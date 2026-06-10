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Гърция осигурява безплатни почивки за хиляди пенсионери

Гърция осигурява безплатни почивки за хиляди пенсионери

10 Юни, 2026 07:54, обновена 10 Юни, 2026 07:55 1 013 24

  • гърция-
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  • безплатни-
  • почивки

Нова програма с бюджет от 3 милиона евро ще предостави 25 000 ваучера за безплатни нощувки до лятото на 2027 година.

Гърция осигурява безплатни почивки за хиляди пенсионери - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гръцки пенсионери ще могат да се възползват от безплатни почивки по нова държавна програма, съобщава електронното издание на вестник „Етнос“, предава БТА.

Инициативата стартира днес и ще бъде в сила до 9 юли 2027 г., като за реализацията ѝ са предвидени 3 милиона евро.

Програмата е насочена към пенсионери, които през трудовия си път са работили в сектора на свободните професии. В рамките на схемата ще бъдат раздадени общо 25 000 ваучера.

Чрез тях участниците ще могат да ползват безплатно настаняване, като максималният брой нощувки, покривани от програмата, е 12.

Мярката е част от усилията на гръцките власти да подкрепят възрастните хора и да насърчат вътрешния туризъм през следващите две години.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Без име

    15 2 Отговор
    С парите, които дадохме нс Украйна, що пенсионери можеха да почиват в България... А и за туризма щеше да е добре. Тук ходят само на почивки от общите пари по здравна каса в болниците пи рехабилитация, после се чудим защо си плащаме или доплащаме лечението.

    Коментиран от #5, #19

    07:59 10.06.2026

  • 3 А ТИКВУН КАЗВАШЕ ЧЕ ГЪРЦИЯ ФАЛИРА

    19 0 Отговор
    А в това време той и Шиши фалираха България !!!

    08:00 10.06.2026

  • 4 А на нашите глупаци Муньо "русофила"

    10 5 Отговор
    им поряза надбавките към пенсиите.

    08:12 10.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А ние плюем ЕС..

    7 11 Отговор
    Така е Гърция има европейски ценности! А нашия зелен чорап драпа към Фашистка русия!?!

    08:13 10.06.2026

  • 7 А радев реже пенсиите

    10 7 Отговор
    Къде е ЕС ,къде нашето русофилско Ново правителство?

    08:15 10.06.2026

  • 8 Европа бате Европа

    4 4 Отговор
    Достоен живот и Спокойни старини

    08:17 10.06.2026

  • 9 Елементарно , бе Уотсън !

    10 2 Отговор
    Единствения голям разход на Гърция е да пази националната си сигурност и да дава милиарди за въоръжаване срещу най-голямата заплаха на Балканите - Турция . Нашите управници оглозгват бюджета , че и плащат на Украйна да води война срещу единствения ни до казан приятел - Русия . Допълнително плащаме и на Турция по милион /дневно , че и се готвим да и подарим българските води .

    08:17 10.06.2026

  • 10 Йеронимус БОШ

    5 1 Отговор
    Ама в България ли ще идват на почивка ?

    Коментиран от #12

    08:18 10.06.2026

  • 11 Путин

    1 6 Отговор
    Аз ги пращам на фронта

    08:21 10.06.2026

  • 12 Хотелиер

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Йеронимус БОШ":

    В Гърция , бе . В България е безплатно само за киевската хунта .

    08:21 10.06.2026

  • 13 Факти

    3 9 Отговор
    Гърция е дала два пъти повече пари на Украйна и не е продавала оръжие за милиарди. Това не й пречи да се грижи за пенсионерите. Докога ще се оправдавате с Украйна? От десетилетия гласувате за мафията или я "наказвате" като не гласувате и така я оставяте спокойно да си купи изборите. Имахте шанс с ПП, но не им дадохте пълно мнозинство, а ги оставихте с 20% мафията да ги смачка. Не ви е виновна нападнатата Украйна. Виновни сте си самите вие. Сега Радев ще ви оправи, както ви оправиха Луканов, Виденов и Станишев. Знаем го това котило. Тия 3 милиона евро от статията Радев ги подарява на Боташ на всеки 6 дни! Досега можехме да дадем 209 такива помощи на нашите пенсионери.

