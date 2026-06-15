САЩ предлагат на Иран финансова помощ в размер на 300 млрд. долара

САЩ предлагат в проекта за рамково споразумение с Иран да му предоставят достъп до фонд за възстановяване в размер на 300 млрд. долара, заяви високопоставен представител на Белия дом, цитиран от ДПА, предаде БТА.
По думите на американския официален представител достъпът до средствата ще бъде обвързан с условието Ислямската република да изпълни всички договорени задължения. Той добави, че замисълът на споразумението не е да бъде възнаграждаван Иран за участието си в преговорите.
Ислямската република първо ще трябва да покаже, че трайно се е отказала от стремежа си да придобие ядрено оръжие и че не е замесена в дейности, които могат да предизвикат повторно налагане на санкциите, каза още официалният представител на Белия дом, който пожела да запази анонимност поради чувствителното естество на преговорите.
Освен това, според него, никаква част от средствата, отпуснати съгласно споразумението, не трябва да бъде използвана в подкрепа на терористични структури или дестабилизация на региона.
Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс по-рано заяви в ефира на телевизия Си Би Ес, че страните от Залива могат да помогнат за финансирането на фонд за възстановяване.
САЩ и Иран вчера се съгласиха на сделка за прекратяване на войната и отварянето на Ормузкия проток, въпреки че много малко детайли около споразумението станаха публично достояние. Много наблюдатели оценяват това като междинна стъпка от дипломатическия процес, пред който все още стоят много нерешени въпроси.
Въпреки че двете страни вече подписаха по "дигитален път" меморандум за разбирателство, в петък се очаква в Швейцария да има официална церемония за сключване на мирното споразумение.
През следващите дни ще се проведат консултации на техническо равнище.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #3, #17, #26, #28
23:16 15.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Глупости
До коментар #1 от "Гост":Чист заем си е. Вместо Китойско заробване
Коментиран от #9, #24
23:17 15.06.2026
4 хъхъ
23:17 15.06.2026
5 ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!
23:18 15.06.2026
6 Исторически парк
Коментиран от #19
23:18 15.06.2026
7 Реалността
с чужда пита кредит и чакаш връщането с лихвите
23:18 15.06.2026
8 Пан Зеленко съм
23:19 15.06.2026
9 Икономист
До коментар #3 от "Глупости":Репарации се казва
23:23 15.06.2026
10 САЩ мощ и сила
Коментиран от #11
23:23 15.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ха,ха
23:26 15.06.2026
13 Ивелин Михайлов
23:26 15.06.2026
14 Ердоган
23:27 15.06.2026
15 А50
23:28 15.06.2026
16 Най-голям кеф
23:29 15.06.2026
17 Хахахаха
До коментар #1 от "Гост":Така трябва да плаща и тупин!
23:30 15.06.2026
18 Факт
23:31 15.06.2026
19 Ердоган
До коментар #6 от "Исторически парк":Не, добрите помагат, освобождават народ и им помагат, а сатанистите правят референдуми, окупират и заличават градове и превръщат нормална държава в Мордор
Коментиран от #22, #23
23:32 15.06.2026
20 Халифата стана слуга на момона
23:33 15.06.2026
21 коментар
Коментиран от #25
23:34 15.06.2026
22 Исторически парк
До коментар #19 от "Ердоган":Откога референдумът е лошо нещо?!
23:37 15.06.2026
23 Програмист
До коментар #19 от "Ердоган":От кого ги освобождават управлението си е същото
23:38 15.06.2026
24 Факуракис
До коментар #3 от "Глупости":Капуте, капутееее ич та нема, щом на репарациите викаш кредит значи нещо си обърнал резбътъ
23:39 15.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 оня с коня
До коментар #1 от "Гост":Америка предлага на Иран ДОСТЪП до Фонда за Възстановяванев размер До 300млр.долара,което вероятно е нисколихвен ЗАЕМ .КЪДЕ прочете че това са Пари- подарък,та да ги окачествяваш като "репарации"?А запознати ли са Медиите с ЦЯЛОСТНИТЕ Амер. Условия които Иран следва да изпълни след като към момента са Засекретени,като едва ли ще бъдат публикувани изцяло?на практика ако Иран се държи като "Отличник" и изпълни всичко искано от него...може и да получи Максимум да 70-75% от Сумата,колкото получават и "Най-добрите" членки на ЕС от полагащите им се Евросубсидии.
