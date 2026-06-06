Рускинята Мира Андреева спечели „Ролан Гарос“

19-годишната рускиня Мира Андреева спечели титлата при жените на Откритото първенство на Франция по тенис. За нея това е първа титла от Големия шлем, след като най-доброто ѝ постижение на сингъл на подобно ниво бе четвъртфинал на "Уимбълдън" през миналата година, предаде БТА.
Във финала в Париж осмата поставена Андреева демонстрира отличен тенис и надделя над полската квалификантка Мая Хвалинска с 6:3, 6:2 за час и 22 минути.
24-годишната Хвалинска, която впечатли с изявите си до момента на турнира, заемаше 114-о място при последното обновяване на световната ранглиста и не бе стигала по-далеч от втория кръг при предишните си участия в основната схема на надпреварите от Шлема - през 2022-а на "Уимбълдън".
Сблъсъкът за титлата при дамите на "Ролан Гарос" стартира с размяна на четири поредни пробива между съперничките, като Хвалинска първа спечели на свой сервис, за да поведе с 3:2. Андреева обаче намери ритъма си и със серия от четири успешни гейма, тя взе първия сет с 6:3.
Руската тенисистка взе аванс от 3:0 в началото на втората част, след като реализира ранен пробив, а после навакса пасив от 0:40, отразявайки три геймбола. Последва нов пробив за Мира Андреева, а по-късно и пети пореден гейм, преди Мая Хвалинска да намали за 1:5.
Андреева отрази първия шанс за пробив на полякинята в следващия гейм, сервирайки за трофея, но Хвалинска се възползва от втората си възможност, правейки резултата 2:5.
Рускинята не допусна разколебаване и още в следващия гейм реализира пробив, осъществявайки първия си мачбол за крайното 6:2.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Не знам европейците какво им е на душите сега... Мъка!
Коментиран от #3, #22
17:58 06.06.2026
2 Коментаторски акцент
18:03 06.06.2026
3 Един
До коментар #1 от "Някой":Ааааа колега у грешка си. Всичко е наред по казуса. Всичко е политкоректно. Тренера, колега. Тренера е важен. В случая тренера е USAЙ. Кончита Мартинес се вика. И всичко си е у релси.
Коментиран от #9
18:03 06.06.2026
4 И така
18:13 06.06.2026
5 Исторически факти
18:14 06.06.2026
6 Хер Флик от Гестапо
18:14 06.06.2026
7 Браво на руското момиче
18:22 06.06.2026
8 И сто
Коментиран от #16
18:24 06.06.2026
9 Да знаеш
До коментар #3 от "Един":Кончита Мартинес НЕ Е краварка, да знаеш!
18:26 06.06.2026
10 123
18:36 06.06.2026
11 Андреева
18:46 06.06.2026
12 🦁ЩЩД🦁
18:47 06.06.2026
13 Жорж
18:54 06.06.2026
14 Възраждане
Коментиран от #17, #21
18:57 06.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Е, така поне
До коментар #8 от "И сто":Сто пъти ще ще ти излиза пяна от Злоба! Но пък ще си докарваш по някой ,, цент"
19:06 06.06.2026
17 Кончита Мартинес
До коментар #14 от "Възраждане":Откъде знаеш, че е трудолюбива? Да не ти е копала на лозето?
19:07 06.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дзак
19:21 06.06.2026
21 Красотата
До коментар #14 от "Възраждане":няма сексапил.
19:27 06.06.2026
22 Браво
До коментар #1 от "Някой":Утре руснака Александър Зверев ще спечили при мъжете.
19:31 06.06.2026
23 БРАВО
20:15 06.06.2026
24 Мирен гражданин
Коментиран от #25
20:36 06.06.2026
25 Лопата Орешник
До коментар #24 от "Мирен гражданин":Ми не знаем кой губи! Обикновено е този , който иска преговори! В случая е редно да провериш кой иска преговори и кой продължава до постигане на всички цели!
20:45 06.06.2026