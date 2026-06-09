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В Киев: България може да отправи искане към Украйна по въпроса за националните малцинства

В Киев: България може да отправи искане към Украйна по въпроса за националните малцинства

9 Юни, 2026 17:03 1 394 39

  • украйна-
  • киев-
  • володимир зеленски-
  • върховна рада

Според местни медии София настоява да получи допълнителни гаранции за образователните права на българското малцинство в Украйна

В Киев: България може да отправи искане към Украйна по въпроса за националните малцинства - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

България, по пример на Унгария, може да предяви изисквания към Украйна по въпроса за националните малцинства в рамките на преговорите за присъединяването на Киев към Европейския съюз. Това съобщава украинската медия "Суспилне“, позовавайки се на свои дипломатически източници.

Според тях София настоява да получи допълнителни гаранции за образователните права на българското малцинство в Украйна.

"Чух от тях, че българите искат да си гарантират образователните права на своето малцинство в Украйна. Те се сблъскват с проблема, че сънародниците им там обикновено говорят руски език, а София иска да развива изучаването на българския“, разкрива европейски дипломат.

Междувременно преговорите с Унгария също продължават. Според медията нерешен остава въпросът за представителството на унгарското малцинство във Върховната рада (украинския парламент). Тази точка засега е отложена, като Будапеща все пак се съгласи да започне първия кръг от преговори за присъединяването на Украйна към ЕС.

Двете страни обаче са се договорили да се обърнат към Венецианската комисия и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за разяснения относно възможния механизъм за реализиране на подобно изискване.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    26 6 Отговор
    В Украйна не останаха никакви български малцинства. Повечето избягаха в Русия, по-глупавите заминаха по окопите и лехите още в първата година на СВО.

    Коментиран от #24

    17:05 09.06.2026

  • 2 джони инглиш

    24 2 Отговор
    Зеленски беше до танка, очите му горяха от патос и решителност:
    „Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Купянск е обречен, български петруханци!“
    Петроханците се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
    „Шефе… ние само искахме да плюем по Путин… и по Русия…“
    „Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
    „Шефе… аз… аз… сакат съм…“ каза Тагарев
    „А аз… съм гей…“ смутолеви Кокорчо
    „Аз… трябва да доя кравата…“ каза Шаламанов
    Зеленски прехапа устни, почти подлудял:
    „Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Купянск няма да се превземе с плюене по Русия!“
    Той започна да ги тика, блъска и рита, докато атлантиците се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
    Зеленски беше до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
    „Без вас няма победа! Днес ще покажем на Путин и на Медведев какво значи решителност и боен дух!“
    Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „ЕС“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше дрон Геран 2, който забеляза танка и се насочи към него… Зеленски намести памперса и побягна. А някъде там високо Старлинк нашепваше –до последния украинец, до последния украинец , до последния

    Коментиран от #9

    17:05 09.06.2026

  • 3 Зевс

    26 1 Отговор
    Добре, че самите украинци се сетиха да пишат за това, понеже нашите политици се правят на ударени.

    Коментиран от #7

    17:06 09.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 крайна умре

    17 2 Отговор
    с руснаците ще се обсъжда темата

    17:07 09.06.2026

  • 7 честен ционист

    20 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Властта в Украйна се е "сетила", защото ще изисква реципрочност за 150хил укропам в България.

    17:07 09.06.2026

  • 8 Ние с гайдите

    23 1 Отговор
    Остави обучението , Ами защо натовския режим в Украйна не разрешава новородените да се кръщават с български и руски имена , а е въвел именник с "украински" (изопачени от руски) имена за новородените ?.

    17:08 09.06.2026

  • 9 Честита такса електромер

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "джони инглиш":

    Браво! Доста добра гавра с наще "смели" €украински петроханци! 😂😂

    17:08 09.06.2026

  • 10 нашия

    12 1 Отговор
    не може ,А ТРЯБВА задължително да го направи.....та вижте им т.н. герб той е взет директно от съкровището на КУБРАТ

    17:08 09.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 4 Отговор
    ето повече за нашите БГ братя от Волжка БГ , така оплювани от безродни копеи , но признати от 1 руски историк

    Коментиран от #22

    17:13 09.06.2026

  • 14 ?????