Коментиран от #37
23:43 15.06.2026
27 САЩ загубиха войната и плащат репарации
Коментиран от #31
23:44 15.06.2026
28 Иран получава репарации от САЩ а Пуслер
До коментар #1 от "Гост":Иран е сила, а не многоходовост и примитивизъм.
Коментиран от #29
23:45 15.06.2026
29 Путин
До коментар #28 от "Иран получава репарации от САЩ а Пуслер":Многоходов съм вееее, ние не сме Иран, ние сме Нигерия. Със сняг.
Коментиран от #38
23:46 15.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Копейке
До коментар #27 от "САЩ загубиха войната и плащат репарации":Така ли си мислиш, така ли видя нещата? Ок! Стой в тази поза, наведен
Коментиран от #34
23:51 15.06.2026
32 604
До коментар #30 от "Най-голям кеф":Стигъ ривъ веее...напляскания си е напляскан и с пълни пампери ще си оди...в оборъ!
23:53 15.06.2026
33 Факти
23:56 15.06.2026
34 604
До коментар #31 от "Копейке":И кво ще направят ве люмпин, че пипат атома или? Щот друго немъ файдъ...и кът го пипнат сещай се ко ще последвъ.....те чълмите тия ракети ги копът от нафталина...
23:56 15.06.2026
35 Най-голям кеф
00:00 16.06.2026
36 Смъркача
00:02 16.06.2026
37 Факти
До коментар #26 от "оня с коня":Хабиш се да обясняваш на безмозъчни същества. Целият филм е - Ако правите каквото ви кажем, ще получите заем, от който имате спешна нужда, защото сте разбомбени, санкционирани и нямате вода. И тъй като иранците са опрени в стената икономически, те ще вземат заема и ще правят точно каквото им кажат американците. За удоволствието да се съвземат ще си платят лихвата. Но тая сума няма да бъде усвоена наведнъж разбира се. Ще взимат малко по-малко след всяко изпълнено американско желание и в момента, в който стъпят накриво, ще има бум.
Коментиран от #41
00:07 16.06.2026
38 Кольо
До коментар #29 от "Путин":И затова сме на 12 часови пояса,
00:11 16.06.2026
39 Пада цената
Коментиран от #40
00:12 16.06.2026
40 Факти
До коментар #39 от "Пада цената":Цената на петрола до есента ще падне където беше и украинските дронове ще продължат да падат върху руските рафинерии. Путин приключва. Давам му 10 месеца. Запишете си го. Имам предвид да се откаже от войната без да вземе целия Донбас, а не да загуби властта. Нея ще си я запази. Руснаците са страхливци и няма да го свалят.
00:18 16.06.2026
41 604
До коментар #37 от "Факти":Тя вангъ бяши по зле от теб вааа...аман ве ганчо...
00:42 16.06.2026
42 Иван
00:50 16.06.2026
43 Иван
00:55 16.06.2026
44 Боци
00:58 16.06.2026
45 Иван
00:59 16.06.2026
46 Комон Сенс
И за двете страни мирът е по-добрата опция.
Очаквам да се разберат.
Излизането от война не е лесна работа. Ако Тръмп успее, трябва да получи сериозни поздравления.
От там нататък - постепенна нормализация и по-силно американско влияние в региона.
ПС. Тролове, хора с пожелателно мислене и фенове на този или онзи да не очакват отговор от мен. Анализът ми е обективен, не фенски.
01:00 16.06.2026
47 Иван
01:02 16.06.2026