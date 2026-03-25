Напрежение в Рома: Фридкини искат спокойствие, но бъдещето на Гаспарини е под въпрос

25 Март, 2026 09:00 391 0

Американските собственици очакват Шампионска лига, докато треньорът има ясно условие за оставане

Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Атмосферата в Рома е наелектризирана въпреки важната победа над Лече, която върна римляните на три точки от зоната за Шампионска лига.

Отношенията между Гаспарини и двамата доверени хора на клуба - Масара и Раниери, са далеч от идеални, а основната причина е добре позната: амбициите на собствениците и политиката на трансферния пазар, предава “Il Messaggero”.

Бившият треньор на Аталанта обича да работи с млади играчи, но настоява и за по-опитни футболисти с конкретни характеристики, подходящи за неговия стил на игра. Именно по тази точка Гаспарини ще поиска гаранции от Фридкини, ако реши да остане начело на отбора следващия сезон.

Американските собственици от своя страна не планират кадрови промени по средата на сезона, но очакват класиране за Шампионска лига — най-вече заради финансовото участие и перспективата за подсилване на състава.

До края на сезона собствениците са поискали от всички в клуба да намалят публичните изявления и да покажат поне минимум единство, тъй като целта е все още постижима. Единственото, което изглежда сигурно, е, че тройката Раниери — Масара — Гаспарини едва ли ще работи заедно и следващия сезон, според информации от италианския вестник.​​​​​​​


