ЦСКА преговаря за футболист на Гьозтепе и Мъри Стоилов

ЦСКА иска да привлече халфа на Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, Ралдни. Колегите от Gong.bg съобщават, че "червените" вече водят преговори с турския клуб, като позитивна развръзка е възможна.

27-годишният бразилец премина в отбора на Мъри през миналото лято със свободен трансфер от Атлетико Гоянензе. През зимата халфът беше даден под наем на португалския Алверка. Клубът от елита на иберийската страна имаше възможност да го откупи, но се отказа от нея, въпреки че Ралдни беше твърд титуляр в тима.

Развитие по евентуален трансфер на Ралдни в ЦСКА ще има в следващите дни.

Бразилецът записа 19 мача за Гьозтепе, в които вкара един гол - при победата над Бешикташ с 3:0.