Новини
Спорт »
Световен футбол »
Белгия и Египет с равенство в Сиатъл

Белгия и Египет с равенство в Сиатъл

15 Юни, 2026 23:59 494 4

  • белгия-
  • египет-
  • група g-
  • световното първенство по футбол-
  • стадион люмен фийлд-
  • сиатъл-
  • емам ашур-
  • ромелу лукаку

Мохамед Хану неволно прати топката в собствената си мрежа за 1:1

Белгия и Египет с равенство в Сиатъл - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Белгия и Египет завършиха наравно 1:1 в първия си двубой от група G на Световното първенство по футбол, изигран на стадион "Люмен Фийлд" в Сиатъл.

Африканският тим, воден от вдъхновения Мохамед Салах, шокира европейците още в 19-ата минута. Звездата на Египет, който празнуваше рожден ден, изведе с брилянтен пас халфа на Ал Ахли – Емам Ашур, който с мощен удар не остави шанс на Тибо Куртоа.

След почивката Белгия натисна, но дълго време не намираше път към вратата на стабилния Мостафа Шубир. Всичко се промени в 66-ата минута, когато на терена се появи Ромелу Лукаку. Само секунди след влизането си, нападателят създаде напрежение в наказателното поле на Египет, а защитникът Мохамед Хану неволно прати топката в собствената си мрежа след остро центриране – автогол, който върна "червените дяволи" в мача.

В заключителните минути белгийците хвърлиха всички сили в атака. Кевин де Бройне и компания създадоха няколко опасни положения, но стражът на Египет демонстрира хладнокръвие и не позволи ново попадение. Въпреки доминацията на европейците, резултатът остана непроменен до последния съдийски сигнал.

Белгия започна с: Тибо Куртоа, Брандън Мехеле, Тома Мюние, Тимоти Кастан, Нейтън Нгой, Кевин де Бройне, Юри Тилеманс, Амаду Онана, Леандро Тросар, Жереми Доку и Шарл де Кетеларе.

Египет заложи на: Мостафа Шубир, Ясер Ибрахим, Мохамед Хану, Ахмед Фату, Емам Ашур, Мостафа Зико, Хамди Фати, Моханад Лашин, Марауан Атиа, Мохамед Салах и Омар Мармуш.

В група G предстои още един интригуващ сблъсък – утре рано сутринта Иран и Нова Зеландия ще премерят сили в директен дуел за първи точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 силен мач

    2 0 Отговор
    Дерби се получи.
    Белгия играха малко по-добре, но пък трябваше да изравняват и така стана хикс. Ако бяха повели, мачът свършваше. Египед също имат силен отбор. И за двата тима хикса е много удобен за продължаване напред.

    00:12 16.06.2026

  • 2 Гран плас

    1 2 Отговор
    Белгийците бяха доста по-силни, но нямаха късмет.

    Коментиран от #3

    00:24 16.06.2026

  • 3 Съгласен, Белгийците нямаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гран плас":

    Добър Късмет, като Испанците и Турците например но това се нарича
    the 😁⚽️Game of Football⚽️😁, Лошият Късмет в случаят и противостоянието на Противниковият Отбор 😁⚽️ Случаят за Египтяните е Добрият Късмет и тук няма нищо Случайно❗️😝 Анщайн се е плезил така.⚽️

    00:38 16.06.2026

  • 4 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Браво на Египет, надиграха видокомерните белгийци.
    Браво и на Мароко, бяха извънземни, очаквам ги на финал срещу Котде Воар!

    00:41 16.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове