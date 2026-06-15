Задържаха мъж, заподозрян за палежа на коли на българското посолство в Скопие

Полицията в Скопие арестува мъж на 44 години, заподозрян за палежа на коли на българското посолство в Скопие, съобщават от МВР в Северна Македнония.

Мъжът, с инициали И. Д., е от Скопие. В момента той се намира в полицейското управление. "Открити са и дрехите, които лицето е носело по време на престъплението. В координация с компетентния прокурор се предприемат мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу лицето ще бъдат повдигнати съответните наказателни обвинения по спешно производство", се казва в съобщението на МВР.

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски осъди случилото се пред българското посолство в Скопие днес по обед, когато мъж запали два от дипломатическите автомобили на българското посолство. В интервю за ТВ АЛСАТ-М Мицкоски заяви, че „лицето, извършило това криминално-правно събитие, е открито и в момента се разпитва, за да се видят мотивите, допринесли за случилото се през деня, да се види какво е вдъхновило това лице да направи това, което е направило“, предаде кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

Премиерът на Северна Македония се въздържа да отговори на въпрос „дали това е изолиран случай” с аргумента, че арестуваният мъж от Скопие се разпитва и очаква повече информация от разпита, който според него „ще даде отговори на много въпроси”.

А на въпрос дали е имал комуникация с български институции за инцидента, Мицкоски каза, че Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие „е в постоянна комуникация”, а външният министър Тимчо Муцунски го е информирал, „че е говорил с колегата си”. „Така че, от наша страна, позицията е ясна, както и тази на Министерството на външните работи. Ние категорично го осъждаме, открихме лицето за по-малко от 3 часа и като институции за пореден път показахме, че функционираме безупречно. Така че нека видим какви са мотивите за това криминално-правно събитие“, заяви Мицкоски.