Черно море стартира подготовка с амбициозни планове за селекция

Черно море даде старт на подготовката си за предстоящия сезон. Под зоркото око на старши треньора Илиан Илиев, играчите се събраха на стадион "Тича" във Варна, където проведоха първата си тренировка. Енергията и ентусиазмът на терена подсказват, че варненци са решени да се представят на високо ниво през новата кампания.

Планът за подготовка е ясен: до 22 юни Черно море ще тренира във Варна, след което отборът ще се отправи на лагер в Трявна, където ще остане до 3 юли. След завръщането си край морето, футболистите ще продължат да се готвят у дома до старта на първенството, който е насрочен за средата на юли. "Имаме един месец да изградим нужната форма и да се подготвим за предизвикателствата", подчерта Илиев пред медиите.

Трансферната политика на Черно море тази година е насочена към подсилване на състава с качествени попълнения. Договори вече са подписани с Александър Тодоров и Венцислав Герчев, а треньорът не изключва възможността за още нови лица. "Търсим халфове, две крила, нападател и играч зад нападателя. Някои футболисти напуснаха, други приключиха договорите си, така че предстоят още промени", сподели Илиев.

Наставникът на "моряците" подчерта, че приоритетът остава привличането на български играчи. "Винаги предпочитаме родни таланти, но ако не намерим подходящи, ще се огледаме и за чужденци", категоричен бе Илиев. Очакват се и разговори с част от настоящите футболисти, като не е изключено да има още раздели.

Що се отнася до приятелските мачове, Илиев бе лаконичен, но увери, че програмата е готова и ще бъде обявена официално след първата тренировка.