ЦСКА 1948 обяви две престижни проверки по време на лагера в Банско

Футболният клуб ЦСКА 1948 разкри плановете си за лятната подготовка, като потвърди организирането на две контролни срещи срещу елитни съперници. По време на тренировъчния си лагер в живописния Банско, „червените“ ще се изправят срещу два балкански първенци – Егнатия (Албания) и Дрита (Косово).

Първата проверка за възпитаниците на ЦСКА 1948 ще бъде на 17 юни, когато ще срещнат актуалния шампион на Албания – Егнатия. Четири дни по-късно, на 21 юни, българският тим ще премери сили с косовския първенец Дрита. И двете приятелски срещи ще се състоят на модерните терени на спортния комплекс „Евима“ в Банско.

Основната част от подготовката на ЦСКА 1948 ще протече именно в Банско, където футболистите ще имат възможност да изпробват нови тактики и да изградят колектив преди старта на предстоящия сезон. Срещите с водещи балкански отбори ще дадат ценна игрова практика и ще помогнат на треньорския щаб да направи необходимите корекции в състава.

Не е изненада, че Банско отново се превръща в арена на футболни битки през лятото. Съвременната база и отличните условия за тренировки правят курорта предпочитан избор за редица български и чуждестранни отбори.