Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Служебният министър на спорта: Крещяща беше нуждата от това съоръжение

21 Март, 2026 18:42 599 3

  • никола цолов-
  • самоков-
  • писта-
  • димитър илиев

Димитър Илиев изрази надежда новото съоръжение да привлича повече туристи в региона

Снимка: А1 Motor park
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аз съм изключително щастлив, че има такова съоръжение. Крещяща беше нуждата от него. Много години наред чакаме подобно нещо и това, което е построено е наистина фантастично. Това каза пред БТА служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев за откриването на най-голямата писта за моторни спортове на Балканите, която се намира край Самоков „А1 Motor park“.

Той изрази надежда новото съоръжение да привлича повече туристи в региона и много хора, които обичат моторните спортове ще идват и ще карат, и подобряват своите умения. „Вече има място, на което български таланти да развият качествата си в безопасна и контролирана среда“, добави още служебният министър.

Той посочи, че е благодарен на инвеститорите и до този момент държавата не е успяла да изгради такъв обект. Това, с което министерството е помогнало, че са регистрирали пистата като спортно съоръжение и предстои среща, на която да обсъдят с инвеститорите как биха могли да си партнират за в бъдеще.

Днес край Самоков бе открита най-модерната писта за моторни спортове в Източна Европа "А1 Motor Park", която е и най-голямата на Балканския полуостров. Трасето е дълго четири километра дълго. Ширината на правите е 12 метра, а 15 метра е ширината в завоите. Броят на зрителите може да стигне от 25 000 до 30 000. Пистата е изградена за няколко месеца. Първата копка бе направена на 10 март, а строителството започва седмица по-късно, казаха водещите на събитието.


Самоков / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реално

    1 2 Отговор
    Никой няма да прояви интерес! Никое голямо състезание няма да дойде тук! Няма да изкарат два лева! Но кражбите са били грандиозни!

    18:44 21.03.2026

  • 2 Гладна кокошка

    2 0 Отговор
    Просо сънува: Трасето е дълго четири километра дълго. При Марето дължината явно е някакъв фетиш.

    18:45 21.03.2026

  • 3 Жигит с 200

    1 0 Отговор
    Защото по тиквените магистрали и общинската пътна мрежа има твърде много дупки и бордюри.

    18:57 21.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове