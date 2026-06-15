Морски бриз и любов: Илиан Илиев-младши и Катерина Маринова си казаха "да" на романтична сватба във Варна

Вълните на Черно море станаха свидетели на едно от най-очакваните светски събития това лято – пищната сватба на футболиста Илиан Илиев-младши и изящната бивша гимнастичка Катерина Маринова. Двамата влюбени си размениха брачни обети в елегантен ресторант, разположен на самия морски бряг във Варна, където романтиката и празничното настроение се преплитаха до късно през нощта.

Катерина Маринова, позната на спортната общественост като една от най-талантливите гимнастички на България, остави ярка следа в художествената гимнастика. Тя представяше страната ни на Младежките олимпийски игри в Нанджинг през 2014 година и спечели редица отличия за клуб "Чар ДКС" Варна. За съжаление, тежка травма в кръста прекъсна спортната ѝ кариера едва на 15 години, но днес тя сияе с нова роля – тази на съпруга.

Синът на известния треньор Илиан Илиев – Илиан Илиев-младши, също има какво да разкаже от спортната си биография. Доскоро част от националния отбор по футбол, младият полузащитник се раздели с ЦСКА и в момента е свободен агент. Според слухове, той е на път да се завърне в родния "Черно море", но засега вниманието му е изцяло насочено към семейното щастие.

Тържеството събра десетки приятели, роднини и спортни звезди. Сред гостите се открояваха футболисти от "червените" и "моряците", които уважиха младоженците с присъствието си. Кумовете на двойката бяха халфът на "Черно море" Васил Панайотов и неговата половинка Катерина, които допринесоха за още по-емоционалната атмосфера на празника.

Сватбата на Илиан Илиев-младши и Катерина Маринова се превърна в истински празник на любовта, обединявайки две спортни съдби в едно ново начало. Морският бриз, залезът и усмивките на близките направиха този ден незабравим – не само за младоженците, но и за всички, които споделиха радостта им.