    Коментиран от #20

    08:21 10.06.2026

  • 14 Казанлъшкия

    4 4 Отговор
    Праг в очите на хората и там. :) Само малък процент от работилите свободни професии гръцки пенсионери ще получат ваучер за почивка .

    08:22 10.06.2026

  • 15 венсеремос

    6 1 Отговор
    Разрешават ли гръците от българия да влиза кола с теглич

    Коментиран от #22

    08:23 10.06.2026

  • 16 Путин

    2 9 Отговор
    Пенсионерите са безполезни паразити
    Най доброто нещо което може да им се случи е да бранят Русия с телата си в Украйна

    08:24 10.06.2026

  • 17 макак бе

    5 1 Отговор
    Ваучер за 120€. Те за Великден получават по 500 €.

    08:24 10.06.2026

  • 18 калина/алена

    4 0 Отговор
    Защо Гърция не разрешава коли от България да влизат с теглич

    Коментиран от #21

    08:25 10.06.2026

  • 19 Пенсионерка

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    А в такива санаториуми по Здравна каса и по Н О И ходят все едни и същи хора, като абонирани. Обикновено не най-нуждаещи се и доста платежоспособни! Намиране на място става с големи връзки! И тук всичко е на обратно! Ангажираш си място(с подкуп, макар и дребен) и получаването на направление от лекар вече е лесно! Вместо лекар да те изпрати, ако имаш здравословен проблем. В тези рехабилитационни центрове е голяма далавера, ако някой се разрови! Голямо източване…..

    08:27 10.06.2026

  • 20 Казанлъшкия

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Гърция е поне 2 пъти по-богата обаче от България като БВП и е редно и това да отчетеш. Като се даде от и без това малкия ни бюджет 500 милиона евро за Украйна , това сериозно удря бюджета ни за разлика от гръцкия. Ок, защитавай украинците щом са то толкова мили, твоя работа, но и разбери, че всяко изчезващо перо в бюджета по едно направление трябва да бъде заменено от друго, т.е. да се вземе от същия този бюджет ,но от друга сфера. Не е ли по-справедливо парите на българите да отиват за българите, а не за тиснвжи, украинци, американци, чукчи и т.н.? Хайде първо да оправим нашите хора , а после за Украйна или друга държава да мислим. На Украйна цял свят праща пари, не сме достатъчно добре, за да им плащаме и на тях илина когото и да било друг.

    08:28 10.06.2026

  • 21 Казанлъшкия

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "калина/алена":

    Има интернет, търсете и четете - при евентуална катастрофа на колата отзад ударила се във вашата щетите й ще бъдат огромни ,ако имате теглич. Това е причината според гръцката наредба. Българи карат и така и гръцките полицаи не ги спират,за да не пречат на туризма,но наредбата и санкциите съществуват. Жестоки са санкциите , ако решат да ги приложат - глоба + сваляне на номерата за 2 седмици. След което сте длъжни с пътна помощ да си вземете и върнете колата до мястото,където сте отседнали.После 2 седмици още ще трябва да сте на хотел докато мине наказанието и да отидете да си вземете номерата от Солун или Атина после.

    08:34 10.06.2026

  • 22 Турист

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "венсеремос":

    Само ако теглиш каравана, трейлър за лодка или ремарке. като ги откачиш трябва да свалиш теглича. Иначе хубава глоба и сваляне на номерата.

    08:57 10.06.2026

  • 23 затова в гръцка хиляди бабички и дядовци

    0 0 Отговор
    са по плажовете . къпят се . кафенце за шезлонги . цял ден тен правят . но там не е както у нас . една алея за разходка , 3 места с риба и бира . подпиинали туристи от германия и англия . там е по голям курорта . по скъпо е . направиха го кат театър . ходят кат роботи .

    08:59 10.06.2026

  • 24 QR Виза

    0 0 Отговор
    Така Мицотака лови балъци да му гласуват и после ги цака по други линии!

    09:02 10.06.2026

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