"Синя фиеста" се завръща на "Герена" с нови изненади за феновете на Левски

Стадион "Георги Аспарухов" отново ще се изпълни с емоции и синя магия! Легендарната "Синя фиеста" – любимото събитие на всички левскари преди домакинските мачове – се завръща с пълна сила тази събота, 17:30 ч., когато Левски посреща Черно море.

Този уикенд празникът започва още по-рано – вратите на "Герена" ще се отворят за феновете два часа преди първия съдийски сигнал. Организаторите са подготвили истински празник за малки и големи, изпълнен с незабравими срещи, игри и специални награди.

Сред акцентите на събитието е ексклузивната среща с Георги Сърмов – един от героите, донесли последната шампионска титла на "сините". От 16:00 до 17:00 ч. пред Сектор "А" той ще раздава автографи и ще позира за снимки с най-верните привърженици.

За най-малките левскарчета организаторите са подготвили специална програма между 16:15 и 16:45 ч. Тогава ще бъде даден старт на инициативата "От малък съм си левскарче", която обещава да се превърне в нова традиция. Първият специален гост ще бъде рекордьорът по участия в европейските мачове на Левски – Елин Топузаков.