Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Иранците свалиха нашия хеликоптер и ще отговарят за това

Доналд Тръмп: Иранците свалиха нашия хеликоптер и ще отговарят за това

9 Юни, 2026 21:09, обновена 9 Юни, 2026 22:05 3 752 74

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • пентагон-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Двамата пилоти са в безопасност и са невредими, но въпреки това САЩ са принудени да отговорят на тази атака, каза още Тръмп

Доналд Тръмп: Иранците свалиха нашия хеликоптер и ще отговарят за това - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Иран е свалил американски боен хеликоптер „Апачи“, който е патрулирал над Ормузкия проток през нощта и обеща, че САЩ ще отговорят на атаката, без обаче да предостави допълнителни подробности, предадоха световните агенции, цитирати от БТА.

„Току-що бях информиран от нашите велики въоръжени сили, че снощи иранците са свалили един от нашите високотехнологични хеликоптери „Апачи“, докато е патрулирал над Ормузкия проток“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

"Двамата пилоти са в безопасност и са невредими, но въпреки това САЩ са принудени да отговорят на тази атака", каза Тръмп.

Асошиейтед прес припомня, че изказването на Тръмп идва след като дрон спаси екипажа на бойния хеликоптер, разбил се близо до стратегическия воден път, който Иран на практика затвори по време на войната си със САЩ и Израел.

Това беше първото известно спасяване с дрон в морето от американските военни, каза капитан Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ. Той каза, че безпилотният плавателен съд е локализирал двамата пилоти и ги е довел до брега, след като са прекарали около два часа във водата.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво

    93 16 Отговор
    Търсете на тяхна територия ?

    Коментиран от #71

    21:11 09.06.2026

  • 2 Мишо Дудикоф 🥷

    76 14 Отговор
    Палячо надувай го 🎈

    "Високотехнологичен Апаче" аххахаа това е техника от 60-те бе Тръмпоч! Нямате ли нов модел хахаха кравари изпаднали

    Коментиран от #7, #62

    21:11 09.06.2026

  • 3 хаха

    17 55 Отговор
    Масиран пожар в град Кизилюрт, разположен в Република Дагестан, Южна Русия, след експлозия на газ тази вечер. Стена от пламъци се вижда да се издига над района.

    А Иванушка Дурака пуши ли пуши...

    Коментиран от #51, #70

    21:12 09.06.2026

  • 4 ИРАНЦИТЕ

    84 17 Отговор
    Пак свалиха несваляемите.

    Коментиран от #65

    21:12 09.06.2026

  • 5 Сатана Z

    81 15 Отговор
    Аятоласите бият бай Дончо като маче у дувар!

    21:13 09.06.2026

  • 6 ДА ПОПИТАМ

    93 11 Отговор
    САЩ и Израел защо нападнаха Иран?

    Коментиран от #36

    21:13 09.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами може да се каже

    88 15 Отговор
    само голямо браво на Иран! Това зло САЩ няма работа там.

    21:14 09.06.2026

  • 9 Град София

    77 12 Отговор
    Свиквай рижава кратуно! Цял живот крадят и ограбват други държави!

    21:15 09.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 7777

    74 11 Отговор
    Какво правят хеликоптерите ви там къде е САЩ къде е Иран.

    21:16 09.06.2026

  • 12 Айляк

    48 10 Отговор
    Бат Доньо Епщайна все заплашва.
    Докато дойдат междинните избори във ФАЩ...и е готов, приготвен.
    И после кат се почне с аферата Епщайн, кой ще го отнесе най-много?
    Как кой?
    Бай Дончо.
    И ще се моли да не е жив.
    Засега обаче, беснее.

    21:17 09.06.2026

  • 13 някой си

    18 46 Отговор
    чалмите да го отнасят,че ако се сдобият с ядрено оръжие,едва ли ще се държат цивилизовано,като сащ!

    Коментиран от #25, #26, #60

    21:18 09.06.2026

  • 14 Пишман-атлантик

    54 9 Отговор
    « САЩ са принудени да отговорят на тази атака", каза Тръмп. » - чакай сега, над кой щат е извършена “атаката” ? Кой кого е атакувал ???

    21:18 09.06.2026

  • 15 Доналд Дък, паток

    38 9 Отговор
    Адаш, все някой ти е виновен! Май вече не си велика сила.

    Коментиран от #68

    21:19 09.06.2026

  • 16 Николова , София

    11 8 Отговор
    Тос Донал Туск ли беше или на Англия онзи премиер ..Борис джонсън

    21:20 09.06.2026

  • 17 Ама голямо изхвърляне,голямо чудо!

