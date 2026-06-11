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Двама капитани на малки лодки станаха първите осъдени за застрашаване на живота на други хора при прекосяване на Ламанша
  Тема: Кризата с бежанците

Двама капитани на малки лодки станаха първите осъдени за застрашаване на живота на други хора при прекосяване на Ламанша

11 Юни, 2026 08:40 1 021 8

  • мигранти-
  • бежанци-
  • великобритания-
  • ламанш

Излагането на опасност на други хора по време на пътуване по море към Обединеното кралство е престъпление от януари

Двама капитани на малки лодки станаха първите осъдени за застрашаване на живота на други хора при прекосяване на Ламанша - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама капитани на малки лодки, управлявали препълнени плавателни съдове станаха първите осъдени за новото престъпление - застрашаване на живота на други хора при прекосяване на Ламанша, съобщиха Пи Ей медия и ДПА, цитирани от БТА.

Тридесет и две годишният афганистанец Мохамад Таджик беше осъден вчера на две години затвор в Кралския съд в Кентърбъри за опасно пътуване на 17 януари., а 26-годишният судански гражданин Алнур Али беше осъден на 27 месеца за плаване през Ламанша с лодка с мигранти на 9 април.

При произнасянето на присъдите съдия Саймън Джеймс заяви: "Очевидни са присъщите опасности при прекосяването на един от най-натоварените морски пътища в света с плавателно средство, което никога не е било проектирано за такова пътуване."

"Опасността от смърт и тежки наранявания обаче се увеличава значително, когато лодките нямат навигационни средства, препълнени са, а пътниците на борда не разполагат с подходящо спасително оборудване."

Излагането на опасност на други хора по време на пътуване по море към Обединеното кралство е престъпление от януари, когато влезе в сила ново законодателство за гранична сигурност, припомнят медиите.

Мохамад Таджик стана първият осъден по новия закон, след като се призна за виновен на 21 април.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хммм

    7 0 Отговор
    а пасажерите кога?

    08:48 11.06.2026

  • 2 Присъдата да е

    7 0 Отговор
    Да напуснат и осъдените и успелите да оцелеят пътници обратно, от където са дошли. Само това е спасението на Европа!

    08:57 11.06.2026

  • 3 Пълен смях

    2 0 Отговор
    😂🤣😂😂🤣😂🤣🤣😂🤣
    КАПИТАНИ ?!?!?!🤣😂🤣🤣🤣🤣
    КРАЛЯ ДА ИМ ДАДЕ НАШИВКИ

    Коментиран от #5

    09:14 11.06.2026

  • 4 Пришелец

    0 1 Отговор
    Най-после правилното действие.Още по-добре е лодките,които използват да бъдат на разрешителен режим и регистрация.Собственикът да има правоспособност за управление.Има Закони за морското право и трябва да се спазват.

    09:18 11.06.2026

  • 5 Пришелец

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пълен смях":

    И лодка да управляваш,и 100 хил.тонен танкер правилата са едни и същи в морето, и всички са капитани.
    Не се изказвайте за неща,които не знаете!

    Коментиран от #7, #8

    09:22 11.06.2026

  • 6 защо

    1 0 Отговор
    И днес научихме нещо ново. Малките лодки имат капитани.
    Който не ете факти, ще си остане неграмотен.

    09:24 11.06.2026

  • 7 рибар

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пришелец":

    Стига сте злоупотребявали с тази квалификацията капитан.Смешно е.Лодкар,лодководач,ако има и платна е шкипер.Вече и турист на водно колело му викате капитан,така ли?

    09:43 11.06.2026

  • 8 балъкмен

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пришелец":

    Абе чувал съм,че по-малкия се пази.Огромен кораб няма как да отстъпи път на една "сеферка" с дължина 6 метра.А щом слагате всички "навигатори"под един знаменател чудно ми е ако такъв си потърси работа в корабоплавателна компания какъв ще го наемат?Ще му отговорят вежливо,че е объркал вратата.

    10:00 11.06.2026

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