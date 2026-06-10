Гърция осигурява безплатни почивки за хиляди пенсионери

Гръцки пенсионери ще могат да се възползват от безплатни почивки по нова държавна програма, съобщава електронното издание на вестник „Етнос“, предава БТА.
Инициативата стартира днес и ще бъде в сила до 9 юли 2027 г., като за реализацията ѝ са предвидени 3 милиона евро.
Програмата е насочена към пенсионери, които през трудовия си път са работили в сектора на свободните професии. В рамките на схемата ще бъдат раздадени общо 25 000 ваучера.
Чрез тях участниците ще могат да ползват безплатно настаняване, като максималният брой нощувки, покривани от програмата, е 12.
Мярката е част от усилията на гръцките власти да подкрепят възрастните хора и да насърчат вътрешния туризъм през следващите две години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Без име
Коментиран от #5, #19
07:59 10.06.2026
3 А ТИКВУН КАЗВАШЕ ЧЕ ГЪРЦИЯ ФАЛИРА
08:00 10.06.2026
4 А на нашите глупаци Муньо "русофила"
08:12 10.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А ние плюем ЕС..
08:13 10.06.2026
7 А радев реже пенсиите
08:15 10.06.2026
8 Европа бате Европа
08:17 10.06.2026
9 Елементарно , бе Уотсън !
08:17 10.06.2026
10 Йеронимус БОШ
Коментиран от #12
08:18 10.06.2026
11 Путин
08:21 10.06.2026
12 Хотелиер
До коментар #10 от "Йеронимус БОШ":В Гърция , бе . В България е безплатно само за киевската хунта .
08:21 10.06.2026
13 Факти
Коментиран от #20
08:21 10.06.2026
14 Казанлъшкия
08:22 10.06.2026
15 венсеремос
Коментиран от #22
08:23 10.06.2026
16 Путин
Най доброто нещо което може да им се случи е да бранят Русия с телата си в Украйна
08:24 10.06.2026
17 макак бе
08:24 10.06.2026
18 калина/алена
Коментиран от #21
08:25 10.06.2026
19 Пенсионерка
До коментар #2 от "Без име":А в такива санаториуми по Здравна каса и по Н О И ходят все едни и същи хора, като абонирани. Обикновено не най-нуждаещи се и доста платежоспособни! Намиране на място става с големи връзки! И тук всичко е на обратно! Ангажираш си място(с подкуп, макар и дребен) и получаването на направление от лекар вече е лесно! Вместо лекар да те изпрати, ако имаш здравословен проблем. В тези рехабилитационни центрове е голяма далавера, ако някой се разрови! Голямо източване…..
08:27 10.06.2026
20 Казанлъшкия
До коментар #13 от "Факти":Гърция е поне 2 пъти по-богата обаче от България като БВП и е редно и това да отчетеш. Като се даде от и без това малкия ни бюджет 500 милиона евро за Украйна , това сериозно удря бюджета ни за разлика от гръцкия. Ок, защитавай украинците щом са то толкова мили, твоя работа, но и разбери, че всяко изчезващо перо в бюджета по едно направление трябва да бъде заменено от друго, т.е. да се вземе от същия този бюджет ,но от друга сфера. Не е ли по-справедливо парите на българите да отиват за българите, а не за тиснвжи, украинци, американци, чукчи и т.н.? Хайде първо да оправим нашите хора , а после за Украйна или друга държава да мислим. На Украйна цял свят праща пари, не сме достатъчно добре, за да им плащаме и на тях илина когото и да било друг.
08:28 10.06.2026
21 Казанлъшкия
До коментар #18 от "калина/алена":Има интернет, търсете и четете - при евентуална катастрофа на колата отзад ударила се във вашата щетите й ще бъдат огромни ,ако имате теглич. Това е причината според гръцката наредба. Българи карат и така и гръцките полицаи не ги спират,за да не пречат на туризма,но наредбата и санкциите съществуват. Жестоки са санкциите , ако решат да ги приложат - глоба + сваляне на номерата за 2 седмици. След което сте длъжни с пътна помощ да си вземете и върнете колата до мястото,където сте отседнали.После 2 седмици още ще трябва да сте на хотел докато мине наказанието и да отидете да си вземете номерата от Солун или Атина после.
08:34 10.06.2026
22 Турист
До коментар #15 от "венсеремос":Само ако теглиш каравана, трейлър за лодка или ремарке. като ги откачиш трябва да свалиш теглича. Иначе хубава глоба и сваляне на номерата.
08:57 10.06.2026
23 затова в гръцка хиляди бабички и дядовци
08:59 10.06.2026
24 QR Виза
09:02 10.06.2026