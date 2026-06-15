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Морски бриз и любов: Илиан Илиев-младши и Катерина Маринова си казаха "да" на романтична сватба във Варна

Морски бриз и любов: Илиан Илиев-младши и Катерина Маринова си казаха "да" на романтична сватба във Варна

15 Юни, 2026 23:17 956 7

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  • светски събития-
  • български спортисти

Варненският бряг стана сцена на бляскаво тържество

Морски бриз и любов: Илиан Илиев-младши и Катерина Маринова си казаха "да" на романтична сватба във Варна - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълните на Черно море станаха свидетели на едно от най-очакваните светски събития това лято – пищната сватба на футболиста Илиан Илиев-младши и изящната бивша гимнастичка Катерина Маринова. Двамата влюбени си размениха брачни обети в елегантен ресторант, разположен на самия морски бряг във Варна, където романтиката и празничното настроение се преплитаха до късно през нощта.

Катерина Маринова, позната на спортната общественост като една от най-талантливите гимнастички на България, остави ярка следа в художествената гимнастика. Тя представяше страната ни на Младежките олимпийски игри в Нанджинг през 2014 година и спечели редица отличия за клуб "Чар ДКС" Варна. За съжаление, тежка травма в кръста прекъсна спортната ѝ кариера едва на 15 години, но днес тя сияе с нова роля – тази на съпруга.

Синът на известния треньор Илиан Илиев – Илиан Илиев-младши, също има какво да разкаже от спортната си биография. Доскоро част от националния отбор по футбол, младият полузащитник се раздели с ЦСКА и в момента е свободен агент. Според слухове, той е на път да се завърне в родния "Черно море", но засега вниманието му е изцяло насочено към семейното щастие.

Тържеството събра десетки приятели, роднини и спортни звезди. Сред гостите се открояваха футболисти от "червените" и "моряците", които уважиха младоженците с присъствието си. Кумовете на двойката бяха халфът на "Черно море" Васил Панайотов и неговата половинка Катерина, които допринесоха за още по-емоционалната атмосфера на празника.

Сватбата на Илиан Илиев-младши и Катерина Маринова се превърна в истински празник на любовта, обединявайки две спортни съдби в едно ново начало. Морският бриз, залезът и усмивките на близките направиха този ден незабравим – не само за младоженците, но и за всички, които споделиха радостта им.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Гост

    4 0 Отговор
    Кои са тия наистина?

    23:19 15.06.2026

  • 2 Сватбата

    5 0 Отговор
    Е интимен момент, и трябва да се празнува с най близките, които наистина се радват за вас! А не да се навира в носа на обществото!

    23:23 15.06.2026

  • 3 Спенс - "Направи ме щастлив"

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    Един блестящ триумф на външността над същността.

    23:30 15.06.2026

  • 4 професор генерал

    2 0 Отговор
    Изглеждат ми прости селски хора.

    Коментиран от #7

    23:34 15.06.2026

  • 5 колхозния пазар-Варна

    0 0 Отговор
    Във футбол Илиянчо не се прояви, слаб футболист, дано в брака има късмет и талант.

    00:13 16.06.2026

  • 6 Чалгев

    0 0 Отговор
    Този е много слаб футболист, вероятно ще играе още най-много две години и ще свърши.Липсва му талант, зорлем футболист не се става.Виж, по сватбите го бива, по показност, снобизъм,чалгаджийство.

    00:16 16.06.2026

  • 7 Аксаково

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "професор генерал":

    Правилна ти е констатацията.

    00:20 16.06.2026

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