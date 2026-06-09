Искате електромобил? Вижте кой колко километра изминава с едно зареждане

Когато стане дума за реалния пробег на съвременните електромобили, шофьорите обикновено приемат фабричните каталожни данни с огромна доза скептицизъм. Точно затова традиционният и изключително авторитетен мащабен тест, организиран от Норвежката автомобилна федерация (NAF), винаги се чака с огромен интерес от индустрията. Този път скандинавските експерти хвърлиха в дълбокото две дузини от най-актуалните батерийни модели на пазара, за да проверят как се справят извън стерилните лабораторни условия.

Всички 24 участници бяха подложени на идентично трасе при съвсем реални пътни обстоятелства и умерени пролетни температури между 12 и 18 градуса по Целзий. Целта? Да се сравни реалното представяне с официалните показатели по европейския стандарт WLTP. Резултатите, публикувани от колегите от Carscoops, обаче успяха да изненадат дори най-големите скептици, тъй като част от колите не просто достигнаха каталожните си данни, а ги надминаха.

Голямата сензация на теста поднесе китайският луксозен миниван Xpeng X9. Вместо скромно да капитулира пред аеродинамиката, огромният семеен крайцер измина зашеметяващите 640 километра с едно зареждане, което е с цели 11.4% над официално обявения от производителя пробег от 580 км. Сериозно представяне записаха и достъпният градски кросоувър Kia EV2 (325 км срещу 308 км по паспорт), както и луксозният германски флагман Mercedes GLB350, който отчете положителен баланс от 5.3%, спирайки на кота 593 км.

Очевидно обаче, монетата винаги има две страни и не липсваха разочарования. Новият MG IM6 се представи под очакванията, като батерията му угасна на 446-ия километър – с близо 12% по-рано от обещания по документи капацитет. Големият корейски SUV Hyundai Ioniq 9 също не успя да защити честта си, записвайки дефицит от 5,7% спрямо официалните си 600 километра.

Ако трябва да говорим за абсолютни маратонци в това норвежко приключение, титлата грабна баварското инженерство в лицето на BMW iX3, което закова невероятните 781 километра автономност, следвано по петите от американския лукс Lucid Gravity със своите 720 км. На другия полюс, като модели, създадени по-скоро за урбанизирана среда и по-къси дестинации, останаха споменатият корейски мъник от Kia и азиатският представител Dongfeng Vigo, който преклони глава на 348-ия километър. Изводът от тазгодишния маратон е ясен – ерата на „страха от пробега“ бавно, но сигурно остава в миналото, но изборът на правилния модел все още изисква внимателно четене между редовете.