    46 7 Отговор
    ,,Току-що бях информиран от нашите ВЕЛИКИ въоръжени сили, че снощи иранците са свалили един от нашите ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ хеликоптери"
    😝🤣😂

    Коментиран от #45

    21:20 09.06.2026

  • 18 Последния Софиянец

    16 7 Отговор
    Нали сам падна.

    21:23 09.06.2026

  • 19 Мутата

    24 7 Отговор
    Току-що бях информиран от нашите велики въоръжени сили, че снощи иранците са свалили и един от нашите високотехнологични и НЕСВАЛЯЕМИ хеликоптери „Апачи.

    21:23 09.06.2026

  • 20 РУСИЯ УНИЖАВА НАТО

    31 12 Отговор
    Иран унижава САЩ и Израел.

    Коментиран от #41

    21:24 09.06.2026

  • 21 Р Радев

    31 6 Отговор
    България прекратява военната помощ за Украйна, заявявайки, че е невъзможно да се победи Русия на бойното поле.

    Премиерът Румен Радев смята украинския случай за „обречен“, съобщава Politico.

    Краят на помощта засилва позицията на новото проруско правителство на страната срещу подкрепата на ЕС за Киев след убедителната победа на Радев на парламентарните избори през април.

    Коментиран от #33

    21:24 09.06.2026

  • 22 Ами

    44 7 Отговор
    Сигурен съм, че ако хеликоптера си бе патрулирал
    на езерото Онтарио, иранците нямаше да го свалят :)

    21:25 09.06.2026

  • 23 Раковски

    9 18 Отговор
    ‼️👏В Московска област беше взривен 62-годишният генерал Давидов. Това е четвъртата успешна ликвидация на генерал в тила на Руската федерация. Преди това бяха ликвидирани генерал-лейтенанти Игор Кирилов (декември 2024 г.), Ярослав Москалик (април 2025 г., на 350 метра от мястото на сегашната експлозия) и Фанил Сарваров (декември 2025 г.).

    Това вече не е „демилитаризация“, а истинска поредица от рекорди:
    ❌ 20 руски генерали загинаха по време на войната.
    ❌ 4 — в тила.
    ❌ Няколко генерали паднаха от прозорци или починаха внезапно поради сърдечни проблеми.
    ❌ Десетки се озоваха зад решетките.

    Коментиран от #49, #66

    21:27 09.06.2026

  • 24 Бокото

    22 8 Отговор
    А фащ каквъ правят там

    21:28 09.06.2026

  • 25 Да бе да

    23 8 Отговор

    До коментар #13 от "някой си":

    Особено цивилизовани в Хирошима и Нагазаки

    21:28 09.06.2026

  • 26 Боруна Лом

    11 8 Отговор

    До коментар #13 от "някой си":

    ТИ СИ ,,НИКОЙ СИ,,

    21:29 09.06.2026

  • 27 Бай онзи

    27 4 Отговор
    ,,Нашите велики въоръжени сили". Ха,ха,ха.Велики сили са афганистанците,които по джапанки и с един калашник ви попиляха след 20 годишен срам.

    21:33 09.06.2026

  • 28 Иран

    15 3 Отговор
    Сеседна, като рибена кост в гърлото на Тромп!
    Следва задушаване и ….. Байдън беше лош, но Тръмп е много по- лош!
    Това е доброто, което може да се каже за рижавия!

    21:36 09.06.2026

  • 29 Мишел

    16 2 Отговор
    САЩ загубиха войната с Иран, защото не посмяха да доближат атомните си самолетоносачи на разстояние под 1700 км. до Иран. Персите имат противокорабни ракети с обсег 1600 км.
    Иран ще получи от Китай, Русия и Северна Корея и по- далекобойни ракети за следващия конфликт.

    21:39 09.06.2026

  • 30 ???

    24 3 Отговор
    Нали ПВО-то им беше ликвидирано бе, морков?

    21:40 09.06.2026

  • 31 Гого

    22 3 Отговор
    На война се свалят самолети и хеликоптери, умират хора и т.н.
    Интересно какво ли е очаквал бай Дончо ...

    21:42 09.06.2026

  • 32 Алекс

    27 4 Отговор
    След като болшинството от българите са на страната на Иран и срещу САЩ, защо българските политици не се съобразяват с това, а разрешават на американски самолети да ползват българско летище за атаки срещу Иран? Абсолютно същото се отнася и за Украйна.

    21:43 09.06.2026

  • 33 Добре звучи и е така

    14 3 Отговор

    До коментар #21 от "Р Радев":

    Само , че външната министърка каза друго! Каза, че ще продължаваме да подкрепяме Украйна. Само не каза , какво от останалото от Украйна ще подкрепяме!
    ЕС щял да тегли 90 милиярда заем за Украйна.
    Това го изтръбиха, като корабна свирка, но никой не казва, България подкрепятли този заем и ние с какво участваме в него?
    Кой казва истината: Радев или посадената министърка, че била много умна, ама нищо че хал хабер ситняма от дипломация!

    Коментиран от #38, #48

    21:45 09.06.2026

  • 34 Мишел

    9 3 Отговор
    САЩ загубиха войната с Иран, защото не посмяха да доближат атомните си самолетоносачи на разстояние под 1700 км. до Иран. Персите имат противокорабни ракети с обсег 1600 км.
    Иран ще получи от Китай, Русия и Северна Корея и по- далекобойни ракети за следващия конфликт.
    САЩ вече трябва да воюват само държави, които нямат далекобойни оръжия.
    Впрочем, САЩ и сега воюва само с държави, които нямат оръжия с обсег до Вашингтон

    Коментиран от #42, #67

    21:47 09.06.2026

  • 35 Беро

    20 3 Отговор
    Иран са много притеснени, че са свалили един желикоптер на краварите!
    Вие какво правите там? Същото, което правихте и в Ирак! Убивате хора!

    21:47 09.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Смешник

    18 4 Отговор
    А чий го дирите в Ормудския пролив Прибирайте се в краварника

    21:48 09.06.2026

  • 38 Смешник

    5 4 Отговор

    До коментар #33 от "Добре звучи и е така":

    Съмнявам се че тая министърка скоро.ще бъде сменена

    21:50 09.06.2026

  • 39 чалмите

    2 9 Отговор
    пак са побеснели....

    21:52 09.06.2026

  • 40 1234

    2 10 Отговор
    Бай Дончо стига приказки, действай.

    21:59 09.06.2026

  • 41 в ред ли си?

    4 9 Отговор

    До коментар #20 от "РУСИЯ УНИЖАВА НАТО":

    брадатия им вожд отиде при вечните кози пътеки🐐💥✌️

    22:00 09.06.2026

  • 42 Така Излиза че

    2 8 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    раша прави грешката да асвабадят съседите

    22:02 09.06.2026

  • 43 Има сделка

    11 2 Отговор
    Иранците ще го приспаднат от замразените от американците средства, които пиратите трябва да върнат на Иран.

    22:04 09.06.2026

  • 44 Гост

    9 3 Отговор
    Чии го дири вашият хеликоптер там?
    Що не си пасете мулетата в Уайоминг?

    22:06 09.06.2026

  • 45 Интересно...?!

    11 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ама голямо изхвърляне,голямо чудо!":

    Уж ,,ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ хеликоптери",пък иранците го свалили с прашка...😝?!

    22:07 09.06.2026

  • 46 Дзак

    6 2 Отговор
    Къде и как са го свалили без да има жертви?

    22:07 09.06.2026

  • 47 долу сащ

    5 2 Отговор
    кой нападна Иран , А-сащ, Б-израел, В-сивите? отговора може да не е само един!

    22:08 09.06.2026

  • 48 Гост

    7 2 Отговор

    До коментар #33 от "Добре звучи и е така":

    България ще плати заемите на Европа, като закупи стари железа на златна цена от новите си партньори.
    Ние ще трупаме дългове, за да се топят техните.

    22:10 09.06.2026

  • 49 Дай пак отначало

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Раковски":

    Само не разбрах нас Българите какво ни вълнуват тия руски генерали?

    22:14 09.06.2026

  • 50 бай Спецов

    6 2 Отговор
    Да викат укрите с безпилотниците да помагат !!
    Нали уж били спецове ...

    22:19 09.06.2026

  • 51 Жорко

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Тъпунгер,пиши по темата.

    22:20 09.06.2026

  • 52 читател

    5 2 Отговор
    Два часа са били във водата пилотите тюлени братовчеди на Рамбо. А Иран не са ги хванали защото е почнал турски сериал и са седнали да гледат.

    22:20 09.06.2026

  • 53 Ццц

    3 3 Отговор
    Да ве се окаже, че иранците са стреляли с израелска ракета? Евреите са склонни към всякаква низост.

    22:21 09.06.2026

  • 54 бръмбар сламка носеше

    5 2 Отговор
    Да беше излъгал поне, че пилотите са спасени от Делфин. Да свалят хеликоптер над водата и пилотите да са спасени с дрон не звучи достоверно дори и за филм.

