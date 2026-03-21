В Самоков бе открита уникална писта, Никола Цолов коментира значението й

Звездата на българския автомобилен спорт Никола Цолов е в България за откриването на новата писта в Самоков. Трасето е сред най-мащабните на Балканския полуостров, предаде БНТ.

Истинска еуфория сред почитателите на моторните спортове в България предизвика откриването на "А1 Мотор Парк", едно уникално по рода си за България съоръжение с технически спецификации, позволяващи до 21 различни конфигурации на пистата. Общата дължина на трасето е близо 4 км. Старт-финалната права надхвърля 900 м, което позволява развиването на скорости от над 280 км/ч.

България ще има трасе, на което да се приемат различни състезания от GT шампионатите в моторните спортове, както и лиценз от ФИА за състезания от Формула 3, макар, че това е малко вероятно да се случи, тъй като обикновено Формула 3 пътува заедно с Формула 2 и Формула 1.

Никола Цолов коментира пред БНТ какво означава откриването на едно такова съоръжение в близост до столицата и какви врати отваря то пред младите таланти.

"Много се радвам, че най-накрая има писта, която е много близо до София. Много ценно е да популяризираме повече спорта в България. В моя път, аз трябваше да прекарам много време извън България, на различни писти, за да се подготвя. Кой знае какво щеше да стане, ако имах писта вкъщи, с която да карам и да съм още по-подготвен за много ключови моменти за мен. Много се радвам и бих идвал често", заяви той.

Никола Цълов също ще направи обиколка на пистата.