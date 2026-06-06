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Рускинята Мира Андреева спечели „Ролан Гарос“

Рускинята Мира Андреева спечели „Ролан Гарос“

6 Юни, 2026 17:54 1 581 25

  • мира андреева-
  • тенис-
  • ролан гарос-
  • мая хвалинска

За нея това е първа титла от Големия шлем, след като най-доброто ѝ постижение бе четвъртфинал на "Уимбълдън"

Рускинята Мира Андреева спечели „Ролан Гарос“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

19-годишната рускиня Мира Андреева спечели титлата при жените на Откритото първенство на Франция по тенис. За нея това е първа титла от Големия шлем, след като най-доброто ѝ постижение на сингъл на подобно ниво бе четвъртфинал на "Уимбълдън" през миналата година, предаде БТА.

Във финала в Париж осмата поставена Андреева демонстрира отличен тенис и надделя над полската квалификантка Мая Хвалинска с 6:3, 6:2 за час и 22 минути.

24-годишната Хвалинска, която впечатли с изявите си до момента на турнира, заемаше 114-о място при последното обновяване на световната ранглиста и не бе стигала по-далеч от втория кръг при предишните си участия в основната схема на надпреварите от Шлема - през 2022-а на "Уимбълдън".

Сблъсъкът за титлата при дамите на "Ролан Гарос" стартира с размяна на четири поредни пробива между съперничките, като Хвалинска първа спечели на свой сервис, за да поведе с 3:2. Андреева обаче намери ритъма си и със серия от четири успешни гейма, тя взе първия сет с 6:3.

Руската тенисистка взе аванс от 3:0 в началото на втората част, след като реализира ранен пробив, а после навакса пасив от 0:40, отразявайки три геймбола. Последва нов пробив за Мира Андреева, а по-късно и пети пореден гейм, преди Мая Хвалинска да намали за 1:5.

Андреева отрази първия шанс за пробив на полякинята в следващия гейм, сервирайки за трофея, но Хвалинска се възползва от втората си възможност, правейки резултата 2:5.

Рускинята не допусна разколебаване и още в следващия гейм реализира пробив, осъществявайки първия си мачбол за крайното 6:2.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    59 7 Отговор
    Боже, колко неполиркоректно!
    Не знам европейците какво им е на душите сега... Мъка!

    Коментиран от #3, #22

    17:58 06.06.2026

  • 2 Коментаторски акцент

    40 6 Отговор
    Браво на Мира. Според тивикоментара на Хвалинска и пречел вятъра, както на кривата ракета и пречел космоса. Добре, че по навик не се задълбочи каква е нейната национална принадлежност щото нали живее в Кан и щеше да стане една каша...

    18:03 06.06.2026

  • 3 Един

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Ааааа колега у грешка си. Всичко е наред по казуса. Всичко е политкоректно. Тренера, колега. Тренера е важен. В случая тренера е USAЙ. Кончита Мартинес се вика. И всичко си е у релси.

    Коментиран от #9

    18:03 06.06.2026

  • 4 И така

    27 4 Отговор
    Путин виновен.

    18:13 06.06.2026

  • 5 Исторически факти

    38 5 Отговор
    Никола Ибришимов се на -ра в ефира на "Евроспорт". Сега неутешимо реве и разказва някакъв алманах - случки от 1965 година. Хвали Хвалитска, че играела шах с топката за тенис. А аз да ви кажа, че Мира Андреева спечели Роланд Гарос... за ужас на "праведните фашаги"....

    18:14 06.06.2026

  • 6 Хер Флик от Гестапо

    13 14 Отговор
    Гришо ще я изплющи и тая..хаха.Страхотен играч

    18:14 06.06.2026

  • 7 Браво на руското момиче

    42 5 Отговор
    Да продължава все така

    18:22 06.06.2026

  • 8 И сто

    7 44 Отговор
    пъти да спечели,пак ще е руски изрод.

    Коментиран от #16

    18:24 06.06.2026

  • 9 Да знаеш

    26 2 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    Кончита Мартинес НЕ Е краварка, да знаеш!

    18:26 06.06.2026

  • 10 123

    25 6 Отговор
    Поредното доказателство за славянското превъзходство над останалите унтерменшъни.

    18:36 06.06.2026

  • 11 Андреева

    27 3 Отговор
    След бандеровката и полякинчето отнесе руски шамар.

    18:46 06.06.2026

  • 12 🦁ЩЩД🦁

    23 2 Отговор
    Руските тенисистки,когато си почиват от тениса,са модели на модни къщи.Западноевропейките се гушкат с любимата си,американските-асфалтират улици.

    18:47 06.06.2026

  • 13 Жорж

    12 3 Отговор
    Ужас, рускиня да е първа. Не е вярно. Това е преоблечена туцемка.

    18:54 06.06.2026

  • 14 Възраждане

    18 4 Отговор
    Красотата победи! Мира е пример за прекрасна, трудолюбива, упорита и атлетична жена. Всички рускини като цяло са такива. Слава на Бога и българките, като славянки имат от този прекрасен ген

    Коментиран от #17, #21

    18:57 06.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Е, така поне

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "И сто":

    Сто пъти ще ще ти излиза пяна от Злоба! Но пък ще си докарваш по някой ,, цент"

    19:06 06.06.2026

  • 17 Кончита Мартинес

    2 10 Отговор

    До коментар #14 от "Възраждане":

    Откъде знаеш, че е трудолюбива? Да не ти е копала на лозето?

    19:07 06.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дзак

    7 1 Отговор
    Браво на момичето! А който е стигнал полуфинал и финал на такъв турнир, не е случаен спортист!

    19:21 06.06.2026

  • 21 Красотата

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "Възраждане":

    няма сексапил.

    19:27 06.06.2026

  • 22 Браво

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Утре руснака Александър Зверев ще спечили при мъжете.

    19:31 06.06.2026

  • 23 БРАВО

    1 2 Отговор
    Браво за страхотна руска девойка Мира Андреева! Много симпатична, талантлива, успешна, естествена хубавелка. Пример за руската воля, сила, талант, упоритост и непревзетост.

    20:15 06.06.2026

  • 24 Мирен гражданин

    2 1 Отговор
    Браво на Мира! Обаче путлер губи войната. Ко ши прайм ся?!

    Коментиран от #25

    20:36 06.06.2026

  • 25 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мирен гражданин":

    Ми не знаем кой губи! Обикновено е този , който иска преговори! В случая е редно да провериш кой иска преговори и кой продължава до постигане на всички цели!

    20:45 06.06.2026

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