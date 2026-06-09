В Киев: България може да отправи искане към Украйна по въпроса за националните малцинства

България, по пример на Унгария, може да предяви изисквания към Украйна по въпроса за националните малцинства в рамките на преговорите за присъединяването на Киев към Европейския съюз. Това съобщава украинската медия "Суспилне“, позовавайки се на свои дипломатически източници.
Според тях София настоява да получи допълнителни гаранции за образователните права на българското малцинство в Украйна.
"Чух от тях, че българите искат да си гарантират образователните права на своето малцинство в Украйна. Те се сблъскват с проблема, че сънародниците им там обикновено говорят руски език, а София иска да развива изучаването на българския“, разкрива европейски дипломат.
Междувременно преговорите с Унгария също продължават. Според медията нерешен остава въпросът за представителството на унгарското малцинство във Върховната рада (украинския парламент). Тази точка засега е отложена, като Будапеща все пак се съгласи да започне първия кръг от преговори за присъединяването на Украйна към ЕС.
Двете страни обаче са се договорили да се обърнат към Венецианската комисия и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за разяснения относно възможния механизъм за реализиране на подобно изискване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #24
17:05 09.06.2026
2 джони инглиш
„Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Купянск е обречен, български петруханци!“
Петроханците се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
„Шефе… ние само искахме да плюем по Путин… и по Русия…“
„Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
„Шефе… аз… аз… сакат съм…“ каза Тагарев
„А аз… съм гей…“ смутолеви Кокорчо
„Аз… трябва да доя кравата…“ каза Шаламанов
Зеленски прехапа устни, почти подлудял:
„Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Купянск няма да се превземе с плюене по Русия!“
Той започна да ги тика, блъска и рита, докато атлантиците се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
Зеленски беше до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
„Без вас няма победа! Днес ще покажем на Путин и на Медведев какво значи решителност и боен дух!“
Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „ЕС“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше дрон Геран 2, който забеляза танка и се насочи към него… Зеленски намести памперса и побягна. А някъде там високо Старлинк нашепваше –до последния украинец, до последния украинец , до последния
Коментиран от #9
17:05 09.06.2026
3 Зевс
Коментиран от #7
17:06 09.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 крайна умре
17:07 09.06.2026
7 честен ционист
До коментар #3 от "Зевс":Властта в Украйна се е "сетила", защото ще изисква реципрочност за 150хил укропам в България.
17:07 09.06.2026
8 Ние с гайдите
17:08 09.06.2026
9 Честита такса електромер
До коментар #2 от "джони инглиш":Браво! Доста добра гавра с наще "смели" €украински петроханци! 😂😂
17:08 09.06.2026
10 нашия
17:08 09.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #22
17:13 09.06.2026
14 ?????
Той вече е договорил за унгарското малцинство всичко искаше Орбан.
17:15 09.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дъртата Педофилия
17:18 09.06.2026
18 Факти
17:20 09.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Аве бокуци
17:25 09.06.2026
21 И кой го иска?
🤡🤡🤡
17:26 09.06.2026
22 нашия
До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":намери интервютата на акад. Лихачов и ще видиш за какво става дума и ще разбереш кой кой е....в прав текст го казва- ние/т.е. руснаците/ сме тялото а българите са душата на хората на тази територия
Коментиран от #36
17:27 09.06.2026
23 аз съм тъп
Коментиран от #29
17:28 09.06.2026
24 Мдаа
До коментар #1 от "честен ционист":Киев великодушно разрешава на украинските граждани да изучават български, вместо майчиния си руски език.
17:29 09.06.2026
25 А МОЧАТА?
17:30 09.06.2026
26 РСМ
17:30 09.06.2026
27 баба Меца
17:33 09.06.2026
28 Раковски
Коментиран от #33
17:33 09.06.2026
29 нашия
До коментар #23 от "аз съм тъп":който се е чувствал турчин е имал неколкократно законно и със съдействието на държавата ни да напусне по свое желание ,ако не го е направил значи не е нищо различно от коренното население....това променя тотално нещата....сещаш ли се...?!
Коментиран от #32
17:35 09.06.2026
30 Има известна разлика
17:43 09.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 аз съм тъп
До коментар #29 от "нашия":Същото ще кажат и в Украйна. Който е искал, винаги е можел да напусне. Щом не е напуснал, значи е преди всичко украинец.
17:47 09.06.2026
33 Аве мишкар
До коментар #28 от "Раковски":стига лъга
17:47 09.06.2026
34 анонимен
17:48 09.06.2026
35 м да
До коментар #31 от "Струва ми се, че лъжеш":не са ги биели,а направо са ги трепали,и това е причината за СВО
17:50 09.06.2026
36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #22 от "нашия":аз на много руЗкини съм бил хем в тялото , хем в душата,,...може би тва е имал на в предвид
17:52 09.06.2026
37 Тома
17:52 09.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.