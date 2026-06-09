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Дензъл Дъмфрис поема към Реал Мадрид: Интер прибира 20 милиона евро

Дензъл Дъмфрис поема към Реал Мадрид: Интер прибира 20 милиона евро

9 Юни, 2026 23:20 538 0

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Холандският бранител напуска Италия след успешен престой и се присъединява към "кралския клуб" с четиригодишен договор

Дензъл Дъмфрис поема към Реал Мадрид: Интер прибира 20 милиона евро - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Дензъл Дъмфрис, един от най-ярките защитници на Интер, официално преминава в Реал Мадрид. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, нидерландският национал е парафирал контракт за четири сезона с "белия балет", като по този начин ще последва стъпките на Ибрахима Конате, който също подписа за същия период.

Италианският гранд Интер няма да остане с празни ръце – клубът ще получи 20 милиона евро като трансферна сума за 30-годишния си футболист. Сделката се очертава като изгодна и за двете страни, тъй като мадридчани подсилват защитната си линия, а "нерадзурите" ще разполагат с допълнителни средства за нови попълнения.

Дъмфрис се присъедини към Интер през 2021 година и бързо се превърна в ключова фигура за отбора. През престоя си на "Сан Сиро" той завоюва две титли от Серия А, три Купи на Италия и два трофея от Суперкупата на страната. Само през сезон 2025/26 холандският защитник изигра 28 срещи във всички турнири, като се отчете с 5 попадения и 2 асистенции – впечатляваща статистика за играч на неговата позиция.


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