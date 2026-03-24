Юрген Клоп категоричен: Няма контакт с Реал Мадрид, бъдещето остава отворено

Юрген Клоп категоричен: Няма контакт с Реал Мадрид, бъдещето остава отворено

24 Март, 2026 14:08 365 0

Германският специалист бе пределно ясен

Юрген Клоп категоричен: Няма контакт с Реал Мадрид, бъдещето остава отворено - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Юрген Клоп, един от най-успешните и харизматични треньори в съвременния футбол, сложи край на спекулациите относно евентуално негово преминаване начело на испанския гранд Реал Мадрид. В изявление, направено по време на представянето на екипа на MagentaTV за Световното първенство, германският специалист бе пределно ясен – до момента не е получавал никакво предложение от „кралския клуб“.

„Ако от Реал Мадрид бяха проявили интерес, щях да знам. Това са пълни измислици. Никой не се е свързвал нито с мен, нито с моя агент. Можете да го попитате лично – той е тук. В момента не мисля за подобни неща и, честно казано, нямам причина да го правя. Въпреки че вече не съм млад, като треньор не съм приключил. Пенсионирането не е на дневен ред. Какво ще донесе бъдещето – никой не знае, но засега нямам конкретни планове“, сподели Клоп, цитиран от DPA.

След няколко незабравими години на „Анфийлд“, където изведе Ливърпул до върха на европейския и световния клубен футбол, Клоп се раздели с английския тим в края на сезон 2023/24. Впечатляващата му визитка включва и успешни периоди начело на Майнц 05 и Борусия Дортмунд, с които също остави ярка следа в Бундеслигата.

В момента германецът се е посветил на ново предизвикателство – ръководи глобалния футболен проект на Red Bull, но не изключва възможността един ден отново да се завърне на треньорската скамейка.


Подобни новини


