Новини
Спорт »
Световен футбол »
Футболният отбор на Соломоновите острови излиза срещу България на 27 март с временен треньор

24 Март, 2026 17:22, обновена 24 Март, 2026 16:30 1 148 16

  • соломонови острови-
  • футбол-
  • българия

Националите му са основно от един клуб

Снимка: YouTube
БТА БТА

Футболната федерация на Соломоновите острови (SIFF) обяви назначаването на Бен Кан за временен главен треньор на националния мъжки отбор по футбол на Соломоновите острови, известен като „Бонитос“.

38-годишният лондончанин Бен Кан към момента води най-успешния клуб в малката островна страна – Соломон Кингс, но федерацията преди три дни реши да му повери и националния тим, тъй като нямат треньор. Бен Кан е роден в Лондон, но майка му е австралийка. Играе футбол като юноша в школите на Фулъм и Кристъл Палас, но на 21-годишна възраст се насочва към треньорската работа и се връща в родината на майка си. Бил е старши треньор на Мелбърн Найтс и Бризбейн Роар, преди да се премести на Соломоновите острови. А дебютът му на международно ниво ще бъде на 27-и март срещу България.

Kъм Бен Кан ще се присъединят Ричард Гриър, помощник-треньор в Соломон Кингс, и трима местни треньори – Гидиън Омокирио, Еди Марахаре и Стенли Вайта, като част от програмата за развитие на местни треньорски таланти. Този сплотен технически екип ще води мъжкия национален отбор, който се състои предимно от играчи, които в момента играят за Соломон Кингс в обединената ОФК Про-лига. Общо 18 човека от групата са от този клуб и има още четири човека от различни отбори.

Футболистите от Соломоновите острови пристигнаха вчера в Джакарта и тренират на едно от игрищата на олимпийския спортен комплекс „Гелора Бунг Карно“ в Джакарта, където ще се проведе и целия турнир „FIFA Series 2026”, в който участват още домакините от Индонезия и още една островна нация – Сейнт Китс и Невис.

„Радваме се, че Бен Кан ще поеме ръководството на националния отбор за тази важна серия“, заяви Доналд Марахаре, президент на федерацията на страната, цитиран от официалната страница. „Неговите познания за играта и ангажираността му със Соломон Кингс в Про-лигата го правят идеален избор за ръководител на отбора в тази серия. Пожелаваме на Бен, Ричард и целия отбор всичко най-добро при заминаването им за Индонезия“.

Соломоновите острови са на 152-о място в ранглистата на ФИФА, но са трети в зона Океания, веднага след Нова Зеландия и стигналия до плейофи за място на Световното първенство отбор на Нова Каледония. За сравнение, тимът на Соломоновите острови е по-високо в подреждането на световната централа от отбори като Малта, Молдова, Андора и Гибралтар.

Българският отбор пристигна днес в Джакарта след пътуване, което продължи 15 часа и 25 минути с две спирания за презареждане на самолета. В исторически план България има пет мача срещу отбори от Зона Океания, като четири от тях са срещу Австралия, преди „кенгурата“ да се преместят в зона Азия. Балансът е категорично в полза на българския тим – две победи и две равенства срещу Австралия и една победа над Нова Каледония.


Соломонови Острови
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Някой

    16 0 Отговор
    Добре че не се играе там срещата на Соломоновите острови, че едната врата е на един остров, а другата на друг. ;) Над 800 хиляди население са. Да не се питаме след срещата кога ще ги стигнем?

    Коментиран от #15

    17:09 24.03.2026

  • 3 Разбирач

    14 0 Отговор
    Дори и с резервите да излязат, пак много ще ни озорят

    17:23 24.03.2026

  • 4 Маллеейй

    3 0 Отговор
    ...че им мяза жЕлтото...

    17:38 24.03.2026

  • 5 1234

    8 0 Отговор
    честита им победа

    17:58 24.03.2026

  • 6 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Смисъл като екипите на Бразилия,а играчите и на цвят го докарват.Ще ни бият като маче у дирек

    18:00 24.03.2026

  • 7 Опааа

    9 0 Отговор
    😆 “…излиза ЩЕ срещу България…” 😆 Мисиркиииии!

    18:12 24.03.2026

  • 8 Гост

    15 0 Отговор
    Цитат на деня: Преди отпътуването за Индонези треньорът на българския национален отбор заяви:В ИНДОНЕЗИЯ ЩЕ СЕ ОПИТАМЕ ДА ИГРАЕМ ФУТБОЛ! Ами до сега сигурно сте играли на прескочи кобила? Опотайте да играете футбол, случайно може да се окаже, че можете да биете великия отбор на Соломоновите острови!

    18:15 24.03.2026

  • 9 Циник

    12 0 Отговор
    Добре е, че са се съгласили да играят с нас. Доста сме им под нивото ама явно са ни съжалили.

    18:26 24.03.2026

  • 10 123

    6 0 Отговор
    Капитанът им с този поглед нещо се заканва.

    18:27 24.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 редник

    3 0 Отговор
    Хм, и какви са залозите?...

    Коментиран от #13

    18:52 24.03.2026

  • 13 Гонзовица

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "редник":

    Падаме имам вътрешна имформация

    19:03 24.03.2026

  • 14 Къде

    4 0 Отговор
    са тръгнали през Оман в центъра на бойни действия. Ако стане беля Гонзо трябва публично да го обесят

    20:02 24.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове