ЦСКА с фенчат преди всеки мач

24 Март, 2026 21:53

Снимка: Фейсбук
БТА

От ЦСКА организират фенчат преди всеки мач на отбора.

Това ще стане в приложението MyCSKA, където ще се правят прогнози, като ще може да се споделя и всичко интересно преди и по време на срещите на "армейците".

„Фенчат преди всеки мач на ЦСКА!

Най-армейското място - MyCSKA, събира феновете заедно преди всеки мач на любимия отбор!

В специалния ни фенчат, който ще те посрещне веднага след отварянето на приложението, можеш да споделяш с всички от червената общност прогнозите, очакванията и всичко, което те вълнува, преди, по време и след двубоите на ЦСКА.

Чатът за следващия мач с Берое вече е активен - очакваме те!

Винаги един до друг! Само ЦСКА!“, написаха от ЦСКА на своята официална страница в социалните мрежи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

