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Левски и ЦСКА ще научат първите си евросъперници в необичайни часове

Левски и ЦСКА ще научат първите си евросъперници в необичайни часове

15 Юни, 2026 22:02 595 0

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Неочаквани промени в графика на жребиите за българските грандове

Левски и ЦСКА ще научат първите си евросъперници в необичайни часове - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

УЕФА разкри официалните часове за тегленето на жребиите в първия предварителен кръг на европейските клубни турнири, като за радост и на феновете, и на отборите, Левски и ЦСКА ще бъдат част от това вълнуващо събитие. За разлика от традиционните часове, тази година жребиите ще се проведат в по-късните следобедни часове.

Във вторник, 16 юни, „сините“ ще научат името на своя първи съперник в Шампионската лига след 17:00 часа българско време. Само час по-късно, от 18:00, ще бъде изтеглен и жребият за ЦСКА в Лига Европа. Тази промяна в часовете е нетипична, тъй като досега подобни събития се провеждаха по обяд – обикновено около 13:00 или 14:00 часа.

Още преди официалното теглене, в 9:30 часа сутринта, УЕФА ще публикува разбивките с потенциалните съперници на двата български тима. Така запалянковците ще могат да започнат деня си с горещи футболни новини и да обсъждат възможните сценарии.

Футболната еуфория не спира дотук! В сряда, 17 юни, предстоят жребиите за втория предварителен кръг в трите европейски турнира. Тогава към битката се присъединяват и ЦСКА 1948, както и Лудогорец, които ще се борят за място в Лигата на конференциите.

С наближаването на жребиите, напрежението и вълнението сред феновете на Левски и ЦСКА нарастват.


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