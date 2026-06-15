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Американски стратегически бомбардировач се разби в Калифорния

Американски стратегически бомбардировач се разби в Калифорния

15 Юни, 2026 23:37 1 211 29

  • б-52-
  • бомбардировач-
  • сащ-
  • калифорния-
  • самолетна катастрофа-
  • едуардс

Военновъздушната база "Едуардс" е разположена на 161 км северно от Лос Анджелис

Американски стратегически бомбардировач се разби в Калифорния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стратегически бомбардировач "Боинг Б-52 Стратофортрес" (Boeing B-52 Stratofortress) на Военновъздушните сили на САЩ се разби днес малко след излитането си от военновъздушната база "Едуардс" в щата Калифорния, съобщиха служители от базата, цитирани от Асошиейтед прес.

Спасителни екипи веднага пристигнаха на мястото на самолетната катастрофата, която е станала около 11:20 ч. сутринта местно време, съобщиха американските военни в Екс, предаде БТА.

Засега няма информация за жертви. Екипажът на бомбардировачите Б-52 по правило се състои от петима души.

Военновъздушната база "Едуардс" е разположена на 161 км северно от Лос Анджелис, посочва АП.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    29 3 Отговор
    Аоо..... сега паветниците ще сешибатсами!!!
    Отнехте им и малкото радост от инцидента с руския самолет!!!

    23:43 15.06.2026

  • 2 А50

    22 5 Отговор
    Свършила му е нафтата, нали тъй соросопитеци

    23:43 15.06.2026

  • 3 Соломон Паси

    23 3 Отговор
    Един добър ден за българската демокрация.

    23:47 15.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    15 3 Отговор
    Носил ли е ядрени оръжия?

    23:48 15.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ти да видиш

    14 1 Отговор
    Да са живи и здрави!

    23:48 15.06.2026

  • 7 ФАКТ

    4 24 Отговор
    САЩ плаща $300 млрд долара военни репарации на сишен Иран, а Путлер - единственият бав н0 ра3 виващ милиардер на планетата - им се мазни и четка.

    Коментиран от #11, #13

    23:48 15.06.2026

  • 8 Молете се моля ви

    19 2 Отговор
    Как ще прежалим 5те терориста??

    23:49 15.06.2026

  • 9 Странно, но факт

    12 2 Отговор
    Спукал гума!

    23:49 15.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ФАКТ

    2 24 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    Елин Мъск вече е над 1 трилион долара уърт и скъсява дистанцията с Пусин. Всички се молим Мъск един ден живот и здраве да изпревари Пусин.

    Коментиран от #12

    23:53 15.06.2026

  • 12 Цветанов

    17 2 Отговор

    До коментар #11 от "ФАКТ":

    Путин е Цар, а Мъск е предприемач и е скъсан клошар на фона на Путин.

    Коментиран от #17

    00:03 16.06.2026

  • 13 Путин

    20 1 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    САЩ нападнаха Иран, за да им платят $300 млрд долара. МУАХХАХАХА... Муахахаха ахахаххахаа

    00:06 16.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 604

    10 0 Отговор
    Май само фатДтки не знаят за 12 отлетели...

    00:08 16.06.2026

  • 16 Евроатлантик

    2 17 Отговор
    Копейки, не се радвайте. Американците имат достатъчно бомбардировачи и могат да произвеждат. Руснаците не могат да произвеждат и имат няколко изтръмбушени останали бройки. Ползват всичко, което е направено от украинците по съветско време. И като приключи експлоатацията на колониите, вече могат само да си мушкат средния пръст там, дето слънце не огрява. А, и да добавя. В САЩ си имат и бензин, и нафта в изобилие мбохохо

    Коментиран от #22

    00:11 16.06.2026

  • 17 Факти

    2 12 Отговор

    До коментар #12 от "Цветанов":

    Путин е по-богат, но има мишена на гърба и живее в бункера. Всяко появяване на светло е свързано с мега планиране на охраната дълго време в аванс. Движението му е силно ограничено и като време и като периметър. Путин живее доста мизерен живот. Аз съм по-добре от него, пък какво да говорим за Мъск, който си гъзарее като пич по цял свят.

    Коментиран от #18

    00:12 16.06.2026

  • 18 Град Козлодуй

    1 12 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    Путин го е страх от мухите. И с право.

    00:16 16.06.2026

  • 19 Бай Лисан

    11 1 Отговор
    Мхм,
    те обикновено така се разбиват американските бомбардировачи
    Първо вземе че се потроши в Иран, после за разкош се дочупва в Щатите...

    Коментиран от #21

    00:18 16.06.2026

  • 20 Факт

    7 2 Отговор
    Саботаж в Американската армия има много мюсулмани

    Коментиран от #29

    00:22 16.06.2026

  • 21 Бай Мецан

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Бай Лисан":

    :))Екипажа от 5 души - загинали, в Крайна или Иран ги изписват като загинали в Калифорния.:))

    00:23 16.06.2026

  • 22 хахахахха

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Евроатлантик":

    тва по кухо същество от евтини бг драскачи няма

    00:27 16.06.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    6 0 Отговор
    Катастрофата идва след като Тръмп спря да предоставя стратегическите B-52 и B-1B на НАТО.

    Дали има нещо общо?

    00:31 16.06.2026

  • 24 Този дет твърди, че Росатом бил номер 1

    1 7 Отговор
    Абе, братчед, малко си объркал хронологията, понятията и физиката. Първо, Росатом е създаден чак през 2007 г. – те нищо не са измислили, а просто доят патентите на отдавна заминалата си империя. Второ, тези технологии не са дело на днешна Русия, а на мултинационалния научен елит на СССР.И трето, като си такъв капацитет по история, защо пропускаш най-важното? „Съветският“ ядрен проект нямаше да мръдне и крачка напред без пленените след Втората световна война германски инженери и учени (като Манфред фон Ардене, Макс Щеенбек и Николаус Рийл). Именно германските мозъци, затворени в тайните съветски институти, им разработиха технологиите за обогатяване на уран и центрофугите, с които СССР изобщо направи бомбата и първите реактори!Да, Обнинск през 1954 г. беше първата малка АЕЦ, а Сахаров и Там измислиха концепцията за Токамак. Но това е наука отпреди 70 години, стъпила на германски трофеен ум и американски шпионаж. Днес Росатом просто продава реактори тип ВВЕР (ВВЕР-1000 и ВВЕР-1200), чиято основна концепция и дизайн са конструирани през 60-те и 70-те години на миналия век. За модерен термоядрен синтез само въздишат на чертежи, докато целият свят строи проекта ITER във Франция.Те една модерна иновация не могат да завършат сами, ти за перпетуум-мобиле ми говориш. Сигурно и физиката им е същата – като нищо ще кажеш, че и сателитите им летят с 28 000 метра в секунда, вместо с 28 000 километра в час, и после се чудят защо падат обратно в тайгата.

    Коментиран от #25, #26

    00:38 16.06.2026

  • 25 хахахахха

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Този дет твърди, че Росатом бил номер 1":

    фантазиите на евр0гейт@ците са безкрайни 🤣🤣

    00:48 16.06.2026

  • 26 Да те светна

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Този дет твърди, че Росатом бил номер 1":

    ако имаше достъп до подобна информация,и да можеш да боравиш с нея,нямаше да паднеш толкова ниско че да тролиш тука,така че сам доказваш че фантазираш

    00:53 16.06.2026

  • 27 СУПЕР ЕКСКЛУЗИВНА НОВИНА!!! ВНИМАНИЕ!!!

    0 2 Отговор
    БРАТЯ, ПОБЕДАТА Е БЛИЗО! Руската армия извърши невиждан в историята стратегически пробив! След 3 години тежки позиционни боеве, денонощни артилерийски дуели, прегрупирания по фланговете и геройски щурмове с лопати, нашите момчета най-накрая разкъсаха вражеската отбрана! Авиацията изсипа тонове безаналогови бомби, танковете Т-90 прегазиха всичко по пътя си, а космическите сили координираха този епичен триумф, който ще се изучава в академиите на НАТО като най-великия военен маньовър на века!
    Вече нищо не може да спре устрема към Берлин и Вашингтон, защото днес след невиждана самосаботаж на противника беше превзета... краварската кочина и трите изоставени двора в покрайнините на село Мала Токмачка!

    Шегувам се, разбира се. 😂

    00:55 16.06.2026

  • 28 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Няма информация за жертви ли? Ха ха, бай бай фай!

    00:56 16.06.2026

  • 29 Към 20

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Ще му светне червено и тази лампа на Тръмп, Байдън ги докара и им даде гражданство и възможности да работят по стратегически места от сигурността. Мюсюлманите, кръвта им е предстелска даже и към свои кръвни братя. И това е факт. Няма фа му стигне времето на сегашния президент да прочисти държавата. А междувременно си....върви и вътрешната политика, тя не е без своите проблеми.

    01:00 16.06.2026