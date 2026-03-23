Теодор Иванов от ЦСКА заминава за Джакарта вместо "синия" Кристиан Димитров

23 Март, 2026 11:31, обновена 23 Март, 2026 11:35 421 3

  • теодор иванов-
  • цска-
  • защитник-
  • национален отбор-
  • джакарта

Христо Янев не даде обяснение защо Исак Соле не попада в титулярния състав, а срещу Добруджа въобще игра

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бранителят на ЦСКА Теодор Иванов ще замени Кристиан Димитров в националния тим на България за турнето в Индонезия, пише "Тема Спорт", цитирана от ЦСКА.

Националите ни, водени от Александър Димитров, ще играят две контроли - срещу Соломоновите острови на 27 март и един измежду домакините и Сейнт Китс и Невис три дни по-късно.

Още преди мача на Левски срещу Черно море (2:1) се говореше, че Кристиан Димитров няма да пътува за Индонезия.

Впоследствие в този мач защитникът се контузи и бе заменен от Никола Серафимов.

Така Теодор Иванов ще стане вторият футболист от ЦСКА, който ще лети за Джакарта след Иван Турицов.

Любопитното е, че вчера от БФС излязоха с официална информация, че на мястото на Димитров няма да бъде викан друг футболист, но явно от централата са променили решението си.

Първоначално синът на Вальо Илиев попадаше в сметките на младежкия национален селекционер Тодор Янчев, който го бе извикал за предстоящите европейски квалификации срещу Гибралтар и Азербайджан.

През настоящия сезон Теодор Иванов има 19 мача за първия тим на ЦСКА, 1 за дубъла във Втора лига и 3 за Купата на България.

Христо Янев така и не даде обяснение за факта, че в пети пореден мач зимното попълнение Исак Соле не попадна в титулярния състав, а вчера срещу Добруджа дори не се появи в игра.

"Причината е, че има трима други халфове на терена. Не можем да играем с повече, или ако можем, то някой от друга позиция няма да излезе на терена. Това е единствената причина. Разполагаме с добра, конкурентна халфова линия и във всеки мач може да играе някой различен изпълнител. Доволен съм от Макс (б.р. - Ебонг) от първия ден при нас. Знаем неговите качества и ги използваме по най-добрия начин", увърташе Янев след победата.

Леандро Годой бе доволен от втория си гол за пролетта, макар че не игра особено убедително.

"Получи се труден мач, но все пак е добре, че успяхме да го вземем, както бяхме планирали. Аз работя много здраво и това, че в някои мачове съм резерва, не стои на дневен ред. Винаги, когато получа шанс, се старая да дам най-доброто от себе си. Сега ни предстоят сериозни изпитания. До края на редовния сезон има още три мача. И трите са много важни", заяви аржентинецът.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Последният мач с Добруджа излизат с 0 българи.

    11:39 23.03.2026

  • 2 О,защо така?

    2 0 Отговор
    Бостънският удушвач много ще липсва

    11:40 23.03.2026

  • 3 Вие се оляхте

    0 0 Отговор
    Е свършиха ли левскарите,та да пращаме чужди

    11:50 23.03.2026

