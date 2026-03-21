Служебният министър на спорта: Крещяща беше нуждата от това съоръжение

Аз съм изключително щастлив, че има такова съоръжение. Крещяща беше нуждата от него. Много години наред чакаме подобно нещо и това, което е построено е наистина фантастично. Това каза пред БТА служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев за откриването на най-голямата писта за моторни спортове на Балканите, която се намира край Самоков „А1 Motor park“.

Той изрази надежда новото съоръжение да привлича повече туристи в региона и много хора, които обичат моторните спортове ще идват и ще карат, и подобряват своите умения. „Вече има място, на което български таланти да развият качествата си в безопасна и контролирана среда“, добави още служебният министър.

Той посочи, че е благодарен на инвеститорите и до този момент държавата не е успяла да изгради такъв обект. Това, с което министерството е помогнало, че са регистрирали пистата като спортно съоръжение и предстои среща, на която да обсъдят с инвеститорите как биха могли да си партнират за в бъдеще.

Днес край Самоков бе открита най-модерната писта за моторни спортове в Източна Европа "А1 Motor Park", която е и най-голямата на Балканския полуостров. Трасето е дълго четири километра дълго. Ширината на правите е 12 метра, а 15 метра е ширината в завоите. Броят на зрителите може да стигне от 25 000 до 30 000. Пистата е изградена за няколко месеца. Първата копка бе направена на 10 март, а строителството започва седмица по-късно, казаха водещите на събитието.