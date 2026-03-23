Лора Христова: Вече осъзнах какво съм постигнала

23 Март, 2026 15:03, обновена 23 Март, 2026 14:06 691 3

Имаме нужда от модернизация на базите ни, заяви бронзовата медалистка от зимната Олимпиада

Снимка: YouTube
Българските биатлонисти се завърнаха днес в София с полет от Осло през Мюнхен. Сред тях бе и бронзовата ни медалистка от последните Зимни олимпийски игри в Милано-Корина д'Ампецо - Лора Христова.

На столичното летище "Васил Левски" бяха президентът на БФ Биатлон Атанас Фурнаджиев, кметицата на Троян Донка Михайлова и много млади български състезатели по биатлон, както и състезатели на троянския клуб "Аякс".

"Чувствам се още по-добре, защото свършиха всички стартове и мога да се насладя на почивката си. Още по-добре съм, след като видях колко много хора ме очакваха, за да ми поднесат цветя. Вече осъзнах какво съм постигнала.

Радвам се, че ще съм стимул за тези деца да тренират усилено. Имаме нужда от модернизация на базите ни за биатлон в България. Върша си рабата всеки ден и това ще продължавам да го правя! Чуждите очаквания не са проблем за мен.

Всички състезатели в Световната купа са доста приятелски настроени, така беше още преди Олимпиадата, различното е, че сега повечето от тях ме познават. Не на всички стартове може да има велик резултат.

Не всеки ден е Великден! С труд и постоянство всичко се постига. Готова съм да бъда лидер на отбора, смятам, че всеки един взима нещо от другия в нашия отбор и се дърпаме заедно", каза Христова.

 


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    0 5 Отговор
    Стига с тая овца Лора Христова!

    14:22 23.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анонимен

    0 3 Отговор
    Да се подвизава кре-ва-т-но. Време й е да ражда, а не да се прави на велика спортистка.

    14:26 23.03.2026

