Новини
Спорт »
Моторни спортове »
В Самоков бе открита уникална писта, Никола Цолов коментира значението й

21 Март, 2026 15:24

  • никола цолов-
  • самоков-
  • a1 motor park-
  • писта

Много се радвам, че най-накрая има писта, която е много близо до София, каза българската звезда

Снимка: A1 Motor Park
Мария Атанасова

Звездата на българския автомобилен спорт Никола Цолов е в България за откриването на новата писта в Самоков. Трасето е сред най-мащабните на Балканския полуостров, предаде БНТ.

Истинска еуфория сред почитателите на моторните спортове в България предизвика откриването на "А1 Мотор Парк", едно уникално по рода си за България съоръжение с технически спецификации, позволяващи до 21 различни конфигурации на пистата. Общата дължина на трасето е близо 4 км. Старт-финалната права надхвърля 900 м, което позволява развиването на скорости от над 280 км/ч.

България ще има трасе, на което да се приемат различни състезания от GT шампионатите в моторните спортове, както и лиценз от ФИА за състезания от Формула 3, макар, че това е малко вероятно да се случи, тъй като обикновено Формула 3 пътува заедно с Формула 2 и Формула 1.

Никола Цолов коментира пред БНТ какво означава откриването на едно такова съоръжение в близост до столицата и какви врати отваря то пред младите таланти.

"Много се радвам, че най-накрая има писта, която е много близо до София. Много ценно е да популяризираме повече спорта в България. В моя път, аз трябваше да прекарам много време извън България, на различни писти, за да се подготвя. Кой знае какво щеше да стане, ако имах писта вкъщи, с която да карам и да съм още по-подготвен за много ключови моменти за мен. Много се радвам и бих идвал често", заяви той.

Никола Цълов също ще направи обиколка на пистата.


Самоков / България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    4 2 Отговор
    Изсякоха гората да направят писта за тези безделници и дебили,вандализма в България е национален спорт

    15:30 21.03.2026

  • 2 Тегел бавареца

    1 2 Отговор
    Че ги скъсам с тройката, вчера я натепах до 7емстин коня!

    Коментиран от #3

    15:34 21.03.2026

  • 3 демократ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тегел бавареца":

    бимерите не стават

    15:45 21.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове