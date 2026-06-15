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ЦСКА 1948 обяви две престижни проверки по време на лагера в Банско

ЦСКА 1948 обяви две престижни проверки по време на лагера в Банско

15 Юни, 2026 20:46 423 2

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Българският тим ще премери сили с шампионите на Албания и Косово

ЦСКА 1948 обяви две престижни проверки по време на лагера в Банско - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболният клуб ЦСКА 1948 разкри плановете си за лятната подготовка, като потвърди организирането на две контролни срещи срещу елитни съперници. По време на тренировъчния си лагер в живописния Банско, „червените“ ще се изправят срещу два балкански първенци – Егнатия (Албания) и Дрита (Косово).

Първата проверка за възпитаниците на ЦСКА 1948 ще бъде на 17 юни, когато ще срещнат актуалния шампион на Албания – Егнатия. Четири дни по-късно, на 21 юни, българският тим ще премери сили с косовския първенец Дрита. И двете приятелски срещи ще се състоят на модерните терени на спортния комплекс „Евима“ в Банско.

Основната част от подготовката на ЦСКА 1948 ще протече именно в Банско, където футболистите ще имат възможност да изпробват нови тактики и да изградят колектив преди старта на предстоящия сезон. Срещите с водещи балкански отбори ще дадат ценна игрова практика и ще помогнат на треньорския щаб да направи необходимите корекции в състава.

Не е изненада, че Банско отново се превръща в арена на футболни битки през лятото. Съвременната база и отличните условия за тренировки правят курорта предпочитан избор за редица български и чуждестранни отбори.


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