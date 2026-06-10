Спортът по ТВ в сряда (10 юни)

Атлетико Мадрид се подигра жестоко с Реал: Как бихме могли да не се разбираме, след като ни разсмивате дори повече от Барселона?

Атлетико Мадрид не пропусна да реагира на официалното съобщение на Реал Мадрид относно офертата за Хулиан Алварес. „Лос бланкос&ldq ...