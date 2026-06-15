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САЩ предлагат на Иран финансова помощ в размер на 300 млрд. долара

САЩ предлагат на Иран финансова помощ в размер на 300 млрд. долара

15 Юни, 2026 23:14 1 598 47

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток

САЩ и Иран се съгласиха на сделка за прекратяване на войната и отварянето на Ормузкия проток

САЩ предлагат на Иран финансова помощ в размер на 300 млрд. долара - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ предлагат в проекта за рамково споразумение с Иран да му предоставят достъп до фонд за възстановяване в размер на 300 млрд. долара, заяви високопоставен представител на Белия дом, цитиран от ДПА, предаде БТА.

По думите на американския официален представител достъпът до средствата ще бъде обвързан с условието Ислямската република да изпълни всички договорени задължения. Той добави, че замисълът на споразумението не е да бъде възнаграждаван Иран за участието си в преговорите.

Ислямската република първо ще трябва да покаже, че трайно се е отказала от стремежа си да придобие ядрено оръжие и че не е замесена в дейности, които могат да предизвикат повторно налагане на санкциите, каза още официалният представител на Белия дом, който пожела да запази анонимност поради чувствителното естество на преговорите.

Освен това, според него, никаква част от средствата, отпуснати съгласно споразумението, не трябва да бъде използвана в подкрепа на терористични структури или дестабилизация на региона.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс по-рано заяви в ефира на телевизия Си Би Ес, че страните от Залива могат да помогнат за финансирането на фонд за възстановяване.

САЩ и Иран вчера се съгласиха на сделка за прекратяване на войната и отварянето на Ормузкия проток, въпреки че много малко детайли около споразумението станаха публично достояние. Много наблюдатели оценяват това като междинна стъпка от дипломатическия процес, пред който все още стоят много нерешени въпроси.

Въпреки че двете страни вече подписаха по "дигитален път" меморандум за разбирателство, в петък се очаква в Швейцария да има официална церемония за сключване на мирното споразумение.

През следващите дни ще се проведат консултации на техническо равнище.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    42 5 Отговор
    Това звучи като изплащане на репарация от загубилата държава.

    Коментиран от #3, #17, #26, #28

    23:16 15.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Глупости

    8 19 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Чист заем си е. Вместо Китойско заробване

    Коментиран от #9, #24

    23:17 15.06.2026

  • 4 хъхъ

    45 4 Отговор
    Иран поиска 300 милиарда долара репарации, и ще ги получи, но за да се запази достойнството на САЩ, се нарича "фонд за възстановяване и развитие"

    23:17 15.06.2026

  • 5 ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!

    21 3 Отговор
    Що не ги дадете на мене,ве...🙄😓😮‍💨😨🫢?!

    23:18 15.06.2026

  • 6 Исторически парк

    29 3 Отговор
    Хахахах победените винаги плащат репарации 😉😘

    Коментиран от #19

    23:18 15.06.2026

  • 7 Реалността

    6 3 Отговор
    Това звучи като загробване тип
    с чужда пита кредит и чакаш връщането с лихвите

    23:18 15.06.2026

  • 8 Пан Зеленко съм

    18 2 Отговор
    Абе тоя оранжевия защо ще дава от нашите пари на Иран?

    23:19 15.06.2026

  • 9 Икономист

    19 5 Отговор

    До коментар #3 от "Глупости":

    Репарации се казва

    23:23 15.06.2026

  • 10 САЩ мощ и сила

    6 21 Отговор
    Всички клякат пред долара

    Коментиран от #11

    23:23 15.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ха,ха

    19 2 Отговор
    Къде го господин доктора по конституционно право, доцента-преподавател, виден предприемач и председател на Института за модерна политика Боби Цеков да ни обясни как Иран капитулира срещу 300 милиарда долара?

