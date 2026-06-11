Двама капитани на малки лодки станаха първите осъдени за застрашаване на живота на други хора при прекосяване на Ламанша

Двама капитани на малки лодки, управлявали препълнени плавателни съдове станаха първите осъдени за новото престъпление - застрашаване на живота на други хора при прекосяване на Ламанша, съобщиха Пи Ей медия и ДПА, цитирани от БТА.
Тридесет и две годишният афганистанец Мохамад Таджик беше осъден вчера на две години затвор в Кралския съд в Кентърбъри за опасно пътуване на 17 януари., а 26-годишният судански гражданин Алнур Али беше осъден на 27 месеца за плаване през Ламанша с лодка с мигранти на 9 април.
При произнасянето на присъдите съдия Саймън Джеймс заяви: "Очевидни са присъщите опасности при прекосяването на един от най-натоварените морски пътища в света с плавателно средство, което никога не е било проектирано за такова пътуване."
"Опасността от смърт и тежки наранявания обаче се увеличава значително, когато лодките нямат навигационни средства, препълнени са, а пътниците на борда не разполагат с подходящо спасително оборудване."
Излагането на опасност на други хора по време на пътуване по море към Обединеното кралство е престъпление от януари, когато влезе в сила ново законодателство за гранична сигурност, припомнят медиите.
Мохамад Таджик стана първият осъден по новия закон, след като се призна за виновен на 21 април.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хммм
08:48 11.06.2026
2 Присъдата да е
08:57 11.06.2026
3 Пълен смях
КАПИТАНИ ?!?!?!🤣😂🤣🤣🤣🤣
КРАЛЯ ДА ИМ ДАДЕ НАШИВКИ
Коментиран от #5
09:14 11.06.2026
4 Пришелец
09:18 11.06.2026
5 Пришелец
До коментар #3 от "Пълен смях":И лодка да управляваш,и 100 хил.тонен танкер правилата са едни и същи в морето, и всички са капитани.
Не се изказвайте за неща,които не знаете!
Коментиран от #7, #8
09:22 11.06.2026
6 защо
Който не ете факти, ще си остане неграмотен.
09:24 11.06.2026
7 рибар
До коментар #5 от "Пришелец":Стига сте злоупотребявали с тази квалификацията капитан.Смешно е.Лодкар,лодководач,ако има и платна е шкипер.Вече и турист на водно колело му викате капитан,така ли?
09:43 11.06.2026
8 балъкмен
До коментар #5 от "Пришелец":Абе чувал съм,че по-малкия се пази.Огромен кораб няма как да отстъпи път на една "сеферка" с дължина 6 метра.А щом слагате всички "навигатори"под един знаменател чудно ми е ако такъв си потърси работа в корабоплавателна компания какъв ще го наемат?Ще му отговорят вежливо,че е объркал вратата.
10:00 11.06.2026