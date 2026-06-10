Гърция осигурява безплатни почивки за хиляди пенсионери

Гръцки пенсионери ще могат да се възползват от безплатни почивки по нова държавна програма, съобщава електронното издание на вестник „Етнос“, предава БТА.

Инициативата стартира днес и ще бъде в сила до 9 юли 2027 г., като за реализацията ѝ са предвидени 3 милиона евро.

Програмата е насочена към пенсионери, които през трудовия си път са работили в сектора на свободните професии. В рамките на схемата ще бъдат раздадени общо 25 000 ваучера.

Чрез тях участниците ще могат да ползват безплатно настаняване, като максималният брой нощувки, покривани от програмата, е 12.

Мярката е част от усилията на гръцките власти да подкрепят възрастните хора и да насърчат вътрешния туризъм през следващите две години.