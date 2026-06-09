Искате електромобил? Вижте кой колко километра изминава с едно зареждане

Когато стане дума за реалния пробег на съвременните електромобили, шофьорите обикновено приемат фабричните каталожни данни с огромна доза скептицизъм. Точно затова традиционният и изключително авторитетен мащабен тест, организиран от Норвежката автомобилна федерация (NAF), винаги се чака с огромен интерес от индустрията. Този път скандинавските експерти хвърлиха в дълбокото две дузини от най-актуалните батерийни модели на пазара, за да проверят как се справят извън стерилните лабораторни условия.
Всички 24 участници бяха подложени на идентично трасе при съвсем реални пътни обстоятелства и умерени пролетни температури между 12 и 18 градуса по Целзий. Целта? Да се сравни реалното представяне с официалните показатели по европейския стандарт WLTP. Резултатите, публикувани от колегите от Carscoops, обаче успяха да изненадат дори най-големите скептици, тъй като част от колите не просто достигнаха каталожните си данни, а ги надминаха.
Голямата сензация на теста поднесе китайският луксозен миниван Xpeng X9. Вместо скромно да капитулира пред аеродинамиката, огромният семеен крайцер измина зашеметяващите 640 километра с едно зареждане, което е с цели 11.4% над официално обявения от производителя пробег от 580 км. Сериозно представяне записаха и достъпният градски кросоувър Kia EV2 (325 км срещу 308 км по паспорт), както и луксозният германски флагман Mercedes GLB350, който отчете положителен баланс от 5.3%, спирайки на кота 593 км.
Очевидно обаче, монетата винаги има две страни и не липсваха разочарования. Новият MG IM6 се представи под очакванията, като батерията му угасна на 446-ия километър – с близо 12% по-рано от обещания по документи капацитет. Големият корейски SUV Hyundai Ioniq 9 също не успя да защити честта си, записвайки дефицит от 5,7% спрямо официалните си 600 километра.
Ако трябва да говорим за абсолютни маратонци в това норвежко приключение, титлата грабна баварското инженерство в лицето на BMW iX3, което закова невероятните 781 километра автономност, следвано по петите от американския лукс Lucid Gravity със своите 720 км. На другия полюс, като модели, създадени по-скоро за урбанизирана среда и по-къси дестинации, останаха споменатият корейски мъник от Kia и азиатският представител Dongfeng Vigo, който преклони глава на 348-ия километър. Изводът от тазгодишния маратон е ясен – ерата на „страха от пробега“ бавно, но сигурно остава в миналото, но изборът на правилния модел все още изисква внимателно четене между редовете.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нц.....
10:51 09.06.2026
2 силен мъж
10:54 09.06.2026
3 поКУРко
Коментиран от #7
10:55 09.06.2026
4 Другото е важно
Новият въпрос вече е за колко време зарежда 100 км.
Когато 100 км се зареждат за по-малко от минута , пътуването с такъв автомобил с 400 км пробег ще е по-бързо, отколкото автомобил с 800 км пробег който зарежда 100 км за 5 минути, въпреки че пробега му е два пъти по-голям.
Така че в бъдеще когато има достатъчно такива зарядни станции, въпросът с пробега ще бъде забравен. Въпросът ще е колко бързо зарежда.
11:00 09.06.2026
5 Електричка
11:00 09.06.2026
6 ТИР
11:02 09.06.2026
7 Същото
До коментар #3 от "поКУРко":Пак въпрос на време за зареждане. Когато зареждаш 500 км за 3 минути в топло време , не е проблем че ще трябва да изчакаш 6 минути да ги заредиш при минус 30°.
Проблем е ако ще зареждаш nissan leaf или Toyota bz4x, които напълно Ще откажат да зареждат.
11:03 09.06.2026
8 ДрайвингПлежър
Не мерси съм!
11:10 09.06.2026
9 Като
Коментиран от #11, #12
11:18 09.06.2026
10 Пеньо Пенев
11:24 09.06.2026
11 НЕ е ли
До коментар #9 от "Като":вярно, че телефона е за говорене? Удибствата на смарфона са неуспорими, но основната функция на телефона каква е? Не е ли факт, че умните телефони за 2 дена сдухват батерията, докатао старите нокии държаха по седмица и повече? Това че, разни последни генерации, ползват телефона за всичко друго, но не и за говорене, не означвара че всички са така. Но тези "последните" те така или иначе акъла им е колкото да си пуснат тик-ток, да се изтепосат в инста..
Та същата работа и с Е-колите.Има хора на които колата им трябва за работа и нещо повече от ходене до кваталниа магазин понеже модерните ги мързи да минат 100м пеш, под достойнството им е.
11:25 09.06.2026
12 ДрайвингПлежър
До коментар #9 от "Като":Служебния ми телефон е точно такава Нокиа... и върши точно това, което си описал - 7 ДЕНА БАТЕРИЯ при в общи линии интензивно говорене!!
Коментиран от #14
11:26 09.06.2026
13 Хаха
11:27 09.06.2026
14 Така е
До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":Обясни обаче На колко време сменяш батерията на nokia-та? Че доколкото си спомням и моята караше по пет дена, но за три-четири години ползване смених две батерии.
Също така пробвай да си включиш смартфона на супер икономия на енергия и също ще изкара една седмица, ако го ползваш само за разговори. Само че батерията му ще изкара 10 години без нужда от смяна
11:40 09.06.2026