Белгия и Египет с равенство в Сиатъл

Белгия и Египет завършиха наравно 1:1 в първия си двубой от група G на Световното първенство по футбол, изигран на стадион "Люмен Фийлд" в Сиатъл.

Африканският тим, воден от вдъхновения Мохамед Салах, шокира европейците още в 19-ата минута. Звездата на Египет, който празнуваше рожден ден, изведе с брилянтен пас халфа на Ал Ахли – Емам Ашур, който с мощен удар не остави шанс на Тибо Куртоа.

След почивката Белгия натисна, но дълго време не намираше път към вратата на стабилния Мостафа Шубир. Всичко се промени в 66-ата минута, когато на терена се появи Ромелу Лукаку. Само секунди след влизането си, нападателят създаде напрежение в наказателното поле на Египет, а защитникът Мохамед Хану неволно прати топката в собствената си мрежа след остро центриране – автогол, който върна "червените дяволи" в мача.

В заключителните минути белгийците хвърлиха всички сили в атака. Кевин де Бройне и компания създадоха няколко опасни положения, но стражът на Египет демонстрира хладнокръвие и не позволи ново попадение. Въпреки доминацията на европейците, резултатът остана непроменен до последния съдийски сигнал.

Белгия започна с: Тибо Куртоа, Брандън Мехеле, Тома Мюние, Тимоти Кастан, Нейтън Нгой, Кевин де Бройне, Юри Тилеманс, Амаду Онана, Леандро Тросар, Жереми Доку и Шарл де Кетеларе.

Египет заложи на: Мостафа Шубир, Ясер Ибрахим, Мохамед Хану, Ахмед Фату, Емам Ашур, Мостафа Зико, Хамди Фати, Моханад Лашин, Марауан Атиа, Мохамед Салах и Омар Мармуш.

В група G предстои още един интригуващ сблъсък – утре рано сутринта Иран и Нова Зеландия ще премерят сили в директен дуел за първи точки.