Атлетико Мадрид се подигра жестоко с Реал: Как бихме могли да не се разбираме, след като ни разсмивате дори повече от Барселона?

Атлетико Мадрид не пропусна да реагира на официалното съобщение на Реал Мадрид относно офертата за Хулиан Алварес.

„Лос бланкос“ обявиха, че след заседание на Управителния съвет са отправили предложение на стойност 150 милиона евро към градския си съперник за аржентинския нападател. От Атлетико са разгледали офертата и са благодарили за нея, но са я отхвърлили, като са препратили Реал към откупната клауза в договора на футболиста.

Реакцията на „дюшекчиите“ беше кратка, но красноречива. Малко след публикацията на Реал Мадрид официалният профил на Атлетико в социалната мрежа X цитира съобщението и добави единствено пет смеещи се емоджита.

Малко по-късно от клуба публикуваха и по-подробен отговор, оформен като „официално изявление с разяснения“ към позицията на Реал Мадрид. В него тонът отново беше ироничен, а от Атлетико категорично отрекоха да са разглеждали или оценявали каквато и да е оферта за Алварес.

„Официално изявление с нашите разяснения относно официалното изявление на нашите съседи Реал Мадрид:

1. Видеото ви с Папата беше прекъснато, преди да каже, че е фен на Атлетико.

2. Може би сте объркали учтивостта с благодарността, но само за да е ясно: ние не ви благодарим за нищо.

3. Не разглеждаме и не оценяваме никаква оферта за Хулиан.

4. Как бихме могли да не се разбираме, след като ни разсмивате дори повече от Барселона?

Official statement with our clarifications regarding the official statement from our neighbors @realmadriden:



1. Your video of the Pope got cut off before he said he was also an Atleti fan.

2. You may have confused politeness with gratitude, but just to be clear: we don’t thank… — Atlético de Madrid (@atletienglish) June 9, 2026

Послепис: Възползвайки се от добрите отношения с новия ви президент, нека видим дали ще спрете да „крадете“ играчи от нашата Академия. Много благодаря, Реал Мадрид!“, написаха от Атлетико.

Публикацията бързо привлече вниманието на феновете, тъй като темата за евентуален трансфер на Хулиан Алварес между двата мадридски гранда се превърна в една от най-коментираните в Испания.

P.S. Taking advantage of the good relationship with your new president, let's see if you stop "stealing" players from our Academy. Thanks a lot, @realmadriden! — Atlético de Madrid (@atletienglish) June 9, 2026

Позицията на Атлетико на този етап остава категорична - предложението от 150 милиона евро не е достатъчно. Всеки клуб, който иска да привлече Алварес, ще трябва да се съобрази с освобождаващата му клауза, която е на стойност 500 милиона евро. По-рано „дюшекчиите“ отхвърлиха предложение от 100 милиона евро и от Барселона, а интерес към нападателя има още от Пари Сен Жермен и Арсенал.