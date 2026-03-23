Неймар рискува да пропусне Световното първенство

23 Март, 2026 15:25, обновена 23 Март, 2026 14:28 502 1

В Бразилия критикуват поведението и изявленията му

Нападателят на Сантос Неймар може да не бъде включен в състава на Бразилия за Световното първенство, съобщава CNN Brazil, позовавайки се на източник, близък до Бразилската футболна федерация.

Според информацията федерацията не е сигурна дали нападателят ще може да възстанови необходимата форма поради продължителното отсъствие от мачове и проблеми с кондицията. Освен това е наблюдавано напрежение в отношенията между играча и ръководството.

Съобщава се, че редица публични изявления на Неймар и поведението му в медиите са предизвикали негативна реакция от страна на ръководните фактори. Недоволство възникна и по време на мача срещу Мирасол: старши треньорът на Бразилия Карло Анчелоти пристигна на мача, за да прецени състоянието на играча, но той не се появи на терена поради преумора.

Смята се, че този инцидент може да е допринесъл за влошаването на отношенията. В момента федерацията е настроена към мнението, че шансовете на Неймар за участие на Световното първенство са минимални и на играча му остават ограничен брой мачове, за да подобри шансовете си, пишат бразилските медии.

Неймар преди това не беше включен в състава на Бразилия за приятелските мачове срещу Франция (26 март) и Хърватия (1 април).


Подобни новини


  • 1 Лост

    1 0 Отговор
    Не Неймар рискува,а Бразилия рискува,ако го вземе.

    14:32 23.03.2026

