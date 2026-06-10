Реал Мадрид официално разчисти пътя за Жозе Моуриньо

Малко след информацията за отхвърлената оферта за Хулиан Алварес, Реал Мадрид обяви още една важна новина - клубът официално се разделя с Алваро Арбелоа, който през миналия сезон изпълняваше ролята на временен треньор на първия отбор след раздялата с Шаби Алонсо. Решението изглежда като последната формална стъпка преди очакваното завръщане на Жозе Моуриньо начело.

В официалното си съобщение, посветено на Арбелоа, „кралете“ не уточняват дали специалистът ще продължи работа на друга позиция в клубната структура. Финалната формулировка в изявлението обаче оставя впечатление, че раздялата може да бъде окончателна.

„Реал Мадрид и Алваро Арбелоа постигнаха споразумение за прекратяване на неговия период като треньор на първия отбор.

Реал Мадрид изразява своята дълбока благодарност към Алваро Арбелоа, който по време на целия си път в клуба, още от пристигането си в нашата академия, винаги е демонстрирал лоялност, отдаденост и професионализъм. Неговата фигура е пример за ценностите на нашия клуб.

Реал Мадрид, който винаги ще бъде негов дом, желае на Алваро Арбелоа и на цялото му семейство много късмет в този нов етап от живота им“.

Official Statement: Arbeloa. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 9, 2026

43-годишният бивш защитник е продукт на школата на Реал Мадрид и носи екипа на първия тим в продължение на седем сезона. През лятото на 2020-а година той се завърна в клуба като част от треньорската структура на „Ла Фабрика“. В началото работи последователно с Infantil A, с който печели шампионската титла, а след това и с Cadete A.

През лятото на 2022-а година Арбелоа пое Juvenil A и остана начело на отбора три сезона. Още в дебютната си кампания той изведе тима до впечатляващ национален требъл - титла в първенството, Купа на Краля и Купа на шампионите.

В началото на настоящия сезон специалистът застана начело на Реал Мадрид Кастийя, но през януари беше преместен при първия отбор след уволнението на Шаби Алонсо. Задачата му беше да стабилизира представянето на „кралете“ в хода на кампанията.

Official Statement: Arbeloa. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 9, 2026

Под ръководството на Арбелоа Реал Мадрид изигра 28 мача, в които записа 18 победи, 2 равенства и 8 поражения. Тимът отпадна още на осминафиналите за Купата на Краля след загуба от втородивизионния Албасете, приключи участието си в Шампионската лига на четвъртфиналите срещу Байерн Мюнхен, а в Ла Лига остана далеч зад шампиона Барселона.