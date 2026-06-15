Франция тръгва към нова световна слава: Дешан признава – Испания е фаворит, но "петлите" са готови за битка

Световният вицешампион Франция се готви да открие участието си на настоящото Световно първенство с интригуващ сблъсък срещу Сенегал. Двубоят ще се проведе във вторник вечер от 22:00 часа българско време на стадиона в Ню Джърси.

Наставникът на "петлите" Дидие Дешан не скри уважението си към африканския шампион. "Сенегал е сред най-добрите не само на континента, но и в света. Те разполагат с футболисти от топ клубове, впечатляваща физика и отлична техника. Очаква ни двубой на изключително високо ниво," заяви Дешан пред медиите. Той подчерта, че макар това да е първи мач, напрежението е осезаемо, но не и решаващо: "Стартът винаги е важен, но не определя всичко. Искаме да започнем с победа, но знаем, че ни чака тежка битка."

Дешан категорично отхвърли всякакви сравнения с историческия сблъсък между двата тима от 2002 г.: "Това е минало, повечето от сегашните ми играчи дори не са били родени тогава. Сега пишем нова страница. Ще дадем всичко от себе си, за да излезем победители." Той акцентира върху нуждата от концентрация и хладнокръвие: "Трябва да се справим с емоциите и да останем фокусирани. Само така ще постигнем положителен резултат."

Френският селекционер обърна внимание и на новите възможности за комуникация по време на мачовете: "Вече можем да правим корекции с играчите в рамките на три минути, което променя ритъма на играта. Това ни дава шанс да се адаптираме по-добре към развоя на срещата."

Въпреки че Франция е сред основните претенденти за трофея, Дешан посочи Испания като най-големия фаворит: "Испанците са с едни гърди напред, но ние имаме огромен потенциал, макар и в процес на обновяване. Пътят ще е дълъг и труден, но амбицията ни е ясна – искаме да стигнем до върха."

Дешан не пропусна да похвали Усман Дембеле, който след трудни моменти с контузии, отново е във форма: "Усман е изключително мотивиран и може да бъде решаващ за нас, както е и в ПСЖ. Той заслужава да изживее успехите си и вярвам, че ще бъде нашият коз." Капитанът Килиан Мбапе също получи специално внимание: "Килиан е световна звезда, обичан навсякъде. Той носи отговорността на лидер и се справя с това с лекота. Моята задача е да защитавам играчите си, особено при тези високи температури и натоварен график."

Селекционерът на "петлите" завърши с оптимизъм: "Имаме ясни идеи и ще направим всичко възможно да започнем с успех. Всеки мач е ново изпитание, но сме готови да се борим докрай."