
До коментар #71 от "Само че":"Ормузкият проток не е територия на Иран"
Така е....Както и Иран не е американски щат, но това не пречи на САЩ да имат претенции как иранците да живеят....Така че....Кое, чия територия е, няма голямо значение.
23:09 09.06.2026