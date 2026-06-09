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Искате електромобил? Вижте кой колко километра изминава с едно зареждане

Искате електромобил? Вижте кой колко километра изминава с едно зареждане

9 Юни, 2026 10:41 2 718 14

  • електромобили-
  • пробег с едно зареждане-
  • тест

Мащабен тест, организиран от Норвежката автомобилна федерация

Искате електромобил? Вижте кой колко километра изминава с едно зареждане - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато стане дума за реалния пробег на съвременните електромобили, шофьорите обикновено приемат фабричните каталожни данни с огромна доза скептицизъм. Точно затова традиционният и изключително авторитетен мащабен тест, организиран от Норвежката автомобилна федерация (NAF), винаги се чака с огромен интерес от индустрията. Този път скандинавските експерти хвърлиха в дълбокото две дузини от най-актуалните батерийни модели на пазара, за да проверят как се справят извън стерилните лабораторни условия.

Всички 24 участници бяха подложени на идентично трасе при съвсем реални пътни обстоятелства и умерени пролетни температури между 12 и 18 градуса по Целзий. Целта? Да се сравни реалното представяне с официалните показатели по европейския стандарт WLTP. Резултатите, публикувани от колегите от Carscoops, обаче успяха да изненадат дори най-големите скептици, тъй като част от колите не просто достигнаха каталожните си данни, а ги надминаха.

Искате електромобил? Вижте кой колко километра изминава с едно зареждане

Голямата сензация на теста поднесе китайският луксозен миниван Xpeng X9. Вместо скромно да капитулира пред аеродинамиката, огромният семеен крайцер измина зашеметяващите 640 километра с едно зареждане, което е с цели 11.4% над официално обявения от производителя пробег от 580 км. Сериозно представяне записаха и достъпният градски кросоувър Kia EV2 (325 км срещу 308 км по паспорт), както и луксозният германски флагман Mercedes GLB350, който отчете положителен баланс от 5.3%, спирайки на кота 593 км.

Очевидно обаче, монетата винаги има две страни и не липсваха разочарования. Новият MG IM6 се представи под очакванията, като батерията му угасна на 446-ия километър – с близо 12% по-рано от обещания по документи капацитет. Големият корейски SUV Hyundai Ioniq 9 също не успя да защити честта си, записвайки дефицит от 5,7% спрямо официалните си 600 километра.

Ако трябва да говорим за абсолютни маратонци в това норвежко приключение, титлата грабна баварското инженерство в лицето на BMW iX3, което закова невероятните 781 километра автономност, следвано по петите от американския лукс Lucid Gravity със своите 720 км. На другия полюс, като модели, създадени по-скоро за урбанизирана среда и по-къси дестинации, останаха споменатият корейски мъник от Kia и азиатският представител Dongfeng Vigo, който преклони глава на 348-ия километър. Изводът от тазгодишния маратон е ясен – ерата на „страха от пробега“ бавно, но сигурно остава в миналото, но изборът на правилния модел все още изисква внимателно четене между редовете.

Искате електромобил? Вижте кой колко километра изминава с едно зареждане


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нц.....

    13 1 Отговор
    Не искаме...!!!

    10:51 09.06.2026

  • 2 силен мъж

    0 2 Отговор
    Искам да правя секс със на един жена му.

    10:54 09.06.2026

  • 3 поКУРко

    9 1 Отговор
    Пролетните температури са идеалните за реклама на ел. миксери! Сега искаме същия тест при 40+ летен сезон и -15 зимен сезон! Всички знаем какви ще са резултатите нали?!? Минимум 40% надолу!!!

    Коментиран от #7

    10:55 09.06.2026

  • 4 Другото е важно

    1 3 Отговор
    Не е важно само Колко минава, защото колкото и километра да изминава с едно зареждане, те ще свършат и трябва да зареди.


    Новият въпрос вече е за колко време зарежда 100 км.

    Когато 100 км се зареждат за по-малко от минута , пътуването с такъв автомобил с 400 км пробег ще е по-бързо, отколкото автомобил с 800 км пробег който зарежда 100 км за 5 минути, въпреки че пробега му е два пъти по-голям.


    Така че в бъдеще когато има достатъчно такива зарядни станции, въпросът с пробега ще бъде забравен. Въпросът ще е колко бързо зарежда.

    11:00 09.06.2026

  • 5 Електричка

    3 4 Отговор
    Имам електричка и е супер , никога вече ДВГ това е пълен мазохизъм

    11:00 09.06.2026

  • 6 ТИР

    2 0 Отговор
    Какво ще е мнението на рокерите за Ел мотоциклети...? дали ще покажат пръст ...

    11:02 09.06.2026

  • 7 Същото

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "поКУРко":

    Пак въпрос на време за зареждане. Когато зареждаш 500 км за 3 минути в топло време , не е проблем че ще трябва да изчакаш 6 минути да ги заредиш при минус 30°.

    Проблем е ако ще зареждаш nissan leaf или Toyota bz4x, които напълно Ще откажат да зареждат.

    11:03 09.06.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    Не пише къде и с каква скорост са се карлабали :)
    Не мерси съм!

    11:10 09.06.2026

  • 9 Като

    2 0 Отговор
    чета защитниците на АГУ как плюят по електричките си спомням навремето как защитниците на Нокиа плюеха по умните телефони. "Мен ако ми трябва компютър ще си купя компютър, телефонът е за говорене", "Моята Нокиа издържа 7 дни с едно зареждане, а тези смешни смартфони едва изкарват по 1 ден" и т.н. Същите "доводи" от безпарични "експерти"

    Коментиран от #11, #12

    11:18 09.06.2026

  • 10 Пеньо Пенев

    0 0 Отговор
    Не, не искам електромобил. Ако исках, щях да стана електрокарист.

    11:24 09.06.2026

  • 11 НЕ е ли

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Като":

    вярно, че телефона е за говорене? Удибствата на смарфона са неуспорими, но основната функция на телефона каква е? Не е ли факт, че умните телефони за 2 дена сдухват батерията, докатао старите нокии държаха по седмица и повече? Това че, разни последни генерации, ползват телефона за всичко друго, но не и за говорене, не означвара че всички са така. Но тези "последните" те така или иначе акъла им е колкото да си пуснат тик-ток, да се изтепосат в инста..
    Та същата работа и с Е-колите.Има хора на които колата им трябва за работа и нещо повече от ходене до кваталниа магазин понеже модерните ги мързи да минат 100м пеш, под достойнството им е.

    11:25 09.06.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Като":

    Служебния ми телефон е точно такава Нокиа... и върши точно това, което си описал - 7 ДЕНА БАТЕРИЯ при в общи линии интензивно говорене!!

    Коментиран от #14

    11:26 09.06.2026

  • 13 Хаха

    1 0 Отговор
    Тесла е извън класирането.

    11:27 09.06.2026

  • 14 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":

    Обясни обаче На колко време сменяш батерията на nokia-та? Че доколкото си спомням и моята караше по пет дена, но за три-четири години ползване смених две батерии.

    Също така пробвай да си включиш смартфона на супер икономия на енергия и също ще изкара една седмица, ако го ползваш само за разговори. Само че батерията му ще изкара 10 години без нужда от смяна

    11:40 09.06.2026