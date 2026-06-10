Спортът по ТВ в сряда (10 юни)

Макс спорт 2
03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №4, "Вегас Голдън Найтс" - "Каролина Хърикейнс"
08:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - Полша
23:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Франция - Италия
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, Джеймс Маккейб - Зизу Бергс
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, Талон Грикспор - Ботик ван де Зандсхулп
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, Мартин Дам - Алекс де Минор
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, Юго Умбер - Бенжамен Бонзи
Макс спорт 3
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, Матия Белучи - Яник Ханфман
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, Ян-Ленард Щруф - Александър Бублик
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, Мартин Ландалусе - Тейлър Фриц
18:00 Тенис (двойки мъже): ATP 250, Щутгарт, Иржи Лехечка/Корентен Муте - Яник Ханфман/Ян-Ленард Щруф
Евроспорт 2
14:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", първа свободна тренировка
Евроспорт 1
16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, IV етап
18:15 Колоездене (мъже): "Еврометропол"
19:30 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", квалификация
22:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", втора свободна тренировка
Max One / Макс спорт 2
19:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Белгия - България
Диема спорт
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №1, "Валенсия" - "Ховентут"
Max One
21:15 Лека атлетика: Диамантена лига, Осло
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига 2, плейофи, 1/2-финал, реванш, "Малага" - "Лас Палмас"
Диема спорт 2
22:45 Футбол: контрола, Португалия - Нигерия
Диема спорт 3
23:00 Футбол: контрола, Англия - Коста Рика
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