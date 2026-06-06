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Боян Йорданов сложи край на кариерата си

Боян Йорданов сложи край на кариерата си

6 Юни, 2026 18:51 712 3

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  • арис солун

Йорданов беше част от състава на България, който спечели бронзови медали от Мондиал 2006

Боян Йорданов сложи край на кариерата си - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият волейболен национал Боян Йорданов слага край на състезателната си кариера. През последния сезон 43-годишният бивш капитан на Левски носи екипа на Арис Солун.

Диагоналът е шампион на България със "сините", както и първенец на Гърция с Олимпиакос. В кариерата си още е играл в Италия, Словения, Румъния и Кипър.

Йорданов беше част от състава на България, който спечели бронзови медали от Мондиал 2006, както и трето място на Световната купа 2007, припомня БТА.

Бившият национал публикува дълго и емоционално съобщение в социалните мрежи.

"Направих го по моят начин. С цялото си сърце и цялата си душа, от любов към играта! Леле, кога минаха 30 години?! A бях само на 13, когато започна всичко. Искам да благодаря на всички мои треньори, съотборници и съперници! Вие ми помогнахте да стана състезателя, който съм в в момента! Благодаря на всички хора, които са вярвали в мен! Обичам ви! Благодаря и на всички онези, които не вярваха в мен! Странно или не, но с Вас мотивацията ми растеше с всеки изминал ден! Благодаря и на всички журналисти, които са отразявали моите изяви през годините!

На всички фенове: Благодаря Ви за всеки автограф, който сте поискали от мен! Благодаря за всяка снимка, която имам с вас! Благодаря, че скандирахте името ми! Вие ме правихте по-добър и ме карахте да давам на всяка тренировка и на всеки мач все повече и повече от себе си, защото не исках да Ви разочаровам! Вие сте моята сбъдната мечта!

Специално искам да благодаря и на първият ми треньор, който случайно ме намери в училище и ми показа, какво е волейбол - г-н Божидар Горанов! Всичко стана така, както ти ми каза, Тренер, даже беше и по-хубаво! И още по-специално искам да благодаря на моята майка, която повярва в моята мечта. Минахме през много трудности, Мамо, но успяхме! Обичам те! Това беше всичко от мен като състезател! За мен беше уникална привилегия, чест и отговорност да бъда професионален волейболист! Г-н Волейбол, благодаря ти за Приключението! Ще ми липсваш, но все пак заедно имаме незабравими спомени, нали така?! Обичам те!", написа Йорданов в профила си в социалната мрежа Инстаграм.


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  • 3 Дзак

    0 0 Отговор
    Браво. Макар да не е ясно на какво дължим такава новина!

    20:31 06.06.2026

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