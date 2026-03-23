Двама ключови нападатели на Манчестър Юнайтед пропускат международните мачове

Две от най-ярките звезди в атаката на Манчестър Юнайтед – Браян Мбемо и Бенямин Шешко – няма да вземат участие в предстоящите срещи на националните си отбори, съобщава авторитетният източник „Скай Спортс“.

Решението идва след като и двамата футболисти се сблъскаха с физически проблеми, които налагат временното им оттегляне от международната сцена.

Камерунският национал Мбемо, който се превърна в основна фигура за „червените дяволи“ след трансфера си миналото лято, ще пропусне приятелските двубои на Камерун срещу Австралия и Китай. Причината е контузия, получена по време на драматичния двубой с Борнемут във Висшата лига, когато бе принуден да напусне терена в 71-вата минута. От началото на сезона 26-годишният нападател впечатли с 10 попадения в 27 изиграни срещи за Манчестър Юнайтед.

Междувременно словенският талант Бенямин Шешко също няма да облече националната фланелка на Словения за контролите срещу Унгария и Черна гора. Младият нападател се възстановява от травма, която щабът на Юнайтед следи изключително внимателно през последните седмици. Шешко, който се присъедини към английския гранд през август, вече има 10 гола в 28 мача за клуба.

Добрата новина за феновете на Манчестър Юнайтед е, че според последните информации и двамата футболисти се очаква да бъдат напълно готови за първия двубой след международната пауза – дербито срещу Лийдс, насрочено за 13 април.