Новини
Спорт »
Световен футбол »
Веласкес е вариант за нов треньор на бивш финалист в КЕШ

Веласкес е вариант за нов треньор на бивш финалист в КЕШ

6 Юни, 2026 18:23 907 0

  • хулио веласкес-
  • сампдория-
  • левски

Очаква се в близките дни за нов спортен директор да бъде назначен Америко Бранко и именно затова Веласкес е една от опциите за бъдещ наставник

Веласкес е вариант за нов треньор на бивш финалист в КЕШ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещият италиански журналист Николо Скира, който се слави с изключителна достоверност на своите информации, потвърди слуховете отпреди няколко дни, че наставникът на Левски Хулио Веласкес е сред вариантите за нов треньор на Сампдория, предаде Sportal.bg.

През изминалия сезон финалистът за Купата на европейските шампиони от 1992 година завърши на 13-ото място в Серия "Б" под ръководството на Атилио Ломбардо, но клубът има по-големи амбиции за новата кампания. Очаква се в близките дни за нов спортен директор да бъде назначен Америко Бранко и именно затова Веласкес е една от опциите за бъдещ наставник на “моряците”.

Двамата се познават отлично, тъй като работеха заедно във Фортуна (Ситард) през сезон 2022/23, когато португалецът беше ръководител в нидерландския клуб, а испанецът беше начело на състава.

Междувременно, Скира посочва и още един кандидат за треньорската позиция в Сампдория. Става въпрос за нидерландската легенда Марк ван Бомел, който е свободен от две години насам след периода си начело на белгийския Роял Антверп.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове