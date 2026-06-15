Американски стратегически бомбардировач се разби в Калифорния

Стратегически бомбардировач "Боинг Б-52 Стратофортрес" (Boeing B-52 Stratofortress) на Военновъздушните сили на САЩ се разби днес малко след излитането си от военновъздушната база "Едуардс" в щата Калифорния, съобщиха служители от базата, цитирани от Асошиейтед прес.
Спасителни екипи веднага пристигнаха на мястото на самолетната катастрофата, която е станала около 11:20 ч. сутринта местно време, съобщиха американските военни в Екс, предаде БТА.
Засега няма информация за жертви. Екипажът на бомбардировачите Б-52 по правило се състои от петима души.
Военновъздушната база "Едуардс" е разположена на 161 км северно от Лос Анджелис, посочва АП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Отнехте им и малкото радост от инцидента с руския самолет!!!
23:43 15.06.2026
2 А50
23:43 15.06.2026
3 Соломон Паси
23:47 15.06.2026
4 Последния Софиянец
23:48 15.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ти да видиш
23:48 15.06.2026
7 ФАКТ
Коментиран от #11, #13
23:48 15.06.2026
8 Молете се моля ви
23:49 15.06.2026
9 Странно, но факт
23:49 15.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ФАКТ
До коментар #7 от "ФАКТ":Елин Мъск вече е над 1 трилион долара уърт и скъсява дистанцията с Пусин. Всички се молим Мъск един ден живот и здраве да изпревари Пусин.
Коментиран от #12
23:53 15.06.2026
12 Цветанов
До коментар #11 от "ФАКТ":Путин е Цар, а Мъск е предприемач и е скъсан клошар на фона на Путин.
Коментиран от #17
00:03 16.06.2026
13 Путин
До коментар #7 от "ФАКТ":САЩ нападнаха Иран, за да им платят $300 млрд долара. МУАХХАХАХА... Муахахаха ахахаххахаа
00:06 16.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 604
00:08 16.06.2026
16 Евроатлантик
Коментиран от #22
00:11 16.06.2026
17 Факти
До коментар #12 от "Цветанов":Путин е по-богат, но има мишена на гърба и живее в бункера. Всяко появяване на светло е свързано с мега планиране на охраната дълго време в аванс. Движението му е силно ограничено и като време и като периметър. Путин живее доста мизерен живот. Аз съм по-добре от него, пък какво да говорим за Мъск, който си гъзарее като пич по цял свят.
Коментиран от #18
00:12 16.06.2026
18 Град Козлодуй
До коментар #17 от "Факти":Путин го е страх от мухите. И с право.
00:16 16.06.2026
19 Бай Лисан
те обикновено така се разбиват американските бомбардировачи
Първо вземе че се потроши в Иран, после за разкош се дочупва в Щатите...
Коментиран от #21
00:18 16.06.2026
20 Факт
Коментиран от #29
00:22 16.06.2026
21 Бай Мецан
До коментар #19 от "Бай Лисан"::))Екипажа от 5 души - загинали, в Крайна или Иран ги изписват като загинали в Калифорния.:))
00:23 16.06.2026
22 хахахахха
До коментар #16 от "Евроатлантик":тва по кухо същество от евтини бг драскачи няма
00:27 16.06.2026
23 az СВО Победа 81
Дали има нещо общо?
00:31 16.06.2026
24 Този дет твърди, че Росатом бил номер 1
Коментиран от #25, #26
00:38 16.06.2026
25 хахахахха
До коментар #24 от "Този дет твърди, че Росатом бил номер 1":фантазиите на евр0гейт@ците са безкрайни 🤣🤣
00:48 16.06.2026
26 Да те светна
До коментар #24 от "Този дет твърди, че Росатом бил номер 1":ако имаше достъп до подобна информация,и да можеш да боравиш с нея,нямаше да паднеш толкова ниско че да тролиш тука,така че сам доказваш че фантазираш
00:53 16.06.2026
27 СУПЕР ЕКСКЛУЗИВНА НОВИНА!!! ВНИМАНИЕ!!!
Вече нищо не може да спре устрема към Берлин и Вашингтон, защото днес след невиждана самосаботаж на противника беше превзета... краварската кочина и трите изоставени двора в покрайнините на село Мала Токмачка!
Шегувам се, разбира се. 😂
00:55 16.06.2026
28 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
00:56 16.06.2026
29 Към 20
До коментар #20 от "Факт":Ще му светне червено и тази лампа на Тръмп, Байдън ги докара и им даде гражданство и възможности да работят по стратегически места от сигурността. Мюсюлманите, кръвта им е предстелска даже и към свои кръвни братя. И това е факт. Няма фа му стигне времето на сегашния президент да прочисти държавата. А междувременно си....върви и вътрешната политика, тя не е без своите проблеми.
01:00 16.06.2026