    22:22 09.06.2026

  • 55 Иван

    4 2 Отговор
    Ми нали ги обявихте победа, или иранците не са разбрали? 😂😂😂😂😂

    22:24 09.06.2026

  • 56 Паветник, праззз и любовчия на мъже

    3 2 Отговор
    Ъъъъъ..... влиза ми нещо....ъъъъ.....

    22:24 09.06.2026

  • 57 гост

    6 2 Отговор
    Щатите да си патрулират край техния бряг, не край иранския. Не трябва да блъфират така. Разчитали са, че иранците няма да стрелят, което е грешка. Като цяло, колкото по-бързо щатите напусне региона, толкова по-добре за всички, времето на доминацията им отмина.

    22:24 09.06.2026

  • 58 Не съм Робот

    3 2 Отговор
    Не знаех че дроновете имат такива яки колесници че даже и двамата са успели да се спасят с дрона.

    22:25 09.06.2026

  • 59 Бае Ганя

    3 2 Отговор
    Б.. х м .ааму! Иран са победени, и пак свалят хеликоптери! Ами ако не беха победени? А, бай Дончо? Досега да са нахлули в Белия дом, а М.. ..ания да е в харема на аятоллаха, май?

    22:26 09.06.2026

  • 60 Жорко

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "някой си":

    Ама пача изкукала,ти знаеш ли колко древен народ са иранците?Говориш като посадени мушкато,умница!😄

    Коментиран от #64

    22:28 09.06.2026

  • 61 Лангли щата Вирджиния

    3 5 Отговор
    Пак ще хвърчат чаршафи,днес една петолъчка от КГБ из падмасковие литна към вечните ловни полета

    22:36 09.06.2026

  • 62 старо желязо

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Не баш от 60-те, по-скоро от каря на 70-те. Голяма реклама на Апачи беше навремето "Огнени птици". Нещо като "Топ Гън" ама за хеликоптери.

    22:38 09.06.2026

  • 63 Иран не е Венецуела

    2 1 Отговор
    Америка това ще го разбере по най-трудния начин...

    Лесната победа във Венуцуела ще вкара Америка в гроба в Иран...

    22:39 09.06.2026

  • 64 Не говори така

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Жорко":

    Мушкатото е красиво цвете, както и всички цветя, ама № 13 си е направо троскот. Плевел, който трябва да бъде изкоренен!

    22:45 09.06.2026

  • 65 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "ИРАНЦИТЕ":

    Тръмп затъва в Иран, както Путин в Украйна. Каквото повикало, тва се обадило. Всемирен закон!

    22:48 09.06.2026

  • 66 Каблешков

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Раковски":

    Ами британските служби просто опитват да я карат, генерал за генерал. И пак не могат да насмогнат. Що натовски офицери дадоха фира при атаката над КиеФ, знаеш ли?
    Украйнците нямат особено участие в терористичните акции, но пък обират "славата"

    22:48 09.06.2026

  • 67 Демократ

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    И коя матматика подкрепя твърдението че рейнджа на противокоръбна ракета надвишава тази на самолет

    22:48 09.06.2026

  • 68 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Доналд Дък, паток":

    Те и руснаците бяха велика сила, ама утекоха в канала! Същото го чака и бай Дончо.

    22:50 09.06.2026

  • 69 Само че

    1 2 Отговор
    Зядко Тръмпи все още не е разбрал, че с преговори нищо няма да се получи. Иран разбира само от бой и санкции.

    22:51 09.06.2026

  • 70 Точно

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Браво на украинците! Истински славяни! Яко млатят руския фашистки башибозук.

    22:52 09.06.2026

  • 71 Само че

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Какво":

    Ормузкият проток не е територия на Иран

    Коментиран от #74

    22:52 09.06.2026

  • 72 А50

    0 0 Отговор
    Сащ са платили 3млрд долара на Иран, за да спрат обстрела на Израел онзи ден. А сега иранците са им свалили хеликоптер за който не са си платили да е в района на Ормузкия проток.

    22:59 09.06.2026

  • 73 Ъъъъ

    2 0 Отговор
    А нещо за изгонването на американския министър на войната от Нормандия? Щото чувам, ще на Хегсет са му наметнали палтото след "лекцията" му по време на честванията....Или и това не се е случвало?

    23:03 09.06.2026

  • 74 Ъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Само че":

    "Ормузкият проток не е територия на Иран"

    Така е....Както и Иран не е американски щат, но това не пречи на САЩ да имат претенции как иранците да живеят....Така че....Кое, чия територия е, няма голямо значение.

    23:09 09.06.2026