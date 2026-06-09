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ФИФА и Иран с нови стъпки към безпроблемно участие на световното първенство

ФИФА и Иран с нови стъпки към безпроблемно участие на световното първенство

9 Юни, 2026 23:51 525 1

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Високопоставени разговори и стратегически решения бележат подготовката на иранския национален отбор за Мондиала

ФИФА и Иран с нови стъпки към безпроблемно участие на световното първенство - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В навечерието на световното първенство по футбол, ФИФА и Иранската футболна федерация демонстрираха силна воля за сътрудничество, провеждайки интензивни и ползотворни разговори. Генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом и президентът на иранската федерация Мехди Тадж обсъдиха ключови организационни въпроси чрез видеоконферентна връзка, непосредствено след пристигането на иранската делегация в Тихуана, Мексико.

В официалното си изявление ФИФА подчерта, че целта на тези срещи е да се осигурят всички необходими условия за безпроблемното участие на иранския тим. „С президента Тадж проведохме изключително конструктивен разговор, подобен на този в Истанбул по-рано тази година. Нашият ангажимент е Иран да разполага с всичко необходимо, за да разгърне пълния си потенциал на терена“, заяви Графстрьом.

Поради усложнената геополитическа обстановка и напрежението между Иран и САЩ, иранският национален отбор избра да установи тренировъчната си база в Мексико. Футболистите ще пътуват до САЩ единствено за своите мачове от груповата фаза, които ще се проведат в Лос Анджелис и Сиатъл. В групата на Иран са още отборите на Нова Зеландия, Белгия и Египет – съперници, които обещават оспорвани двубои.

Въпреки усилията на ФИФА и местните власти, остава неясно дали и колко ирански привърженици ще получат достъп до стадионите в САЩ. Темата за феновете продължава да бъде обект на дискусии, като се търсят решения, които да гарантират сигурността и спокойствието на всички участници и зрители.


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  • 1 АФИФ

    0 0 Отговор
    Кое му е безпроблемното – да пречиш на привържените на Иран да подкрепят отбора, след като по право им се полага процент от билетите?! Вместо САЩ да бъдат изхвърлени от ФИФА, като терорист номер 1 в света, те им дадоха световно да организират.

    00:18 10.06.2026

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