    7 0 Отговор
    Да взимат пример от Мадяр.
    Той вече е договорил за унгарското малцинство всичко искаше Орбан.

    17:15 09.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дъртата Педофилия

    2 0 Отговор
    Ще позлати Румката

    17:18 09.06.2026

  • 18 Факти

    6 11 Отговор
    Българското малцинство получи образователни права чак когато СССР се разпадна и Украйна стана независима държава. Бяха отворени безброй български училища, културно-просветни дружества, центрове, клубове, асоциации и други, а даже и цяла Българска гимназия в Болгород. Представяте ли си по време на комунизма България да натиска СССР да гарантира правата на българите в Украйна? Това е някаква фантастика. България беше подчинена на Русия и БКП беше просто филиал на КПСС.

    17:20 09.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Аве бокуци

    7 2 Отговор
    България не е кииииф

    17:25 09.06.2026

  • 21 И кой го иска?

    1 3 Отговор
    Копанара от Максуда?
    🤡🤡🤡

    17:26 09.06.2026

  • 22 нашия

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    намери интервютата на акад. Лихачов и ще видиш за какво става дума и ще разбереш кой кой е....в прав текст го казва- ние/т.е. руснаците/ сме тялото а българите са душата на хората на тази територия

    Коментиран от #36

    17:27 09.06.2026

  • 23 аз съм тъп

    2 2 Отговор
    България може да отправи искания за националните малцинства. И Турция може да отправи искания за националните малцинства. Може и квоти да поиска.

    Коментиран от #29

    17:28 09.06.2026

  • 24 Мдаа

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Киев великодушно разрешава на украинските граждани да изучават български, вместо майчиния си руски език.

    17:29 09.06.2026

  • 25 А МОЧАТА?

    2 5 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    17:30 09.06.2026

  • 26 РСМ

    1 8 Отговор
    А бухааааа в мизерния цигански клозет БУУЛГАРИСТАН ЦЦИГАНИСТАН има само цигани

    17:30 09.06.2026

  • 27 баба Меца

    3 0 Отговор
    Колкото въведе реципрочни визи и бг интервю за американския башибозук.

    17:33 09.06.2026

  • 28 Раковски

    3 7 Отговор
    Стига излагация! В Украйна учеха български, а руснаците го забраниха в окупираните територии. Кога ще отправим искане до Русия да гарантира правата на българските малцинства там?

    Коментиран от #33

    17:33 09.06.2026

  • 29 нашия

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "аз съм тъп":

    който се е чувствал турчин е имал неколкократно законно и със съдействието на държавата ни да напусне по свое желание ,ако не го е направил значи не е нищо различно от коренното население....това променя тотално нещата....сещаш ли се...?!

    Коментиран от #32

    17:35 09.06.2026

  • 30 Има известна разлика

    1 1 Отговор
    Мадур се договори за компактно малцинство на територия присвоена от СССР по времето на Сталин. Българското малцинство е къде доброволно, къде насилствено закарано там от Русия на територии принадлежали преди това на прогонените или избити татари.

    17:43 09.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 аз съм тъп

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "нашия":

    Същото ще кажат и в Украйна. Който е искал, винаги е можел да напусне. Щом не е напуснал, значи е преди всичко украинец.

    17:47 09.06.2026

  • 33 Аве мишкар

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Раковски":

    стига лъга

    17:47 09.06.2026

  • 34 анонимен

    0 0 Отговор
    Някой ще ми обясни ли защо България трябва да отправя искане , след като Украйна е длъжна да гарантира правата на малцинствата, след като иска да влезе в ЕС. Или това е примамка за изнудване. Аз ще ти гарантирам малцинствата, ти ми дай друго. Да, Мадиар се договори със Зеленски и малко след това вдигна ветото на Орбан за 90 милиарда за Украйна.

    17:48 09.06.2026

  • 35 м да

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Струва ми се, че лъжеш":

    не са ги биели,а направо са ги трепали,и това е причината за СВО

    17:50 09.06.2026

  • 36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "нашия":

    аз на много руЗкини съм бил хем в тялото , хем в душата,,...може би тва е имал на в предвид

    17:52 09.06.2026

  • 37 Тома

    0 0 Отговор
    Зеле ще каже добре да вземе милиардитите и после каквото си знае

    17:52 09.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

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