    23:26 15.06.2026

  • 13 Ивелин Михайлов

    15 2 Отговор
    Парите за украйна отидоха за иран🤣😂

    23:26 15.06.2026

  • 14 Ердоган

    5 23 Отговор
    Защо не направи референдуми като РуZия, а ще им дава и пари? Защото САЩ не са като Мордор, а помагат на човечеството и не са сатанисти

    23:27 15.06.2026

  • 15 А50

    15 2 Отговор
    Както искат да викат на репарациите, които трабва да изплатят на Иран

    23:28 15.06.2026

  • 16 Най-голям кеф

    9 21 Отговор
    Е да четеш коментарите на копейките! Няма такава неграмотност! Милите, те си представят военните сблъсаци като по филмите, а то е бизнес. САЩ вече прихванаха петрола в света, край на петролния рекет на Путин. Китай пък устремно се електрифецира, макар през въглища и скоро ще стане износител на петрол. Руската гемия потъва скоростно, което означава пълно поробване от Китай за векове. Скоро след Путин и Тръмп ще засмуче от Русия, същото ще е и от Европа . Руснаците ще ни работят за без пари

    23:29 15.06.2026

  • 17 Хахахаха

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Така трябва да плаща и тупин!

    23:30 15.06.2026

  • 18 Факт

    14 2 Отговор
    Нвремето така подхвърлиха на индианците дрънкулки монети долари и им взеха ресурса

    23:31 15.06.2026

  • 19 Ердоган

    4 12 Отговор

    До коментар #6 от "Исторически парк":

    Не, добрите помагат, освобождават народ и им помагат, а сатанистите правят референдуми, окупират и заличават градове и превръщат нормална държава в Мордор

    Коментиран от #22, #23

    23:32 15.06.2026

  • 20 Халифата стана слуга на момона

    3 9 Отговор
    Ислямския халифат Иран се преклони пред момона

    23:33 15.06.2026

  • 21 коментар

    12 3 Отговор
    Натаняху е агент на Путин. Такъв им го нахендри на американците като ги покани за зарята. Занули им военните резерви за месец война, а сега и репарации за 300 милиарда плюс такси за преминаване и кой знае още какво. Тръмп се чуди от месец насам с какъв целофан да опакова лай..то наречено мирно споразумение, което трябва да сложи във витрина в белия дом като символ на "блестящото" му управление. А то мирише ли мирише.

    Коментиран от #25

    23:34 15.06.2026

  • 22 Исторически парк

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ердоган":

    Откога референдумът е лошо нещо?!

    23:37 15.06.2026

  • 23 Програмист

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ердоган":

    От кого ги освобождават управлението си е същото

    23:38 15.06.2026

  • 24 Факуракис

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Глупости":

    Капуте, капутееее ич та нема, щом на репарациите викаш кредит значи нещо си обърнал резбътъ

    23:39 15.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 оня с коня

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Америка предлага на Иран ДОСТЪП до Фонда за Възстановяванев размер До 300млр.долара,което вероятно е нисколихвен ЗАЕМ .КЪДЕ прочете че това са Пари- подарък,та да ги окачествяваш като "репарации"?А запознати ли са Медиите с ЦЯЛОСТНИТЕ Амер. Условия които Иран следва да изпълни след като към момента са Засекретени,като едва ли ще бъдат публикувани изцяло?на практика ако Иран се държи като "Отличник" и изпълни всичко искано от него...може и да получи Максимум да 70-75% от Сумата,колкото получават и "Най-добрите" членки на ЕС от полагащите им се Евросубсидии.

    Коментиран от #37

    23:43 15.06.2026

  • 27 САЩ загубиха войната и плащат репарации

    10 5 Отговор
    Ще плащат и хоро ще играят. Иначе Иран ще ги млати до последния "апачи"! Иран чрез Ормуз държат за топките сатанистите и няма мърдане!

    Коментиран от #31

    23:44 15.06.2026

  • 28 Иран получава репарации от САЩ а Пуслер

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Иран е сила, а не многоходовост и примитивизъм.

    Коментиран от #29

    23:45 15.06.2026

  • 29 Путин

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "Иран получава репарации от САЩ а Пуслер":

    Многоходов съм вееее, ние не сме Иран, ние сме Нигерия. Със сняг.

