"Синя фиеста" се завръща на "Герена" с нови изненади за феновете на Левски

19 Март, 2026 13:05 508 3

Георги Сърмов и Елин Топузаков ще бъдат специални гости

Ангел Лазаров

Стадион "Георги Аспарухов" отново ще се изпълни с емоции и синя магия! Легендарната "Синя фиеста" – любимото събитие на всички левскари преди домакинските мачове – се завръща с пълна сила тази събота, 17:30 ч., когато Левски посреща Черно море.

Този уикенд празникът започва още по-рано – вратите на "Герена" ще се отворят за феновете два часа преди първия съдийски сигнал. Организаторите са подготвили истински празник за малки и големи, изпълнен с незабравими срещи, игри и специални награди.

Сред акцентите на събитието е ексклузивната среща с Георги Сърмов – един от героите, донесли последната шампионска титла на "сините". От 16:00 до 17:00 ч. пред Сектор "А" той ще раздава автографи и ще позира за снимки с най-верните привърженици.

За най-малките левскарчета организаторите са подготвили специална програма между 16:15 и 16:45 ч. Тогава ще бъде даден старт на инициативата "От малък съм си левскарче", която обещава да се превърне в нова традиция. Първият специален гост ще бъде рекордьорът по участия в европейските мачове на Левски – Елин Топузаков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баш Левскар

    3 3 Отговор
    Само Левски!

    13:16 19.03.2026

  • 2 Иван Попов

    3 1 Отговор
    Да си върнат милионите към държавата.

    13:59 19.03.2026

  • 3 ДВАМАТА ШКОЛАРИ

    0 0 Отговор
    А ШКОЛА НЯМА И 90% ВЪВ ОТБОРА НА БГ. НАРОДА ЧУЖДИ. ДАЙ ИМ СИКТИРО ДРУГА ОРБИТА ПО КРИВА НА ТЕЗИ ФЕНОВЕ ЗАЩОТО 6 ГОДИНИ ВЪВ ТАЗИ СЕ ШАРДИСАХА ГЛАВА ГИ БОЛИ.

    14:11 19.03.2026

