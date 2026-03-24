Футболният отбор на Соломоновите острови излиза срещу България на 27 март с временен треньор

Футболната федерация на Соломоновите острови (SIFF) обяви назначаването на Бен Кан за временен главен треньор на националния мъжки отбор по футбол на Соломоновите острови, известен като „Бонитос“.

38-годишният лондончанин Бен Кан към момента води най-успешния клуб в малката островна страна – Соломон Кингс, но федерацията преди три дни реши да му повери и националния тим, тъй като нямат треньор. Бен Кан е роден в Лондон, но майка му е австралийка. Играе футбол като юноша в школите на Фулъм и Кристъл Палас, но на 21-годишна възраст се насочва към треньорската работа и се връща в родината на майка си. Бил е старши треньор на Мелбърн Найтс и Бризбейн Роар, преди да се премести на Соломоновите острови. А дебютът му на международно ниво ще бъде на 27-и март срещу България.

Kъм Бен Кан ще се присъединят Ричард Гриър, помощник-треньор в Соломон Кингс, и трима местни треньори – Гидиън Омокирио, Еди Марахаре и Стенли Вайта, като част от програмата за развитие на местни треньорски таланти. Този сплотен технически екип ще води мъжкия национален отбор, който се състои предимно от играчи, които в момента играят за Соломон Кингс в обединената ОФК Про-лига. Общо 18 човека от групата са от този клуб и има още четири човека от различни отбори.

Футболистите от Соломоновите острови пристигнаха вчера в Джакарта и тренират на едно от игрищата на олимпийския спортен комплекс „Гелора Бунг Карно“ в Джакарта, където ще се проведе и целия турнир „FIFA Series 2026”, в който участват още домакините от Индонезия и още една островна нация – Сейнт Китс и Невис.

„Радваме се, че Бен Кан ще поеме ръководството на националния отбор за тази важна серия“, заяви Доналд Марахаре, президент на федерацията на страната, цитиран от официалната страница. „Неговите познания за играта и ангажираността му със Соломон Кингс в Про-лигата го правят идеален избор за ръководител на отбора в тази серия. Пожелаваме на Бен, Ричард и целия отбор всичко най-добро при заминаването им за Индонезия“.

Соломоновите острови са на 152-о място в ранглистата на ФИФА, но са трети в зона Океания, веднага след Нова Зеландия и стигналия до плейофи за място на Световното първенство отбор на Нова Каледония. За сравнение, тимът на Соломоновите острови е по-високо в подреждането на световната централа от отбори като Малта, Молдова, Андора и Гибралтар.

Българският отбор пристигна днес в Джакарта след пътуване, което продължи 15 часа и 25 минути с две спирания за презареждане на самолета. В исторически план България има пет мача срещу отбори от Зона Океания, като четири от тях са срещу Австралия, преди „кенгурата“ да се преместят в зона Азия. Балансът е категорично в полза на българския тим – две победи и две равенства срещу Австралия и една победа над Нова Каледония.