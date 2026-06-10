Йотова ще отличи пожарникарите, участвали в спасителните действия след катастрофата на "Челопешко шосе"

На церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2 от 11:00 ч. президентът Илияна Йотова ще удостои с Почетния знак на президента четиримата огнеборци, взели участие в спасителните действия след тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София, съобщиха от прессекретариата на президентската институция, предават от БТА.
За проявен героизъм при спасяването на пострадалите при катастрофата с Почетния знак на президента Илияна Йотова ще отличи младши инспектор Тодор Йорданов, младши експерт Благой Благоев, младши инспектор Данаил Влахов и младши експерт Петко Върбин от Участък "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) – Кремиковци към 8-ма Районна служба към ПБЗН.
На 5 юни автомобил се вряза с висока скорост в автобус на градския транспорт, а друг – в близка спирка. На място загина един от пътниците в автобуса, а по-късно от раните си в болница починаха още трима от пострадалите. Броят на ранените е 17 души, припомнят от президентството.
Предвижда се създаване на своеобразни карти на пътните участъци с повишен травматизъм, местата за гонки, както и бърз обмен на данни от всички камери и бързо връчване на фишове. Това каза на 8 юни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет, след срещата, свикана от премиера Румен Радев, с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какво Падение !
Кото Си е Изпълнил !
Служебните Задължения !
Коментиран от #6, #8, #16
08:10 10.06.2026
2 Илияна
08:11 10.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Обикновен работник
А сега сериозно - защо им се дават награди след като това им е работата?
Коментиран от #7
08:12 10.06.2026
5 Голямата картина
08:12 10.06.2026
6 Гост
До коментар #1 от "Какво Падение !":Така е! Това е лицемерие! Всички си искат своите 5 минути слава на гърба на другите! Пфу!!!
Коментиран от #10
08:17 10.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Деций
До коментар #1 от "Какво Падение !":Прекалиха в това отношение! Получават заплати за да вършат това.Явно е голямо геройство да вършиш неща разписани в длъжностната ти характеристика.
Коментиран от #11
08:19 10.06.2026
9 Без име
08:20 10.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Без име
До коментар #8 от "Деций":А Калашниците получават чадър от държавата, която разчита на такива като теб.
08:23 10.06.2026
12 Малоумникоо
До коментар #10 от "Иди":служебните ми задължение не включват влизане в огъня. Тия за това са се пазарили и това работят! Кой друг го награждават разни фигуранти поставени на власт, че си изпълнил задълженията по трудовия договор?!
08:27 10.06.2026
13 Факти
Коментиран от #15
08:28 10.06.2026
14 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Какво":Имам приятел пожарникар. Пенсионира се и никога нямаше контузия. Хвана се да работи след пенсия жичкаджия. Два пъти влиза в болница с тежки наранявания. Едва го оправиха Вика " Това да си работник е много по-опасно от това да гасиш пожар
08:29 10.06.2026
15 Без име
До коментар #13 от "Факти":Така им е било наредено.
08:30 10.06.2026
16 Без име
До коментар #1 от "Какво Падение !":На такива като теб разчитат.
08:32 10.06.2026
17 Ние политиците така
08:56 10.06.2026