Дензъл Дъмфрис поема към Реал Мадрид: Интер прибира 20 милиона евро

Дензъл Дъмфрис, един от най-ярките защитници на Интер, официално преминава в Реал Мадрид. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, нидерландският национал е парафирал контракт за четири сезона с "белия балет", като по този начин ще последва стъпките на Ибрахима Конате, който също подписа за същия период.

Италианският гранд Интер няма да остане с празни ръце – клубът ще получи 20 милиона евро като трансферна сума за 30-годишния си футболист. Сделката се очертава като изгодна и за двете страни, тъй като мадридчани подсилват защитната си линия, а "нерадзурите" ще разполагат с допълнителни средства за нови попълнения.

Дъмфрис се присъедини към Интер през 2021 година и бързо се превърна в ключова фигура за отбора. През престоя си на "Сан Сиро" той завоюва две титли от Серия А, три Купи на Италия и два трофея от Суперкупата на страната. Само през сезон 2025/26 холандският защитник изигра 28 срещи във всички турнири, като се отчете с 5 попадения и 2 асистенции – впечатляваща статистика за играч на неговата позиция.

🚨 Denzel Dumfries has signed his official contract at Real Madrid after medical done last week.



It will be valid for 4 years, same as Ibou Konaté - June 2030.



Inter receive €20m. pic.twitter.com/bVwvuqYbLx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2026