ФИФА и Иран с нови стъпки към безпроблемно участие на световното първенство

В навечерието на световното първенство по футбол, ФИФА и Иранската футболна федерация демонстрираха силна воля за сътрудничество, провеждайки интензивни и ползотворни разговори. Генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом и президентът на иранската федерация Мехди Тадж обсъдиха ключови организационни въпроси чрез видеоконферентна връзка, непосредствено след пристигането на иранската делегация в Тихуана, Мексико.

В официалното си изявление ФИФА подчерта, че целта на тези срещи е да се осигурят всички необходими условия за безпроблемното участие на иранския тим. „С президента Тадж проведохме изключително конструктивен разговор, подобен на този в Истанбул по-рано тази година. Нашият ангажимент е Иран да разполага с всичко необходимо, за да разгърне пълния си потенциал на терена“, заяви Графстрьом.

Поради усложнената геополитическа обстановка и напрежението между Иран и САЩ, иранският национален отбор избра да установи тренировъчната си база в Мексико. Футболистите ще пътуват до САЩ единствено за своите мачове от груповата фаза, които ще се проведат в Лос Анджелис и Сиатъл. В групата на Иран са още отборите на Нова Зеландия, Белгия и Египет – съперници, които обещават оспорвани двубои.

Въпреки усилията на ФИФА и местните власти, остава неясно дали и колко ирански привърженици ще получат достъп до стадионите в САЩ. Темата за феновете продължава да бъде обект на дискусии, като се търсят решения, които да гарантират сигурността и спокойствието на всички участници и зрители.