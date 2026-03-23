Теодор Иванов от ЦСКА заминава за Джакарта вместо "синия" Кристиан Димитров

Бранителят на ЦСКА Теодор Иванов ще замени Кристиан Димитров в националния тим на България за турнето в Индонезия, пише "Тема Спорт", цитирана от ЦСКА.



Националите ни, водени от Александър Димитров, ще играят две контроли - срещу Соломоновите острови на 27 март и един измежду домакините и Сейнт Китс и Невис три дни по-късно.



Още преди мача на Левски срещу Черно море (2:1) се говореше, че Кристиан Димитров няма да пътува за Индонезия.



Впоследствие в този мач защитникът се контузи и бе заменен от Никола Серафимов.



Така Теодор Иванов ще стане вторият футболист от ЦСКА, който ще лети за Джакарта след Иван Турицов.



Любопитното е, че вчера от БФС излязоха с официална информация, че на мястото на Димитров няма да бъде викан друг футболист, но явно от централата са променили решението си.



Първоначално синът на Вальо Илиев попадаше в сметките на младежкия национален селекционер Тодор Янчев, който го бе извикал за предстоящите европейски квалификации срещу Гибралтар и Азербайджан.



През настоящия сезон Теодор Иванов има 19 мача за първия тим на ЦСКА, 1 за дубъла във Втора лига и 3 за Купата на България.

Христо Янев така и не даде обяснение за факта, че в пети пореден мач зимното попълнение Исак Соле не попадна в титулярния състав, а вчера срещу Добруджа дори не се появи в игра.



"Причината е, че има трима други халфове на терена. Не можем да играем с повече, или ако можем, то някой от друга позиция няма да излезе на терена. Това е единствената причина. Разполагаме с добра, конкурентна халфова линия и във всеки мач може да играе някой различен изпълнител. Доволен съм от Макс (б.р. - Ебонг) от първия ден при нас. Знаем неговите качества и ги използваме по най-добрия начин", увърташе Янев след победата.



Леандро Годой бе доволен от втория си гол за пролетта, макар че не игра особено убедително.



"Получи се труден мач, но все пак е добре, че успяхме да го вземем, както бяхме планирали. Аз работя много здраво и това, че в някои мачове съм резерва, не стои на дневен ред. Винаги, когато получа шанс, се старая да дам най-доброто от себе си. Сега ни предстоят сериозни изпитания. До края на редовния сезон има още три мача. И трите са много важни", заяви аржентинецът.