Светослав Вуцов с емоционално послание след наградата "Вратар на годината"

Вратарят на Левски - Светослав Вуцов, отправи сърдечни благодарности към верните привърженици на „сините“ след като за трети път бе отличен с престижната награда „Вратар на годината“ на церемонията „Футболист на годината 2025“.
Младият страж не пропусна да изрази признателността си и чрез социалните мрежи, където сподели радостта си от поредното признание.
Ето обръщението на Вуцов:
"Изключително съм щастлив и благодарен за наградата „Вратар на годината“!
Да спечеля тази награда е отговорност - тя е отражение на много труд и разбира се, нямаше да е възможна без подкрепата на невероятните хора около мен.
Благодаря на семейството си, което е неотлъчно до мен всеки ден, благодаря на ПФК “Левски”, на треньорите и съотборниците си, както и на цялата синя общност, която е зад любимия отбор!
Само Левски!"
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Са, аз съм от ЦСКА но поздравявам
12:31 24.03.2026