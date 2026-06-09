В Киев: България може да отправи искане към Украйна по въпроса за националните малцинства

България, по пример на Унгария, може да предяви изисквания към Украйна по въпроса за националните малцинства в рамките на преговорите за присъединяването на Киев към Европейския съюз. Това съобщава украинската медия "Суспилне“, позовавайки се на свои дипломатически източници.

Според тях София настоява да получи допълнителни гаранции за образователните права на българското малцинство в Украйна.

"Чух от тях, че българите искат да си гарантират образователните права на своето малцинство в Украйна. Те се сблъскват с проблема, че сънародниците им там обикновено говорят руски език, а София иска да развива изучаването на българския“, разкрива европейски дипломат.

Междувременно преговорите с Унгария също продължават. Според медията нерешен остава въпросът за представителството на унгарското малцинство във Върховната рада (украинския парламент). Тази точка засега е отложена, като Будапеща все пак се съгласи да започне първия кръг от преговори за присъединяването на Украйна към ЕС.

Двете страни обаче са се договорили да се обърнат към Венецианската комисия и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за разяснения относно възможния механизъм за реализиране на подобно изискване.