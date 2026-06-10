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Йотова ще отличи пожарникарите, участвали в спасителните действия след катастрофата на "Челопешко шосе"

Йотова ще отличи пожарникарите, участвали в спасителните действия след катастрофата на "Челопешко шосе"

10 Юни, 2026 08:08 411 17

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  • пожарникари-
  • спасяване-
  • катастрофа-
  • челопешко шосе

Церемонията ще се проведе в Гербовата зала на "Дондуков" 2 от 11:00 ч

Йотова ще отличи пожарникарите, участвали в спасителните действия след катастрофата на "Челопешко шосе" - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2 от 11:00 ч. президентът Илияна Йотова ще удостои с Почетния знак на президента четиримата огнеборци, взели участие в спасителните действия след тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София, съобщиха от прессекретариата на президентската институция, предават от БТА.

За проявен героизъм при спасяването на пострадалите при катастрофата с Почетния знак на президента Илияна Йотова ще отличи младши инспектор Тодор Йорданов, младши експерт Благой Благоев, младши инспектор Данаил Влахов и младши експерт Петко Върбин от Участък "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) – Кремиковци към 8-ма Районна служба към ПБЗН.

На 5 юни автомобил се вряза с висока скорост в автобус на градския транспорт, а друг – в близка спирка. На място загина един от пътниците в автобуса, а по-късно от раните си в болница починаха още трима от пострадалите. Броят на ранените е 17 души, припомнят от президентството.

Предвижда се създаване на своеобразни карти на пътните участъци с повишен травматизъм, местата за гонки, както и бърз обмен на данни от всички камери и бързо връчване на фишове. Това каза на 8 юни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет, след срещата, свикана от премиера Румен Радев, с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво Падение !

    14 6 Отговор
    Да награждаваш Някой !

    Кото Си е Изпълнил !

    Служебните Задължения !

    Коментиран от #6, #8, #16

    08:10 10.06.2026

  • 2 Илияна

    13 2 Отговор
    Ах, ах...... като млада и аз умеех нещичко! Що шлангове съм изпръскала по бързо от пожарната...

    08:11 10.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Обикновен работник

    13 2 Отговор
    Вчера си изпълних нормата, ще бъда ли отличен с грамота, искам и червен килим, ако трябва бангаранга ще изпея:)
    А сега сериозно - защо им се дават награди след като това им е работата?

    Коментиран от #7

    08:12 10.06.2026

  • 5 Голямата картина

    14 0 Отговор
    Всеки ден има пожарникари които рискуват живота и здравето си !

    08:12 10.06.2026

  • 6 Гост

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Какво Падение !":

    Така е! Това е лицемерие! Всички си искат своите 5 минути слава на гърба на другите! Пфу!!!

    Коментиран от #10

    08:17 10.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Деций

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Какво Падение !":

    Прекалиха в това отношение! Получават заплати за да вършат това.Явно е голямо геройство да вършиш неща разписани в длъжностната ти характеристика.

    Коментиран от #11

    08:19 10.06.2026

  • 9 Без име

    11 0 Отговор
    Калашниците с чадър от държавата, римляните се изживяват като богове, но ще отклоним вниманието от тях като го насочим към героизма на пожарникарите. Който е оред очите ни всеки ден, но точно сега го забелязаха.

    08:20 10.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Без име

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Деций":

    А Калашниците получават чадър от държавата, която разчита на такива като теб.

    08:23 10.06.2026

  • 12 Малоумникоо

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Иди":

    служебните ми задължение не включват влизане в огъня. Тия за това са се пазарили и това работят! Кой друг го награждават разни фигуранти поставени на власт, че си изпълнил задълженията по трудовия договор?!

    08:27 10.06.2026

  • 13 Факти

    7 0 Отговор
    Да награди и полицаите, които са си затваряли очите с години за зулумите на техните познайници калашниците.

    Коментиран от #15

    08:28 10.06.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Какво":

    Имам приятел пожарникар. Пенсионира се и никога нямаше контузия. Хвана се да работи след пенсия жичкаджия. Два пъти влиза в болница с тежки наранявания. Едва го оправиха Вика " Това да си работник е много по-опасно от това да гасиш пожар

    08:29 10.06.2026

  • 15 Без име

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Така им е било наредено.

    08:30 10.06.2026

  • 16 Без име

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Какво Падение !":

    На такива като теб разчитат.

    08:32 10.06.2026

  • 17 Ние политиците така

    0 0 Отговор
    Градим рейтинг.

    08:56 10.06.2026

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