    Коментиран от #38

    23:46 15.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Копейке

    0 4 Отговор

    До коментар #27 от "САЩ загубиха войната и плащат репарации":

    Така ли си мислиш, така ли видя нещата? Ок! Стой в тази поза, наведен

    Коментиран от #34

    23:51 15.06.2026

  • 32 604

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Най-голям кеф":

    Стигъ ривъ веее...напляскания си е напляскан и с пълни пампери ще си оди...в оборъ!

    23:53 15.06.2026

  • 33 Факти

    2 7 Отговор
    САЩ закопчаха каишката на Иран.

    23:56 15.06.2026

  • 34 604

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Копейке":

    И кво ще направят ве люмпин, че пипат атома или? Щот друго немъ файдъ...и кът го пипнат сещай се ко ще последвъ.....те чълмите тия ракети ги копът от нафталина...

    23:56 15.06.2026

  • 35 Най-голям кеф

    3 6 Отговор
    Е да гледаш гърча на копейките. Освен, че от бизнес нищо не разбират, то още по- зле са в политиката, в политиконамията, там настъпва пълен бъркоч. За съжаление са горките, особенто за това което ги очаква. Но така е,като не искаш проумееш света, процесите, динамиката на световните дела оставаш мизерник

    00:00 16.06.2026

  • 36 Смъркача

    0 0 Отговор
    И аз искам …

    00:02 16.06.2026

  • 37 Факти

    3 6 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    Хабиш се да обясняваш на безмозъчни същества. Целият филм е - Ако правите каквото ви кажем, ще получите заем, от който имате спешна нужда, защото сте разбомбени, санкционирани и нямате вода. И тъй като иранците са опрени в стената икономически, те ще вземат заема и ще правят точно каквото им кажат американците. За удоволствието да се съвземат ще си платят лихвата. Но тая сума няма да бъде усвоена наведнъж разбира се. Ще взимат малко по-малко след всяко изпълнено американско желание и в момента, в който стъпят накриво, ще има бум.

    Коментиран от #41

    00:07 16.06.2026

  • 38 Кольо

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Путин":

    И затова сме на 12 часови пояса,

    00:11 16.06.2026

  • 39 Пада цената

    0 1 Отговор
    На петрола, пада и Путив! Проста рабата! Горките копейки!

    Коментиран от #40

    00:12 16.06.2026

  • 40 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Пада цената":

    Цената на петрола до есента ще падне където беше и украинските дронове ще продължат да падат върху руските рафинерии. Путин приключва. Давам му 10 месеца. Запишете си го. Имам предвид да се откаже от войната без да вземе целия Донбас, а не да загуби властта. Нея ще си я запази. Руснаците са страхливци и няма да го свалят.

    00:18 16.06.2026

  • 41 604

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    Тя вангъ бяши по зле от теб вааа...аман ве ганчо...

    00:42 16.06.2026

  • 42 Иван

    1 1 Отговор
    Малко е. Поне два трилиона трябва.

    00:50 16.06.2026

  • 43 Иван

    0 0 Отговор
    И гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Антъни Фаучи да ги ваксинира.

    00:55 16.06.2026

  • 44 Боци

    1 0 Отговор
    Иранците скъсаха гащите на най великия дийл мейкър на планетата земя. И те така.

    00:58 16.06.2026

  • 45 Иван

    0 0 Отговор
    Само на малка България западните сатанински йезуити трябва да изплатят един трилион долара репарации и обезщетения.

    00:59 16.06.2026

  • 46 Комон Сенс

    1 0 Отговор
    САЩ са в силна позиция и бързат да затворят играта.
    И за двете страни мирът е по-добрата опция.
    Очаквам да се разберат.
    Излизането от война не е лесна работа. Ако Тръмп успее, трябва да получи сериозни поздравления.
    От там нататък - постепенна нормализация и по-силно американско влияние в региона.
    ПС. Тролове, хора с пожелателно мислене и фенове на този или онзи да не очакват отговор от мен. Анализът ми е обективен, не фенски.

    01:00 16.06.2026

  • 47 Иван

    0 0 Отговор
    Пожелал анонимност, защото е гнусен ешкиназки евреин.

    01:02 16.06.2026

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