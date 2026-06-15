Белгия и Египет с равенство в Сиатъл

Белгия и Египет завършиха наравно 1:1 в първия си двубой от група G на Световното първенство по футбол, изигран на стадион "Люмен Фийлд" в Сиатъл.
Африканският тим, воден от вдъхновения Мохамед Салах, шокира европейците още в 19-ата минута. Звездата на Египет, който празнуваше рожден ден, изведе с брилянтен пас халфа на Ал Ахли – Емам Ашур, който с мощен удар не остави шанс на Тибо Куртоа.
След почивката Белгия натисна, но дълго време не намираше път към вратата на стабилния Мостафа Шубир. Всичко се промени в 66-ата минута, когато на терена се появи Ромелу Лукаку. Само секунди след влизането си, нападателят създаде напрежение в наказателното поле на Египет, а защитникът Мохамед Хану неволно прати топката в собствената си мрежа след остро центриране – автогол, който върна "червените дяволи" в мача.
В заключителните минути белгийците хвърлиха всички сили в атака. Кевин де Бройне и компания създадоха няколко опасни положения, но стражът на Египет демонстрира хладнокръвие и не позволи ново попадение. Въпреки доминацията на европейците, резултатът остана непроменен до последния съдийски сигнал.
Белгия започна с: Тибо Куртоа, Брандън Мехеле, Тома Мюние, Тимоти Кастан, Нейтън Нгой, Кевин де Бройне, Юри Тилеманс, Амаду Онана, Леандро Тросар, Жереми Доку и Шарл де Кетеларе.
Египет заложи на: Мостафа Шубир, Ясер Ибрахим, Мохамед Хану, Ахмед Фату, Емам Ашур, Мостафа Зико, Хамди Фати, Моханад Лашин, Марауан Атиа, Мохамед Салах и Омар Мармуш.
В група G предстои още един интригуващ сблъсък – утре рано сутринта Иран и Нова Зеландия ще премерят сили в директен дуел за първи точки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 силен мач
Белгия играха малко по-добре, но пък трябваше да изравняват и така стана хикс. Ако бяха повели, мачът свършваше. Египед също имат силен отбор. И за двата тима хикса е много удобен за продължаване напред.
00:12 16.06.2026
2 Гран плас
Коментиран от #3
00:24 16.06.2026
3 Съгласен, Белгийците нямаха
До коментар #2 от "Гран плас":Добър Късмет, като Испанците и Турците например но това се нарича
the 😁⚽️Game of Football⚽️😁, Лошият Късмет в случаят и противостоянието на Противниковият Отбор 😁⚽️ Случаят за Египтяните е Добрият Късмет и тук няма нищо Случайно❗️😝 Анщайн се е плезил така.⚽️
00:38 16.06.2026
4 Наблюдател
Браво и на Мароко, бяха извънземни, очаквам ги на финал срещу Котде Воар!
00:41 16.06.2026