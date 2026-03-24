Светослав Вуцов с емоционално послание след наградата "Вратар на годината"

24 Март, 2026 12:27 420 1

"Изключително съм щастлив и благодарен", написа стражът на Левски

Светослав Вуцов с емоционално послание след наградата "Вратар на годината" - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вратарят на Левски - Светослав Вуцов, отправи сърдечни благодарности към верните привърженици на „сините“ след като за трети път бе отличен с престижната награда „Вратар на годината“ на церемонията „Футболист на годината 2025“.

Младият страж не пропусна да изрази признателността си и чрез социалните мрежи, където сподели радостта си от поредното признание.

Ето обръщението на Вуцов:

"Изключително съм щастлив и благодарен за наградата „Вратар на годината“!

Да спечеля тази награда е отговорност - тя е отражение на много труд и разбира се, нямаше да е възможна без подкрепата на невероятните хора около мен.

Благодаря на семейството си, което е неотлъчно до мен всеки ден, благодаря на ПФК “Левски”, на треньорите и съотборниците си, както и на цялата синя общност, която е зад любимия отбор!

Само Левски!"


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Са, аз съм от ЦСКА но поздравявам

    1 0 Отговор
    вратарчето на Леувски, най добрият, Слава.❤️🇧🇬😁 И по малко топки в кошарата, алоуу.🤔

    12:31 24.03.2026

