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Левски е много близо до привличането на трето ново попълнение

Левски е много близо до привличането на трето ново попълнение

10 Юни, 2026 06:30 438 1

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"Сините" са в напреднали преговори за младежкия национал на България Адриан Райчев от Пиза

Левски е много близо до привличането на трето ново попълнение - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски е много близо до привличането на трето ново попълнение. "Сините" са в напреднали преговори за младежкия национал на България Адриан Райчев от Пиза. Очаква се сделката да бъде финализирана в близките дни, съобщава Gong.bg.

Адриан Райчев е на 20 години и играе като дясно крило. Той е юноша на Левски, а през лятото на 2022 година преминава в академията на Пиза. През миналия сезон изкара наеми във Фрозиноне и Понтедера. За отбора от Серия С изигра 15 мача, докато за този от Серия Б два.

Райчев ще бъде един от футболистите, на които на "Герена" ще разчитат за новото правило за футболист до 23 години в титулярния състав. Другите опции пред Хулио Веласкес ще са Асен Митков, Огнян Владимиров и Стивън Стоянчов.

Левски продължава работата и по другите си трансферни цели. "Сините" водят напреднали преговори и за халфа Усем Мрезиг от Динамо Махачкала, като при него се очаква да има развитие в края на седмицата или началото на другата.

Шампионите вече подписаха с Рейналдо и Давид Кусо.


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    За четири години 17 мача.

    06:57 10.06.2026

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